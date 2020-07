Otkes aloittaa tutkinnan Jyväskylän senioritalon palosta – "On hyvin tavatonta, että palo leviää näin laajalle"

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) aloittaa tutkinnan Jyväskylän senioritalon tulipalosta.

Otkes kertoo Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) tehneensä viikonlopun aikana alustavaa tutkintaa palosta, ja sen perusteella tullaan käynnistämään varsinainen tutkinta.

– Pääasia meillä on nyt, että kyse on verrattaen uudesta rakennuksesta, vuodelta 2018 ja sen pitäisi olla tehty uusimpien rakentamismääräysten mukaan ja olla turvallisuustasoltaan sen mukainen. Palon seurauksena talo hyvin laajasti tuhoutui ja meinasi levitä naapuritaloon. Näin sen ei pitäisi mennä. Poikkeuksellista on, että palo levisi yläkerrasta alaspäin melko kauas ja edelleen yhdyskäytävän rakenteita pitkin jopa naapuritaloon. On hyvin tavatonta, että palo leviää näin laajalle, luonnehtii Otkesin johtava tutkija Kai Valonen.

Valonen sanoo, että Otkesia kiinnostavat nyt erityisesti reitit, joita pitkin palo on päässyt leviämään niinkin etäälle alkuperäisestä palopaikasta ja vielä alaspäin ja sivulle ja kohti viereistä rakennusta.

Tutkinnassa katsotaan myös kokonaisuutta laajasti. Aluksi keskitytään kuitenkin rakenteelliseen puoleen.

Otkes valmistelee nyt tutkintaryhmän nimittämistä työhön.

– Viikonlopun aikana on saatu jo hyvin tietoja muita viranomaisilta ja tänään käydään tapahtumapaikalla. Tutkintaryhmä nimetään todennäköisesti huomenna. Tutkinnassa kerätään tietoa, analysoidaan niitä ja viimeiseksi muotoillaan suositukset, mitä pitäisi jatkossa mahdollisesti tehdä toisin.

Valonen sanoo, että tutkinta kestää arviolta puoli vuotta.

Palokan Ilona -senioritalossa syttyi tulipalo perjantai-iltana. Palo roihahti vielä uudelleen perjantain ja lauantain välisenä yönä sen jälkeen, kun tuli oli jo kertaalleen saatu rajattua.

Perjantaina ensimmäisenä syttynyt rakennus on vuodelta 2018. Kolmesta talosta evakuoitiin yhteensä 168 ihmistä.

Poliisi ei epäile tahallaan sytytetyksi, mutta tutkii

Poliisi aloitti oman tutkintansa palosta sunnuntaina. Tulipaloa ei epäillä tahallaan sytytetyksi.

Tutkinnassa selvitetään erityisesti palon syttymissyytä sekä syitä palon nopealle leviämiselle.

Poliisi kertoo tiedottavansa palosta seuraavan kerran tänään maanantaina kello 15 jälkeen.

