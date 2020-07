Kannattajat huutavat muutosta – Varsovan suosittu pormestari kiinni Puolan presidenttiydessä

Varsova/ Racibórz/ Bytom Kansallismielinen presidentti Andrzej Duda on hallinnut Puolaa viisi vuotta.

Hän on vienyt maata yhä kauemmas Euroopan unionista ja yhä tiukemmin Laki ja oikeus -puolueen syliin suitsien oppositiota, oikeuslaitosta ja vapaata mediaa.

Andrzej Duda tapaamassa paikallisia asukkaita Zamoscissa 10. heinäkuuta. Wojtek Jargilo / EPA

Samaan aikaan pääkaupungissa Varsovassa liberaali keskusta-oikeistolainen pormestari Rafał Trzaskowski on tehnyt toisenlaista politiikkaa, viherryttänyt kaupunkia, puhunut vähemmistöjen puolesta ja noussut haastamaan yhä sulkeutuneemman Puolan politiikan.

– Parempi voittakoon ja se on herra Rafał. Hän on fiksu ja koulutettu, puhuu useita kieliä ja tuo Euroopan taas lähelle meitä. Haluaisin Puolan olevan tunnettu hyvässä, sanoo Fryderyk Sawicki.

Sawicki nojaa mainostauluun, joka kertoo päivän Chopin-tarjonnasta vanhan kaupungin piskuisessa konserttisalissa.

Fryderyk Sawicki toivottaa Chopinin ystävät jälleen konserttiin koronasulun jälkeen. Hän uskoo Trzaskowskiin. Susanna Turunen / Yle

Muutaman korttelin päässä toinen vanhempi herra viettää päivää kaupungin muurin kupeessa. Maalta kaupunkiin vierailulle tulleella Bogdanilla on Trzaskowskista aivan toisenlainen mielipide.

– Trzaskowski on valehtelija. Hän ei tehnyt mitään Varsovan eteen, eikä varmasti tee mitään koko Puolankaan eteen. Duda on vahva mies, päästelee Bogdan.

Valinta konservatiivin ja liberaalin välillä

Kun äänestäjät sunnuntaina menevät äänestyskoppiin, valinta on tehtävä kahden täysin erilaisen, mutta toisaalta samankaltaisen miehen välillä.

Molemmat ovat 48-vuotiaita. Duda on kotoisin Krakovasta ja Trzaskowski Varsovasta. Duda on juristi, Trzaskowski on lukenut politiikkaa erikoistuen Eurooppa-politiikkaan. Molemmat ovat istuneet kansanedustajina Sejmissä ja europarlamentaarikkoina Brysselissä.

Mutta miehissä on yksi vissi ero, Duda on kansallismielinen konservatiivi ja Trzaskowski eurooppamielinen liberaali.

– Minulla on epäilykseni näistä vaaleista. En ole ollenkaan vakuuttunut, että ne ovat vilpittömät. Mutta nämä ovat tärkeimmät vaalit vuosikausiin, koska meillä on mahdollisuus saada takaisin hyvä hallinto, sanoo kaupallisen viestinnän parissa työskentelevä Dorota Wielgopolan.

Dorota Wiecgopolan miehensä kanssa Varsovan vanhassa kaupungissa. Jorne Vandamme

Puolan vaalilaki muuttui viime vuonna niin, että, jos joku valittaa vaalivilpistä, Korkeimman oikeuden uusi kamari päättää onko valitukseen ja tutkintaan syytä.

Sofia Swierzewska kuuluu niihin äänestäjiin, jotka mahdollisesti ratkaisevat äärimmäisen tasaisen kisan. Sofia kannattaisi sosialistia, mutta oman ehdokkaan pudottua ensimmäisellä kierroksella on hän päättänyt protestiäänestää.

Nuorisotyöntekijä Sofia Swierzewskan sosialistiehdokas putosi, joten hän äänestää protestiksi Trzaskowskia. Susanna Turunen / Yle

– Äänestän Dudaa vastaan, koska pidän turvallisempana, että presidentti edustaa eri puoluetta kuin pääministeri. Ehkä Trzaskowski kykenee muuttamaan asioita koskien erityisesti oikeusvaltiokysymyksiä.

Istuvalla presidentillä vahva jalansija teollisuuspaikkakunnilla

Puolan suurimman päivälehden viimeinen mielipidemittaus (siirryt toiseen palveluun) ennustaa ehdokkaille 44,6 ja 44,4 prosentin äänisaalista. Jos oppositio yhdistyy Trzaskowskin taakse voi hän hyvinkin voittaa vaalin.

Lisäksi korkea äänestysaktiivisuus suosii Trzaskowskia, koska Dudan kannatus on suhteellisen vakio.

Trzaskowski on suosittu kaupungeissa, Duda lähiöissä, maaseudulla ja teollisuuspaikkakunnilla.

Bobrekin kaivosmiehet Ylä-Sleesiassa tauolla. Istuva presidentti Duda on luvannut pitää kaivokset auki Susanna Turunen / Yle

Trzaskowski vietti viimeisen kampanjapäivän vierailemalla Sleesiassa, Lounais-Puolassa, missä rahaa ja vaurautta louhitaan kaivoksissa. EU vaatii Puolalta ilmastotekoja ja Trzaskowski ajaa vihreämpää teollisuutta. Duda vastustaa kaivosten sulkemista joten kaivoskaupungit ovat Dudan maata.

– Tämä on ainoa kaivos lähimain ja jos se suljetaan, tuhannet jäävät työttömiksi. Ehkä se voidaan sulkea myöhemmin, jos tarjolla on muuta työtä, sanoo Janusz.

Kaivosmies Janusz pelkää työttömyyttä ja äänestää Dudaa. Jorne Vandamme

Bytomin kaupungin kaivosmiehet ei.vät juuri halua puhua medialle vaaleista eivätkä siitä, kumpaa ehdokasta mahdollisesti äänestävät. Heidän näkökulmastaan edessä on palkkapussi tai työttömyyskortisto. Keskustassa vaihtoehdoista muistuttavat viisi vuotta sitten suljetun kaivoksen rauniot.

Nuori sukupolvi tuntee kuuluvuutta Eurooppaan

Justyna edustaa Puolan nuorta polvea, joka on lähtenyt maailmalle ja Trzaskowski on ilmiselvä valinta.

– Olen Puolan kansalainen, mutta koen olevani myös eurooppalainen ja haluan siirtää tyttärelleni omat ja perheeni arvot.

Presidentinvaali osoittaa, kuinka jakautunut Puola poliittisesti on. Trzaskowski puhuu Puolan yhdistämisestä, Duda puolalaisuuden vaalimisesta.

Nokkapokkaa Dudan ja Trzaskowskin kannattajien välillä Trzaskowskin kampanjatilaisuudessa Raciborsissa. Susanna Turunen / Yle

Presidentillä ei ole suurta poliittista valtaa, mutta halutessaan hän voi tehdä hallituksen työn vaikeaksi. Presidentti voi olla hyväksymättä lakia. Silloin se palautuu parlamenttiin, jonka täytyy hyväksyä laki kolmen viidesosan enemmistöllä. Vähintään puolet edustajista on oltava läsnä.

Äänestyspaikat avautuvat sunnuntaina kello 8 Suomen aikaa ja sulkeutuvat iltakymmeneltä, jolloin saadaan ovensuukyselyn tulos. Virallisen tuloksen pitäisi olla valmis maanantaina.

Lue myös:

Eurooppa-kirje: Koronavirus on myrkkyä avoimelle tiedonvälitykselle – Kysymysten esittäminen EU-päättäjille on vaikeutunut

Puolan konservatiivipresidentti ja hänen liberaali haastajansa toiselle kierrokselle presidentinvaaleissa

Trump: Presidentti Duda tekee "loistavaa työtä" – Osa Yhdysvaltain Saksan-joukoista voisi siirtyä Puolaan