Koronavirus leviää myös maatalouden kausityöntekijöillä – Päijät-Hämeessä yhdeksän tartuntaa viikon aikana

Maatalouden kausityöntekijöillä on todettu koronavirustartuntoja Päijät-Hämessä. Kuvituskuva.

Maatalouden kausityöntekijöillä on todettu koronavirustartuntoja Päijät-Hämessä. Kuvituskuva. Mikko Savolainen / Yle

Päijät-Hämeessä on todettu kuluneella viikolla yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa maatalouden kausityöntekijöillä, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä kerrotaan.

Kausityöntekijät elävät keskenään hyvin suljetussa yhteisössä, eivätkä he ole olleet kontaktissa alueen muuhun väestöön. Tartunnat ovat hyvinvointyhtymän mukaan hallinnassa.

Epidemiatilannetta seurataan Päijät-Hämeessä tiiviisti. Varmistettuja koronavirustartuntoja on todettu alueella yhteensä 125. Tehohoidossa on yksi koronapotilas. COVID-19 -tautiin on menehtynyt Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella yhteensä 4 ihmistä.

Koko maassa on sunnuntaina todettu kolme uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Varmistettuja tartuntoja on Suomessa nyt yhteensä 7 294 ja kuolemia 329.

Koronaviruksen leviämistä voi ehkäistä hyvällä käsihygienialla, riittävillä turvaväleillä ja väkijoukkoja välttämällä.

Lue lisää:

Rakennustyömailla todettu useita tautiryppäitä – Rakennusliiton mukaan koronakaranteenia ei usein noudateta: "Se on tuurissa, miten käy"

Päijät-Hämeessä tällä viikolla 7 koronatapausta – tartunnat peräisin kahdesta tunnistetusta tautiryppäästä