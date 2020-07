Herätys: Eduskunnan perustuslakivaliokunnalla ruuhkavuosi, tuulivoimalle maksetaan ennätystukia, matalapaine väistyy

Perustuslakivaliokunnan ykkösnyrkki vastasi 7 kysymykseen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalla on ollut tänä vuonna poikkeuksellisia, jopa historiallisia asioita ratkaistavana. Maanantaina valiokunta jatkaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) rikosepäilyjen selvittämistä. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) ei sulje pois mahdollisuutta, että valiokunta aloittaisi Haaviston ministerivastuuasian käsittelyn jo ennen eduskunnan istuntokauden alkua.

Vanhoille tuulivoimaloille maksetaan tänä vuonna ennätystuet

Vuosia sitten rakennettua tuulivoimaa tuetaan yhä vanhoilla sopimuksilla, vaikka uusi tuulivoima on kannattavaa ilman tukia. Kuvituskuva. Timo Nykyri / Yle

Energiaviraston arvion mukaan uusiutuvan energian tuotantotuki eli syöttötariffi on tänä vuonna nousemassa ennätyksellisen korkealle. Jos sähkön hinta pysyy alle 30 eurossa ja tuulivoiman tuotanto pysyy edellisvuosien tasolla, syöttötariffimenot ovat noin 335 miljoonaa euroa. Tämä on yli 100 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Energiaviraston mukaan tähän on vaikuttanut sähkön alhainen hinta ja kovatuulinen alkuvuosi.

Nepalilaiskokki Manoj Chaudhary jäi jumiin kotiin, veli velkaantuu työttömänä Malesiassa – yhdeksänhenkinen perhe sinnittelee nollatuloilla

Manoj Chaudhary, 20, vaimonsa Nishan (vas.) kanssa kodissaan Länsi-Nepalissa. Perheeseen kuuluvat myös Manojin vanhemmat, pikkuveli ja hänen isoveljensä nelihenkinen perhe. Indrajit Chaudhary

Nepalilainen Manoj Chaudhary teki Intiassa ympäripyöreää päivää 180 euron kuukausipalkalla. Nyt niitäkään tuloja ei enää ole. Korona on vienyt siirtotyöntekijät ympäri maailmaa mahdottomiin tilanteisiin.

Puola äänestää tänään presidentinvaaleissa

Puolan istuva presidentti Andrezj Duda tähtää toiselle kaudelle. Duda kampanjoi vielä ennen vaaleja Debicassa 10. heinäkuuta 2020. Darek Delmanowicz / EPA

Puolalaiset valitsevat tänään itselleen presidentin seuraavalle viisivuotiskaudelle. Vaalin toisella kierroksella vastakkain ovat istuva presidentti Andrzej Duda ja Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski. Ehdokkaat ovat viimeisimpien mielipidemittausten mukaan lähes tasoissa, joten vaaleista on tulossa täpärä kisa.

Matalapaine väistyy sunnuntaina

Ilmatieteen laitos

Sateet etelässä ja idässä ovat väistymässä. Aamulla on suuressa osassa maata aurinkoista, mutta länteen on jo saapumassa sade- ja ukkoskuuroja. Sade- ja ukkoskuuroja tulee päivällä yleisimmin lännessä, pohjoisessa on poutaisinta.

Viikko alkaa samankaltaisena; sää on vaihtelevaa, epävakaista ja sade- tai ukkoskuuroja liikkuu vähän siellä täällä. Lapissa jatkuu enimmäkseen poutasää.

