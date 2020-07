Kiinassa rikotaan tulvaennätyksiä – maan suurin järvi uhkaa tulvia yli äyräidensä, katso video tuhojen laajuudesta

Kiinan tulvat hätyyttelevät ennätyksiä ja lisää vettä on tulossa

Kiinaa piinaavat sadekauden tulvat yltyvät yhä. Eteläisessä Jiangxin maakunnassa annettiin eilen korkein mahdollinen tulvavaroitus.

Maakunnan viranomaisten mukaan Kiinan suurin järvi Poyang saattaa tulvia pian yli äyräiden. Järven vedenpinta on noussut jo ennätyksellisen korkeaksi ja reilusti yli turvarajojen. Armeijan sotilaat ovat vahvistaneet järven rantapenkereitä lähes 9 kilometrin pituudelta, kertoo paikallinen media.

Poyang sijaitsee Jangtsejoen varressa muutaman sadan kilometrin päässä Shanghaista.

Sotilaat kantavat rantapenkereen vahvistamiseen tarvittavia tarvikkeita Jiangjialingin kylässä lähellä Poyangjärveä 11. heinäkuuta 2020. AOP

Rankkasateet ovat piinanneet maata kesäkuusta saakka ja niiden ennustetaan jatkuvan eri puolilla Kiinaa. Viranomaiset varoittavat myös useiden jokien yhtäaikaisesta tulvimisesta ja mahdollisista patojen murtumisista. Tulvavaroituksia on annettu useissa kaupungeissa Jangtsen varrella.

Jiangxissa on tähän mennessä evakuoitu yli 430 000 ihmistä tulvatilanteen takia.

Ihmisiä uimassa tulvivassa Jangtsejoessa Wuhanissa 8. heinäkuuta 2020. Li Ke / EPA

Kiinan valtionmedia CCTV:n mukaan tulvat ovat peittäneet peltoja jo yli 4,5 miljoonaa hehtaarin alueelta ja lähes tuhat rakennusta on tuhoutunut.

Viranomaisten arvion mukaan tulvat ovat aiheuttaneet jo arviolta 6,5 miljardin juanin eli noin 820 miljoonan euron tuhot.

Kiinassa kausitulvat ovat kesäaikaan yleisiä, erityisesti suurten Jangtse- ja Helmijokien suistoissa.

Viranomaisten mukaan tänä vuonna yli 200 jokea on jo tulvinut, joista 72 on ylittänyt turvallisuusrajat. Lähes 20 jokea on jo rikkonut tulvaennätyksiä tänä vuonna, kertoo Kiinan virallista linjaa noudatteleva Global Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Kolmen rotkon padon läpi virtasi lauantaina 26 500 kuutiometriä vettä sekunnissa. Kiinalaismedian mukaan pato kestäisi jopa lähes kolminkertaisen määrän. AOP

Kiinalaismedia: Kolmen rotkon pato kestää paineen alla

Kiina on myös tyrmännyt spekulaatiot siitä, kestääkö Kolmen rotkon pato ja maailman suurin vesivoimalaitos historiallisten tulvavesien paineen. Global Times -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) pato on suunniteltu kestämään vielä kolme kertaa enemmän tulvarasitusta kuin tähän mennessä on nähty.

Lauantaina patoaltaan vedenpinta nousi yli tulvavaroitusrajan, 147:ään metriin. Lehden mukaan pato kestää vielä lähes 30:n metrin vedenpinnan nousun.

Lähteet: Reuters