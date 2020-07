Jyväskylän kerrostalopalon leviäminen ihmetyttää – palopäällikkö: "Roiloja pitkin on voinut pudota alas palavaa pikeä ja kekäleitä"

Jyväskylän Palokassa riehuneen kerrostalopalon nopea leviäminen herättää ihmetystä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palopäällikkö Pauli Nurminen sanoo kattorakenteiden olleen täyden palon vaiheessa hänen saapuessa kohteeseen. Tulipalo näkyi kymmenien kilometrien päähän.

– Meitä ihmetyttää tulipalon nopea leviäminen alaspäin ja sivusuunnassa. Se on harvinaista.

Nopeasti sähköjohtojen uraa eli roiloja pitkin levinneeseen tulipaloon voi olla montakin syytä.

– LVI-putkisto on palavaa materiaalia. Roiloja pitkin on voinut pudota alas palavaa pikeä ja kekäleitä. Sitten palo on lähtenyt leviämään sivusuunnassa, Nurminen sanoo.

Palanut talo on vain pari vuotta vanha. Se valmistui keväällä 2018. Tulipalon syttymissyy ei ole vielä selvillä. Poliisin tekninen tutkinta alkaa sunnuntaiaamuna. Onnettomuustutkintakeskus Otkes päättää maanantaina, aloittaako se tulipalosta tutkinnan.

Nurminen sanoo tulipalon lähteneen todennäköisesti ylimmän kerroksen parvekkeelta, josta tuli pääsi leviämään kattorakenteisiin.

Kolmesta kerrostalosta evakuoitiin yhteensä 168 ihmisiä läheiselle koululle. Nurminen kiittelee hyvin sujunutta evakuointia, johon osallistui SPR:n ja sosiaalitoimen työntekijöitä, poliiseja ja sivullisia henkilöitä pelastustoimen henkilöstön lisäksi.

– Harvoin olen päässyt tällaista yhteistyötä todistamaan, siitä kiitos kaikille osallisille, Nurminen sanoo.

Asunnoissa suuria vesi- ja savuvahinkoja

Palorakennus on asumisoikeustalo, josta yli 55-vuotiaat ovat voineet hakea asuntoa. Talon omistaa Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso. Evakuoitujen asukkaiden yöpyminen järjestettiin monitahoisesti.

– Osa heistä meni muihin hoitolaitoksiin, hotelliin, monitoimitalolle tai omaisten luo. Osa jäi läheiselle koululle, Nurminen kertoo.

Yksi taloista säilyi lähes koskemattomana. Nurminen arvioi, että sinne osa asukkaista pääsee palaamaan lauantain aikana. Sitä vastoin pahiten vaurioituneeseen taloon tuskin pääsee palaamaan.

– Sieltä pääsee kyllä omaisuutta hakemaan. Se on vähän asuntokohtaista: osassa asunnoista on suuria vesi- ja savuvahinkoja ja osa on säilynyt lähes vahingoittumattomana.

Kerrostalon katosta on palanut monta sataa neliötä. Alueella menossa oleva jälkivartiointi kestää Nurmisen arvion mukaan pitkälle iltapäivään.

– Täällä on vieläkin pieniä kytyjä, jotka meidän täytyy kaivaa esiin. Tänne pitää jättää yksi yksikkö ja yksi nostolava, Nurminen sanoo.

Asukkaat sijoitettu palveluyksiköihin

Jyväskylässä tulipalon vaurioittaman senioreiden palvelukodin asukkaat on sijoitettu lähialueen palveluyksiköihin. Asiasta kertoo lääkärikeskus Mehiläisen liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

Palokassa sijaitsevan palvelukoti Ruusun yli 20 asukkaalle järjestyi paikka Mehiläisen yksiköistä Jyväskylässä ja Laukaalla. Asukkaat ovat yli 75-vuotiaita.

Seniorikorttelissa on palvelukodin lisäksi asumisoikeusasuntoja, kaupungin vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja.

Lue myös:

Otkes päättää maanantaina, aloittaako se tutkinnan Jyväskylän senioritalon tulipalosta – olennainen kysymys on, miksi palo levisi toiseen rakennukseen

Yle seurasi: Jyväskylässä kerrostalossa illalla alkanut tulipalo levisi yllättäen viereiseen rakennukseen – sammutus- ja raivaustyöt jatkuvat aamuun asti