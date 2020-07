Susanna Lahtinen ei aluksi voinut kuvitella itseään asuntovaunussa – sitten hän rakastui karavaanariin

Susanna Lahtinen osti viime vuonna asuntovaunun syysmessuilta miehensä kanssa. Nyt hän kertoo, millainen asuntovaunu on.

Kun Susanna Lahtisen uusi mies Juha-Pekka Lahtinen ehdotti vaimolleen 17 vuotta sitten asuntovaunulle lähtöä, vaimon ensimmäinen ajatus oli kauhistus.

– Karavaanari on kaikkien kaveri -biisi alkoi soida päässä ja mietin, että "voi ei, joudun asuntovaunuun." Ei tämä kaikille sovi.

Lahtisen mies on kuin syntynyt asuntovaunuun 44 vuotta sitten ja tulee karavaanariperheestä.

Vuonna 2003 Susanna Lahtinen, hänen tyttärensä ja Susannan mies lähtivät ensimmäisen kerran reissuun Tampereelle. Kun mies ehdotti tätä matkaa, ei Susanna Lahtinen uskonut hänen olevan tosissaan.

– Alkuun se oli minusta hyvä vitsi, että lähdemme vaunun kanssa hinaamaan pitkin Suomea. Kenelläkään tuttavalla ei ollut vaunua ja se oli minulle uusi ja outo juttu.

Sitten Lahtinen muutti mielipidettään. Hän huomasi heti ensimmäisellä reissulla pitävänsä karavaanarielämästä. Tarvittiin vain askel tuntemattomaan. Innostus tarttui heti ja ei se ahtauskaan haitannut.

– Ajattelin vain, että apua, ja huumorilla sekin. Totesin, että tämä on hirveän kätevää, kun kaikki kulkee vaunussa mukana. Pääasiassa kuitenkin aikaa vietetään ulkona ja jossain muualla kuin vaunun sisällä.

Tampereen ensimmäisen reissun jälkeen perhe on matkustanut vaunun kanssa pitkin Suomen länsirannikkoa.

Kausipaikoista on jo pulaa

SF Caravan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi kertoo, että kotimaan matkailun suosion kasvu koronapandemian myötä on lisännyt kiinnostusta myös karavaanimatkailua kohtaan.

– Leirintäalueilla on huomattavan suuri osa nuoria lapsiperheitä ja uusia karavaanareita tutustumassa harrastukseen. Kun olen keskustellut nuorten kanssa, heille ei ole tullut vaunumatkailu aikaisemmin mieleen, mutta nyt tulee.

Rusin mukaan myös pysyvien kausipaikkojen suosio on lisääntynyt. Leirintäalueilla halutaan siis olla lomien ajan tai jopa pysyvästi ympäri vuoden.

– Kausi- ja vuosipaikat ovat nyt jo niin kiinnostavia, että niistä alkaa olla pulaa.

Ilmiö näkyy Rusin mukaan ympäri Suomen.

Myös Susanna Lahtinen on pysyvästi vuosipaikalla Haminassa Purhon leirintäalueella.

Uusi asuntovaunu pysyvästi leirintäalueella

Matkailun sijasta Lahtisen perhe on päättänyt asettua alueelle ympäri vuoden. Nyt on menossa toinen vuosi.

– Olemme olleet täällä koko ajan vuosipaikalla. Itse olin sitä mieltä, että kesäpaikka riittää, mutta toisin kävi ja otimme heti vuosipaikan.

Yhtäjaksoisesti Lahtinen on ollut pisimmillään vaunulla noin kolme viikkoa. Heidän kotinsa sijaitsee Kotkassa, mutta vaunu-alueelle ei ole pitkä matka, niin he käyvät alueella säännöllisesti.

Perhe kävi Purhon alueella ensimmäistä kertaa kolme kesää sitten. Lahtinen kuvailee aluetta viihtyisäksi, pieneksi ja idylliseksi paikaksi järvenrannan ympäröimänä.

Susanna Lahtinen on toista kesää vuosipaikalla Purhon leirintäalueella miehensä ja poikansa kanssa. Uuden asuntovaunun pihalta löytyy terassi ja paviljonki. Pyry Sarkiola / Yle

Lahtisen mielestä parasta karavaanarin arjessa on vuosipaikan edullisuus, leirintäalueen yhteisöllisyys muiden karavaanareiden kesken sekä luontoympäristö.

Kun järvisauna lämpenee, Susanna Lahtinen saattaa laittaa ruokaa iltaisin yhteistiloissa muiden kanssa. Nyt hän on ollut mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia lähes kuukausittain.

– Tämä on loistavalla paikalla ja porukka on hyvä. Löysimme heti saman ikäluokan kavereita. Voimme tehdä porukalla ruokaa, istua ja olla. Olen löytänyt täällä myös sydänystäviä.

Susanna Lahtinen koiransa Elsan ja poikansa Alexin kanssa Valkiajärven rannalla Purhon leirintäalueella. Pyry Sarkiola / Yle

Lahtinen arvostaa myös leirintämatkailun vapautta.

– Vaunun kanssa voi nähdä kaikenlaisia paikkoja. Ei tarvitse sen kummemmin suunnitella, missä on mikäkin hotelli. Voit olla sen aikaa kuin siltä tuntuu. Jos on kiva paikka, siellä voi olla pidempään.

SF Caravan ry:n Olli Rusin mukaan esimerkiksi ilmastosyyt ja yhteisöllisyys ovat tyypillisiä syitä leirintämatkailun taustalla.

– Osa matkustajista saattaa välttää tarpeetonta matkustamista. Sitten on niitä, jotka haluavat olla tuttujen ihmisten kesken. Harrastus on myös perhekeskeinen. Paluu luontoyhteyteen on myös merkittävä motiivi näissä valinnoissa.

Leirintäalueella myös talvella

Susanna Lahtisen tytär on jo muuttanut pois kotoa, mutta käy asuntovaunulla perheensä luona. Nyt asuntovaunulla Susanna Lahtisen mukana on poika Alex ja mies. Perhe oli vaunulla myös viime talvena. Vaunuilu on hyvin erilaista talviaikaan.

– Viime talvena täällä oli kuraa ja sohjoa, niin eihän täällä tietenkään niin kiva ollut olla. Kun on kunnon talvi, on hiihtolatu tehty. On täällä toki talvellakin porukkaa.

Reilu kuusi metriä pitkässä ja lähes 2,5 metriä leveässä asuntovaunussa on kiinteät vuoteet viidelle hengelle ja vuoteen saa tehtyä seitsemälle hengelle. Vaunussa on parisänky, kerrossänky, vessa, sohva ja hella. Vaunun ulkopuolelta löytyvät terassi ja paviljonki. Pyry Sarkiola / Yle

Lahtiset ostivat uuden Adria Adora -merkin seitsemän hengen asuntovaunun viime syksynä.

– Ennen meillä oli vanha Solifer. Siinä oli vain pieni parisänky. 25 vuotta taisi nuorentua vaunu tämän uuden myötä.

Jonnekin reissuun

Ensi vuonna suunnitelmissa on reissata vaunun kanssa taas jonnekin päin Suomea.

Jossain vaiheessa Lahtinen vuokrasi myös kesämökin, mutta se ei tuntunut yhtä kivalta kuin vaunuilu.

– Olen itse sosiaalinen ihminen ja siellä puolestaan ollaan perheen kanssa keskenään metsän keskellä. Ei se ole sama asia.

Purhon leirintäalue sijaitsee luontoympäristössä. Valkiajärvi sijaitsee lähellä Susanna Lahtisen vuosipaikkaa. Pyry Sarkiola / Yle

Lahtisen asenne vaunuilua kohtaan on muuttunut 17 vuoden takaisesta. Taukoa vaunuilusta on ollut ainoastaan silloin, kun heidän taloaan remontoitiin Lahtisen tyttären ollessa nuori.

– Sanon kaikille, että kannattaa lähteä kokeilemaan vaunuilua, sillä mieli voi muuttua. Itselleni kävi myös niin. Kyllä se näin on, että karavaanari on kaikkien kaveri melkein.

