Matkailu avataan 28 maahan ja ravintolat saavat olla auki kellon ympäri – katso, mitkä rajoitukset muuttuvat maanantaina

Suomi avaa huomenna maanantaina rajansa 17 uudelle eurooppalaiselle maalle ja höllentää matkustusrajoituksia 11 Euroopan ulkopuolisen maan kanssa. Myös ravintoloiden aukioloon, anniskeluun ja asiakasmääriin liittyvät rajoitukset poistuvat.

Osa koronaviruksen vuoksi asetetuista rajoituksista ja suosituksista on edelleen voimassa (siirryt toiseen palveluun). Yli 500 hengen yleisötilaisuudet on pääsääntöisesti kielletty 1. elokuuta saakka. Myös etätyösuositus on voimassa elokuun alkuun asti.

Suomi avaa maanantaina rajansa 17 uudelle eurooppalaiselle maalle

Rajat avataan 12 Schengen-maahan, Alankomaihin, Belgiaan, Italiaan, Itävaltaan, Kreikkaan, Maltaan, Saksaan, Slovakiaan, Sloveniaan, Unkariin, Liechtensteiniin ja Sveitsiin.

Lisäksi matkustusrajoitukset puretaan Kyprokseen, Irlantiin, Andorraan, San Marinoon ja Vatikaaniin.

Suomen ja näiden 17 valtion välillä saa siis maanantaista alkaen matkustaa vapaasti.

Jo 15. kesäkuuta rajavalvonnasta luovuttiin Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan kanssa.

Rajoitukset jäävät voimaan muiden Schengen-maiden sekä Bulgarian, Kroatian, Romanian, Iso-Britannian sekä Monacon kohdalla. Näistäkin maista sallitaan työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Raja ei siis aukea esimerkiksi Ruotsiin, missä tautitilanne on edelleen vaikea.

– Uskon, että moni ymmärtää, kun tilanne Ruotsissa on mikä on, kertoo yliluutnantti Jari Rantala Tornion ja Haaparannan väliseltä rajanylityspaikalta.

Rantalan mukaan rajalta on kevään aikana käännytetty viitisenkymmentä Ruotsista tulijaa päivässä, koska heillä ei ole rajanylitykseen riittäviä perusteita.

Huomisesta alkaen välttämättömäksi syyksi rajanylitykselle hyväksytään myös sukulaisuus ja suuriin kauppoihin liittyvät omaisuusjärjestelyt.

Suomesta voi matkustaa myös 11 Euroopan ulkopuoliseen maahan

Suomi myös höllentää matkustusrajoituksia Algeriaan, Australiaan, Georgiaan, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Ruandaan, Etelä-Koreaan, Thaimaahan, Tunisiaan, Uruguayhin ja Kiinaan.

Suomalaiset voivat nyt matkustaa näihin maihin ilman velvollisuutta omaehtoiseen karanteeniin. Kohdemailla saattaa kuitenkin olla omia rajoituksia suomalaisten maahantulolle.

Vastavuoroisesti näistä maista sallitaan työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Nämä maat löytyvät myös EU-komission niin sanotulta vihreältä listalta. Komissio suosittelee matkailun avaamista näihin maihin, mutta lopullinen päätösvalta on jäsenmailla itsellään.

Vihreän listan maista Suomi ei vielä avaa matkailua Kanadaan, Marokkoon, Serbiaan tai Montenegroon liian suuren tartuntamäärän vuoksi.

Lisäksi Suomi sallii luonnonmarjojen poimijoiden maahantulon tietyin perustein.

Ulkoministeriö suosittelee (siirryt toiseen palveluun) edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista niihin maihin, joiden osalta rajoituksista ei ole luovuttu. Hallitus arvioi matkustusrajoituksia uudelleen kahden viikon välein.

Ravintoloiden aukiolo, anniskeluajat ja asiakasmäärät vapautuvat

Suuri osa ravintoloiden toimintaa säädelleistä rajoituksista poistuu kahdeltatoista maanantain vastaisena yönä.

Ravintoloiden on huolehdittava asiakkaiden turvaväleistä ja tarjottava mahdollisuus käsien pesuun. Kaikilla asiakkailla on myös edelleen oltava istumapaikka. Simo Pitkänen / Yle

Mikkelin Jälkipeli Pubin ravintolapäällikkö Jenna Immonen kertoo, että ravintolassa otetaan uudet ohjeet heti käyttöön ja jatketaan anniskelua puoli kahteen yöllä. Aiempien ohjeiden mukaan se on täytynyt lopettaa yhdeltä.

Immonen on myös hyvillään siitä, ettei ravintolan aukioloaikoja tai asiakasmääriä enää säädellä. Se auttaa selviytymään taloudellisesti.

– Olen huomannut, että monet kanta-asiakkaat haluavat tukea meitä, ettei vaan tarvitse laittaa lappua luukulle. He käyvät joka päivä, vaikka sitten kahvilla.

– Asiakkaat ovat myös olleet hirmuisen hyvällä tuulella, varmasti kaikki ovat iloisia siitä, että vihdoinkin pääsee näkemään ihmisiä

Ravintoloiden hygieniaa säädellään edelleen tarkasti. Helsinkiläisen On the Rocks Kallion vuoropäällikkö Suvi Auvisen mukaan asiakkaat ovat tähänkin saakka noudattaneet ohjeita mallikkaasti.

– Ihmiset kävelevät melkein suoraan sisään tullessaan laittamaan käsidesiä. Olen myös huomannut, että kukaan ei uskalla yskiä tai aivastaa ravintolassa.

