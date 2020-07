Mielenosoitukset jatkuvat Bulgariassa – tässä kolme syytä, miksi maassa kuohuu juuri nyt

Bulgaria on EU:n köyhin jäsenmaa, jossa korruptio on suuri ongelma.

Tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään Bulgariassa kuluneen viikon aikana. Keräsimme kolme syytä, miksi maassa nähdään liikehdintää juuri nyt.

1. Poliittiset skandaalit

Ensimmäiset mielenosoitukset järjestettiin viime viikolla sen jälkeen, kun kävi ilmi, että Movement for Rights and Freedoms (DPS) -puolueen entinen johtaja Ahmed Dogan on käyttänyt verovaroin maksettuja turvallisuuspalveluita omistamansa kartanon turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Dogan ei kuitenkaan ole tällä hetkellä virassa, jonka turvin palvelut kuuluisivat hänelle. Dogania kuvataan yhdeksi Bulgarian vaikutusvaltaisimmista miehistä, ja hallitusta on syytetty Doganin väärinkäytöksen sallimisesta.

Maan presidentin Ruman Radevin mukaan hallituksen ja pääsyyttäjän tulisi erota.

– Viha on syvää. Se on kasautunut vuosia eikä sitä saada laannutettua pelolla ja voimalla, Radev kommentoi maan tilannetta viikonloppuna Euronewsin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Maan pääministeri, keskusta-oikeistolaisen Gerb-puolueen Boiko Borisov on puolestaan kieltäytynyt eroamasta.

Kyseessä ei kuitenkaan ole ainoa maata ravistellut poliittinen skandaali viime vuosina, muistuttaa Politico-julkaisu (siirryt toiseen palveluun).

Tuhannet mielenosoittajat kerääntyivät 10. heinäkuuta maan pääkaupungiin Sofiaan. Vassil Donev / EPA

2. Korruptio

Eri puolilla Bulgariaa järjestetyissä mielenosoituksissa nykyisen hallinnon on kuvattu toimivan "mafian tavoin", kertoo uutiskanava Al Jazeera (siirryt toiseen palveluun).

Bulgaria on ollut EU:n jäsenmaa vuodesta 2007, mutta saanut unionilta toistuvasti huomautuksia korruptiosta. Uutistoimisto Reutersin mukaan (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi vuonna 2008 EU lykkäsi maalle annettavaa rahoitusta, koska se katsoi, että maa ei tehnyt tarpeeksi kitkeäkseen korruptiota.

Politico-julkaisun mukaan (siirryt toiseen palveluun) lahjukset eivät rajoitu vain oligarkkien kerhoihin, vaan ne ovat myös osa julkishallintoa. Joukko yrityksiä on kertonut, että heitä on vaadittu maksamaan lahjuksia. Siivoojilta tai keskitason virkamiehiltä saatetaan puolestaan vaatia yhteyksiä Gerb-hallituspuolueeseen.

Poliitikkojen lahjonta on myös suuri syy siihen, että maa ei ole toistaiseksi päässyt mukaan EU:n passivapauteen oikeuttavaan Schengen-sopimukseen. EU:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)Bulgaria on kuitenkin liittymässä sopimukseen.

Poliisi vartioi ministerineuvoston rakennusta Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa 11. heinäkuuta 2020. Vassil Donev / EPA

3. Koronapandemian hoito

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen keräämien tietojen mukaan Bulgariassa oli raportoitu maanantaihin 13. heinäkuuta mennessä reilut 7 500 koronavirustartuntaa.

Bulgarian hallitusta on kritisoitu koronatilanteen hoitamisesta. Maassa vallitsivat kahden kuukauden aikana tiukat eristystoimet, joiden aikana koronatartuntojen määrä laski merkittävästi. Yhteiskunnan nopea avaaminen on kuitenkin johtanut uusiin tartuntaryppäisiin.

Tartunnoista yli kolmannes eli reilut 2 800 on todettu 14 viime vuorokauden aikana. COVID-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia maassa oli maanantaihin mennessä 268 kappaletta.

Inhimillisen kärsimyksen ohella koronapandemian vaikutukset ovat myös taloudellisia: Euroopan komission arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) Bulgarian talouden odotetaan kutistuvan yli 7 prosenttia vuoden 2020 aikana.

Lähteet: AP, Reuters