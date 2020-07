"Todennäköisesti moni on menettänyt kaiken" – Palokan kerrostalopalosta evakuoiduille kerätään nyt muun muassa kännykkälatureita

Jyväskylän Palokan perjantaisesta rajusta kerrostalopalosta evakuoidulle järjestetään apua monin tavoin.

Muun muassa Suomen Punainen Risti katastrofirahaston varoin on hankittu vaatteita ja hygieniatarvikkeita sekä järjestetty ruokaa kodeistaan lähtemään joutuneille, kertoo Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston kotimaan avun yhteyshenkilö Jouko Aho.

SPR kerää nyt avoimella keräyksellä esimerkiksi kännykkälatureita, jotta evakuoidut saavat puhelimiinsa virtaa.

– Kaikki ylimääräiset myös vanhat laturimallit käyvät keräykseen, koska ihmisillä on vanhojakin puhelimia. Kaikissa aiemmissakin tilanteissa on osoittautunut, että kännyköihin tarvitaan virtaa ja jos nyt latureita tulee enemmän, niin säästetään niitä sitten seuraaviin tarpeisiin, sanoo Aho.

Tietoja avun tarpeesta ja auttajien tarjoamista lahjoituksista kootaan yhteen

SPR kokoaa parhaillaan tietoja, mitä ihmiset voisivat evakuoiduille lahjoittaa. Kun tiedot sekä avun tarpeesta että tarjolla olevasta tavarasta on saatu, voidaan yhdistää auttajat ja autettavat, kuvailee Aho.

Tarkempia tietoja rahan ja tavaran lahjoittamisesta löytyy Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Facebook-sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Myös Jyväskylän seurakunta auttaa kodeistaan lähtemään joutuneita.

Seurakunnan työntekijät lähtevät jo tänään hotellimajoituksessa olevien evakuoitujen mukaan selvittämään heidän virasto- ja pankkiasioitaan.

Seurakunta tarjoaa palon uhreille myös keskusteluapua ja kerää varoja, jotka diakoniatyö kohdentaa tarvitsijoille.

Mukana on ehkä vain kotiavain

Jyväskylän seurakunnan diakoniatyöntekijä Ainoleena Laitinen kertoo, että palon jäljiltä on paljon ihmisiä, jotka ovat menettäneet todennäköisesti koko omaisuutensa.

Toistaiseksi asuntoihin ei ole päässyt tilannetta tarkastamaan.

– Kyllähän on hirveä kriisi, että menettää kotinsa tai joutuu kodistaan lähtemään, eikä tiedä pääseekö palaamaan ja missä aikataulussa. Mukana on ehkä vain kodin avain, ja ehkä puhelin. Harva on ottanut lompakkoakaan mukaansa. Keskustelemme ihmisten kanssa ja he saavat purkaa ajatuksiaan, mitä heillä on tällä hetkellä mielen päällä ja pitkin matkaa, kuvailee Laitinen.

Laitisen mukaan tällaisessa kriisitilanteessa onneksi kanssaihmisiä halutaan auttaa.

– Meille lähti heti tulemaan seurakuntaan viestintävälineisiimme ja työntekijöille tarjouksia lahjoitettavista asioita. Ihmisillä on halu auttaa. Se on meissä suomalaisissa eli kun joku on hädässä, niin häntä pyritään auttamaan ja se on hieno piirre meissä, pohtii Laitinen.

Lue lisää:

Otkes aloittaa tutkinnan Jyväskylän senioritalon palosta - "On hyvin tavatonta, että palo leviää näin laajalle"

Jyväskylän senioritalon palossa kotinsa menettäneet yrittävät toipua järkytyksestä ja järjestää elämäänsä - "Ehdin ottaa mukaan kännykän ja viisi euroa"

Jyväskylän senioritalon asukkaiden arki kääntyi päälaelleen, kun tuli tuhosi korin - Emme tiedä, missä vietämme yöt tästä eteenpäin"