Jyväskyläläisen päiväkodin lapset ja henkilökunta karanteeniin – syynä päiväkodissa havaittu koronavirustartunta

Yhteensä karanteeniin on asetettu 89 henkilöä.

Jyväskylässä sijaitsevan yksityisen Touhula-päiväkoti Mannisenmäen lapset ja henkilökunta on asetettu karanteeniin päiväkodissa havaitun koronavirustartunnan vuoksi. Jyväskylän kaupunki kertoo asiasta tiedotteessa.

Karanteeniin on asetettu 72 lasta ja 17 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista.

Jyväskylän kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että terveydenhuoltoviranomaiset ovat olleet yhteydessä lasten huoltajiin ja henkilökuntaan perjantain 10. heinäkuuta aikana. Heitä on ohjeistettu karanteenista.

Terveydenhuolto on anatanut perheille ohjeet siitä, miten ja missä tilanteessa he voivat olla yhteydessä terveyspalveluihin, mikäli oireita ilmenee. Jos henkilö pysyy karanteeniajan terveenä, on karanteeni kestoltaan kaksi viikkoa viimeisestä mahdollisesta altistumisajankohdasta.

Touhula-päiväkoti on tiedottanut asiakasperheitä tilanteesta. Loman tai muun poissaolon jälkeen päiväkotiin palaavien hoitopaikkajärjestelyistä tiedotetaan perheita suoraan.