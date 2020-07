Ostaisitko käytetyn vankilan 370 hehtaarin rantatontilla? Senaatti-kiinteistöt myy sellaisen syksyllä

Senaatti-kiinteistöt aikoo myydä Laukaan entisen avovankilan. Myynti käynnistyy syksyn aikana.

Kyse ei ole mistä tahansa tontista ja talosta: vankilan alue käsittää noin 366 hehtaaria maata ja viitisenkymmentä rakennusta. Rakennusten ala on noin 12 000 neliömetriä.

Vankilan mailla on metsää, peltoa ja rantaa. Simo Pitkänen / Yle

Koko alue on määritelty sekä maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi että arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

– Tämä on sata vuotta ollut paikallaan ja nyt myydään, ei näitä kovin usein kaupan tule, sanoo Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila.

Sata vuotta koskee vain vankilaa, alueen asutushistoria ulottuu paljon kauemmas. Läheltä vankilaa on löydetty Muinais-Päijänteen rantaan sijoittuva kivikautinen asuinpaikka, joka on noin seitsemän tuhatta vuotta vanha.

Merkittävä kohde, myydään tarjousten perusteella

Senaatti-kiinteistöt aikoo myydä vankilan kaikki rakennukset yhdelle ostajalle. Syynä on se, että tekniset järjestelmät on laadittu palvelemaan yhtä käyttäjää.

– Verkostot menevät rakennuksesta toiseen. Yksittäisten rakennusten myynti vaatisi, että koko infra, vedet, sähköt ja muu pitäisi rakentaa jokaiseen omanaan. Se maksaa niin paljon, että se ei ole järkevää, Taskila sanoo.

Rakennusten iät hajaantuvat lähes 200 vuoden haarukkaan. Simo Pitkänen / Yle

Uuden omistajan Senaatti-kiinteistöt haluaisi löytää mahdollisimman pian, sillä tyhjillään rakennukset alkavat rapistua. Hintaa on kuitenkin vaikea arvioida, ja se määräytyy vasta markkinoilla.

– Kohde on merkittävä. Maata ja rakennuksia on runsaasti, paikka on hieno ja rantaakin paljon. Siitä pitää lähteä, että kyse on miljoonakohteesta enemmänkin kuin sadoista tuhansista euroista, Taskila sanoo.

Vankilan rakennukset keskittyvät pääosin aivan Leppäveden rantaan. Simo Pitkänen / Yle

Sekin on mahdollista, että maista erotellaan metsä- ja peltoalueita, jotka myydään erikseen.

– Tästä ei ole vielä päätöksiä, mutta luultavasti kohde on niin iso, ettei sitä myydä yhtenä kokonaisuutena, Taskila sanoo.

Rakennuskanta kohtuukuntoista mutta vanhaa

Alueen rakennukset ovat olleet käytössä, ja ne ovat Senaatti-kiinteistöjen mukaan kunnossa.

– Tilat voi ottaa vaikka heti uuteen käyttöön, mutta se on toinen juttu, kuinka hyvin ne soveltuvat muuhun käyttöön vankilakäytön jälkeen. En osaa sanoa, mihin näitä asuntoloita ja muita voisi suoraan hyödyntää, Taskila sanoo.

Huonetilaa löytyy, mutta tilojen muunneltavuus on kyseenalainen. Simo Pitkänen / Yle

Ikää rakennuksilla kuitenkin on. Uusinkin on 30 vuotta vanha, ja vanhimmalla ikää on yli 200 vuotta. Kiinteistömassan ylläpito maksaa Taskilan arvion mukaan minimissään 200 000 euroa vuodessa.

Vanhin rakennus on alun perin sotilasvirkatalo vuodelta 1806. Se on entisöity, mutta toiminut viime aikoina vankilan henkilökunnan taukohuoneena.

Juhlasali on korkea ja näyttävä. Simo Pitkänen / Yle

Virkatalosta käyttötarkoitus muuttui koulukodiksi 1920-luvun lopussa. Koulukoti toimi vuoteen 1994, jolloin alueesta tuli Laukaan avovankila.

Alueesta ja sen rakennuksista on tehty laaja historiallinen kartoitus (siirryt toiseen palveluun) (pdf).

Kiinnostusta ei ole ollut

Senaatti-kiinteistöistä kerrotaan suoraan, että etukäteiskiinnostusta vankilaa kohtaan ei ole juuri ollut. Yhtiö on pitänyt Laukaan kuntaa ajan tasalla myyntiaikeista, ja kunnalla olisikin kiinnostusta ja halua kehittää aluetta.

Avovankilassa ei muureja ole. Simo Pitkänen / Yle

Rahaa kunta ei ole ostoihin varannut.

– Tässä taloustilanteessa kyse on määrärahasta. Se on iso maa-alue ja hintalappukin alkaa olla sellainen, että meidän normaalit maanostoihin varatut varat evät tulisi siihen riittämään, sanoo Laukaan hallintojohtaja Niku Latva-Pukkila.

Latva-Pukkila näkisi alueella tulevaisuudessa mieluusti esimerkiksi elinkeinotoimintaa, asumista tai vaikka matkailuun liittyvää toimintaa.

– Kunnan näkökulmasta pahin näkymä olisi, että Senaatti sen kiireellä sen myisi ensimmäiselle ostajalle, joka ei kehittäisi aluetta. Pusikoituva ja ränsistyvä romupiha on meidän näkökulmastamme kauhuskenaario, hän sanoo.

Satojen hehtaarien alueella riittää työtä. Simo Pitkänen / Yle

Jollain tavoin Laukaa aikoo vankilan alueen kehittämiseen osallistua, mutta tarkemmat tavat ja aikataulut vaativat selvittelyä.

Vankilan tarina jatkuu Jyväskylässä

Laukaan avovankilan tilat tyhjenevät syksyyn mennessä. Uusi vankila Jyväskylässä otettiin käyttöön alkuviikosta. Myös se on avovankila, ja vankipaikkoja on 60.

Samaan osoitteeseen vankilan kanssa siirtyi lisäksi aiemmin Jyväskylän ydinkeskustassa toiminut yhdyskuntaseuraamustoimisto.

Vankilan siirto Jyväskylän keskustan tuntumaan ja Rikosseuraamuslaitoksen toimintojen keskittäminen sinne on osa laitoksen pyrkimystä keskittää vankilat suuriin kaupunkeihin ja vähentää niiden määrää.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan keskeinen sijainti parantaa muun muassa vankien opiskelumahdollisuuksia ja helpottaa erilaisten palveluiden käyttöä.

Lisäksi työtoiminta voidaan toteuttaa suurelta osin vankilan ulkopuolisissa työpaikoissa.

Lue lisää:

Avovankila muutti Jyväskylään - vanki:"Absurdia, että suljetusta pääsee lomalle ilman valvontaa, mutta avovankilasta vain panta nilkassa"

Vankilan muutto Jyväskylän Tourulaan on alkanut - kaikille vangeille tulee jalkaan sähköinen valvontapanta