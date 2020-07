Koronakevät sekoitti lihamarkkinat – naudan sisäfilettä myyty jopa alle kympillä kilo

Koska ravintolakulutus lopahti koronakeväänä, on esimerkiksi naudanlihan arvo-osia myyty kuluttajille jopa jauhelihan kilohinnalla. Lihatukun mukaan alennus otetaan lihatalon ja kauppiaan katteista.

Ravintoloiden sulkeminen koronakeväänä on johtanut siihen, että kesän aikana esimerkiksi naudan sisäfilettä on eri puolilla Suomea myyty satunnaisesti jopa alle kymmenen euron kilohintaan. Normaalisti hinta liikuskelee 20 ja vajaan 40 euron välillä.

Korona sekoitti lihamarkkinoita Suomessakin perusteellisesti. Maaliskuussa lihan kokonaiskulutus Suomessa nousi 13 prosenttia edellisvuodesta, mutta myynti ravintoloihin putosi yli kaksi kolmasosaa muutamassa päivässä.

Siksi esimerkiksi naudan arvokkaimpia osia, kuten filettä on myyty kauppoihin alennetulla hinnalla.

– Kyllä tilanne näytti aika pahalta ennen kuin grillikausi alkoi. Ihmiset eivät ostaneet naudan arvo-osia oikeastaan yhtään ja varastoihin kertyi aika paljon tavaraa. Kun kesäkausi alkoi, tilanne vähän jo helpotti, kertoo lihatalo HK Scanin kotimaan liiketoimintojen kaupallinen johtaja Markus Gotthardt.

Erikoistuotteiden valmistajat vaikeuksissa, pakastin pelasti poron

Suuret lihatalot ovat kuitenkin laajan tuotevalikoiman ansiosta tehneet kotitalouksien kulutuksen kasvulla hyvääkin tulosta. Lihakeskusliitto ry:n toimitusjohtajan Mari Hannukselan mukaan huomattavasti haastavampi tilanne on ollut pienempään valikoimaan erikoistuneilla lihatuotealan yrityksillä.

– Puhutaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jotka ovat nimenomaan erikoistuneet palvelemaan ravintoloita ja ammattikeittiöitä. Ne muun muassa esivalmistelevat ravintoloita varten tuotteita. Pandemia on osunut nimenomaan näihin yrityksiin sekä niihin, jotka valmistavat kalliiden artesaanileikkeiden kaltaisia premium-tuotteita ja palvelutiskituotteita.

Poro- ja riistatuotteita jalostava rovaniemeläinen Lapin Liha menetti muiden tavoin ravintola-asiakkaat, mutta koska sen syksyllä hankkima raaka-aine on pakasteena, on menekin suunnittelu jonkin verran helpompaa.

– Me päivitämme tuotannon ennusteita koko ajan myynnin ennusteen perusteella. Eli tehdään niitä tuotteita, joiden uskotaan myyvän seuraavina viikkoina, toimitusjohtaja Mari Onkamo toteaa.

Alennukset menevät myyjien piikkiin

HK Scanin kaupallinen johtaja Markus Gotthardt arvioi, että kesän aikana myydyt kympin fileet on jokseenkin nähty.

– En näe, että ainakaan meidän tuotteita isommasti roimalla alennuksella myytäisi, varastot on nyt purettu ja tilanne on normalisoitumassa.

Gotthardtin mukaan katteesta ovat halvoissa erissä tinkineet itse lihatalo ja ehkä vähän myös vähittäiskauppiaat. Lihan kasvattajien sopimukset ovat pitkiä, joten alkutuotantoon alemyynti ei nyt ole ulottunut.

Poron ja riistan myynnissä kevät toi haastetta kuluttajatottumuksien muuttumisen vuoksi, mikä on heijastunut jonkin verran myös liikevaihtoon. Lapin Lihan toimitusjohtajan Mari Onkamon mukaan kuluttajien tottumukset kääntyivät helpommin valmistettavien ja edullisempien ruokien suuntaan.

– Kyllähän se on vaikuttanut riistaraaka-aineiden ja tuotteiden myyntiin. Olemme yrittäneet vauhdittaa meidän myyntiä myös jonkin verran erilaisilla kampanjoilla, ja niissä kannattavuus yleensä on heikompi.

Erikoistuotteisiin keskittyneiden pienempien yritysten joukossa on Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannukselan mukaan niitäkin, joille kävi kevään aikana todella huonosti.

– Valitettavasti näitäkin yrityksiä on. Mutta on kyllä ihaillen todettava, kuinka ne ovat kaikkensa yrittäneet, on avattu nettikauppaa ja kehitetty toimintaa. Mutta keinot ovat tietysti rajalliset, jos 85 prosenttia liikevaihdosta lähtee parissa päivässä.

