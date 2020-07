Urheilutapahtumien järjestäjät ovat kyselyn mukaan ratkaisseet ns. pöytäongelman: "Ohjeistus ei ole helppoa ja toteutus on kirjavaa"

Urheilutapahtumien järjestäjät eivät ole törmänneet suuriin ongelmiin koronarajoitusten noudattamisessa.

Yle kysyi useammalta jalkapallon ja pesäpallon ylimmillä sarjatasoilla pelaavalta seuralta, miten rajoitukset on huomioitu ottelutapahtumissa ja miten esimerkiksi yhteistyö valvovan viranomaisen (aluehallintovirastot) kanssa koronarajoitusten suhteen on sujunut.

Koronarajoitusten noudattaminen nousi keskusteluun viime viikolla, kun jalkapallon Veikkausliigajoukkue FC Lahti päätti keskeyttää ruuan ja juomien myynnin ottelutapahtumissaan. Syynä on koronarajoituksiin liittyvä aluehallintoviraston määräys pöytäpaikoista, mitä lahtelaiset pitivät mahdottomana yhtälönä toteuttaa.

Anniskelualueille pöytäpaikkoja

Tartuntatautilaista nousevaan niin sanottuun pöytäpakkoon (siirryt toiseen palveluun) tapahtumissa on järjestäjien mukaan löydetty ratkaisuja.

Jokaisella ravitsemisliikkeen/ravintolan asiakkaalla tulee olla istumapaikka pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Muualla kuin anniskelualueella istumapaikka- ja pöytävaatimusta ei ole. Muualla kuin anniskelualueella nautittua väliaikatarjoilua ja take away -annoksia pöytävaatimus ei koske.

– Anniskelualueella on ohjeistettu jokaista asiakasta istumaan alueelle varatulla pöytäpaikalla. Järjestysmiehet myös valvovat asiaa. Jokaiselle anniskelualueella ostoksia tekevälle on olemassa pöytäpaikka. Katsomoon alkoholin vienti on kielletty. VIP-tilan asiakaspaikkoja on vähennetty 150:stä 60:een, jotta jokaisella on oma pöytäpaikka, sanoo jalkapallon Veikkausliigassa pelaavan Rovaniemen Palloseuran toimitusjohtaja Risto Niva.

Jalkapallon Ykkösessä pelaava Kokkolan Pallo-Veikoissa ravintolapalvelut ja kioskipalvelut nähdään kahtena eri asiana.

– Katsomme, että kioskipalvelut ovat take away -toimintaa, joten istumapaikka vaatimusta ei ole. Anniskelualueelle olemme järjestäneet asiakkaille pöytä- ja istumapaikat, viestittää Mika Liedes.

Myös Superpesisotteluissa yleisö on pystynyt nauttimaan ruokaa ja juomaa paikan päällä.

– Esimerkiksi terassi on rakennettu ja penkkejä, jotta rajoitteet saadaan sen osalta kuitattua, sanoo Kouvolan Pallonlyöjien myyntipäällikkö Simo Pyöriä.

– VIP-tilojen kapasiteetti on puolitettu. Terassilla on istumapaikat ja kattoterassilla seisomapaikat. Niissä on joitakin tasoja. Torialueen terassilla on kaikille tuolit ja pöydät. Myös kioskimyyntialueella on joitakin pöytäpaikkoja, kertoo Porin Pesäkarhujen hallituksen puheenjohtaja Vesa Saine.

Lappeenrannan Pesä-Ysit pelaa naisten Superpesiksessä. Ottelutapahtumat ovat rajoituksista huolimatta sujuneet hyvin. AOP / Vesa Pöppönen

Imatralla ravintola-aition sisätilasta on käytössä alle 75 prosenttia. Ulkotiloissa on tehty uusia järjestelyitä.

– Pubin terassilla on laskutasoja (juomille ja ruuille) ja penkkejä. Lisäämme myös tuoleja sinne. Anniskelualueena toimiva katsomonosa ei toistaiseksi ole käytössä.Rakennamme sinne laskutasot tai odotamme tilanteen muuttumista ohjeistuksen osalta, kertoo Imatran Pallo-Veikkojen urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää.

Sääntöjen selvittämistä ja yhteistyötä viranomaisten kanssa

Kyselyyn vastanneiden palloiluseurojen edustajat sanovat, että yhteistyö valvovan viranomaisen eli paikallisen aluehallintoviraston mukaan on toiminut hyvin.

– Meillä on tehty koko ajan hyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa ja menemme aina kulloinkin olemassa olevan ohjeistuksen mukaan, kertoo HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti.

Porin Pesäkarhujen hallituksen puheenjohtaja Vesa Saineen mielestä ohjeiden tulkinnassa riittää työtä.

– Meillä ei ole ollut ongelmia, mutta ohjeet voisivat olla selkeämpiä. Ohjeistus ei ole helppoa ja toteutus on kirjavaa.

Lisääntynyt työ on huomattu myös jalkapallon Ykköstä pelaavassa Kokkolan Pallo-Veikoissa. Asioiden selvittely ja asiakkaiden kysymyksiin vastaaminen vie aikaa.

– Vaikka hoidat tiedottamisen parhaalla mahdollisella tavalla, niin rajoitukset aiheuttavat valtavan määrän erilaisia ihmetyksiä, arvioi Mika Liedes.

Koronarajoitusten vuoksi jalkapallo-otteluiden katsomoita on muun muassa jaoteltu eri lohkoihin, joihin voi ottaa enintään 500 katsojaa. Lohkoja varten on järjestetty omat sisäänkäynnit sekä omat wc:t ja muut palvelut.

Seinäjoen Jalkapallokerhon markkinointijohtaja Jussi Kankaanpää sanoo, että aluehallintovirastolta on tullut selkeät ohjeet. Seura on tehnyt tiivistä yhteistyötä myös poliisin kanssa.

– Avoin vuoropuhelu on kaiken perusta. Jos sitä haluaa kutsua maalaisjärjeksi, niin se käy. Toivon, että saamme järjestää turvallisia tapahtumia ohjeistuksien mukaan ilman että itse tapahtuma kärsii.

Seuroista kerrotaan myös, että koronan vuoksi turvaväleihin katsomoissa ja palvelupisteissä kiinnitetään tarkasti huomiota.

– Meillä on katsomoissa käytössä vain joka toinen rivi. Käsidesiä on esillä katsomoissa ja kioskeilla sekä lipunmyyntipisteissä. Kasvomaskeja jaettiin kahdessa ensimmäisessä kotiotteluissa ja nyt niitä on myynnissä otteluissamme. Avin päätöksen mukaan saamme ottaa peleihin tällä hetkellä 970 katsojaa, kuvailee Jyväskylän Kirittärien seurajohtaja Petri Kaijansinkko.

