Seuraako Finnairin lentotauosta liikemiesten ralli Joensuun ja pääkaupunkiseudun välillä? Luvassa voi olla jopa 5 000 automatkaa kuukaudessa

Matkustusrajoitusten purkaminen vie vain puolitiehen. Yrittäjät on pakotettu auton rattiin, koska Finnair ei lennä Joensuusta.

Pohjois-Karjalan yrittäjille matkustusrajoitusten purkamisen hyöty jää vajaaksi, koska Finnair ei lennä Joensuusta Helsinki-Vantaalle.

Finnair kertoi toukokuussa, että se ei lennä Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin tai Kokkolaan kesän 2020 aikana. Finnair on luvannut kertoa elokuun puolessa välissä, miten se aikoo toimia kesän jälkeen.

– Tällä hetkellä ainoa vaihtoehto on oma auto. Se on kaikkein kätevin ja nopein tapa. Toki kilometrejä tulee aika paljon, toteaa Ari Mononen, joka on Iivari Mononen Oy:n toimitusjohtaja sekä Pohjois-Karjalan Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja.

Joensuun ja Vantaan Helsingin välimatka on noin 450 kilometriä. Matkan taittaminen autolla vie yli viisi tuntia.

Finnair ei ole lentänyt Joensuusta pääkaupunkiseudulle sitten maaliskuun. Viime vuonna Joensuun lentoaseman kautta matkusti yli 126 000 matkustajaa.

Matkustuksesta noin puolet on ollut liikematkustamista. Kansainväliset vientiyritykset jatkavat Helsinki-Vantaalta maailmalle.

Esimerkiksi Abloy Oy:n henkilöstö lentää 2 000 kertaa vuodessa; Iivari Mononen -konsernin vastaava luku on 600.

Mikäli lentoliikenne siirtyisi kokonaan pyörien päälle, tarkoittaisi se vuositasolla pelkästään liikematkustamisen osalta noin 60 000 automatkaa Joensuun ja pääkaupunkiseudun välille. Kuukausitasolla automatkojen määrä olisi 5 000.

– Matkustamiseen tuhrautuu aika paljon enemmän aikaa. Toki tilanne huomioiden matkustamista harkitaan tarkkaan ja tarpeetonta reissaamista pyritään välttämään. Jos mahdollista, niin asiat hoidetaan etäyhteyksin, Ari Mononen kertoo.

IIvari Mononen Groupilla on vientiä 30 maahan ja tuotantolaitokset Norjassa sekä Isossa-Britanniassa.

– Norjassa olemme päässeet käymään, mutta Waelsiin ei vielä pääse. Matkustuskiellot vaikuttavat asiakassuhteiden lisäksi johtamiseen ja investointien toteuttamiseen.

Kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja: Lentoyhteyden avaaminen uudelleen on alueen elinehto

Ari Monosen mukaan matkustusrajoitusten purkaminen askel askeleelta helpottaa pohjoiskarjalaisten yritysten toimintaa, mutta lentoyhteyden avaaminen uudelleen Joensuun ja Helsinki-Vantaan välillä on alueelle elinehto ja jopa kohtalon kysymys.

– Jos lentoja ei olisi, harkitsisi moni yhtiö siirtymistä pois Joensuusta ja samalla mahdolllisesti Suomesta. Uusien yritysten houkutteleminen alueelle, jossa ei ole lentokenttää eikä mitään muutakaan ylivoimaista vetovoimatekijää kuten luonnovaroja, on käytännössä mahdotonta, toteaa Mononen ja lisää, että myös matkailun kasvu edellyttää säännöllistä lentoliikennettä.

Joensuun seudulla asuu yli 110 000 ihmistä. Pohjois-Karjalassa asukkaita on noin 160 000.

Finnair on luvannut kertoa ratkaisunsa lentoliikenteen osalta elokuun puolessa välissä. Lennot voisivat jatkua marraskuusta lähtien. Mahdollista on myös, että Finnairin koneet pysyvät Joensuun osalta maassa ainakin maaliskuuhun 2021 saakka. Jäissä ovat myös Jyväskylän, Kajaanin, Kemin sekä Kokkolan lennot.

Pohjois-Karjalan Kauppakamari on edunvalvojan roolissa kartoittanut tilapäisiä vaihtoehtoja lentomatkustamiseen. Kyseeseen voisivat tulla taksilennot tai reittilennot.

– Minimiedellytys olisi yksi Finnairin lento päivässä suuntaansa, joka mahdollistaisi kansainväliset lennot ja jatkoyhteydet. Ensisijaisesti matkustamme nyt autolla.

