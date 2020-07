Koronavirus ei tartu elintarvikkeiden välityksellä – Suomalaiset voivat huoletta syödä kotimaisia marjoja

Viime viikolla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella todettiin yhdeksän koronavirustartuntaa maatalouden kausityöntekijöillä.

Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston johtaja Leena Räsänen toppuuttelee asiasta noussutta keskustelua ja vakuuttaa, että mahdollisuus saada koronatartunta elintarvikkeista on lähes olematon.

– Riski on äärettömän pieni. Virus on ihmisestä toiseen tarttuva, elintarvikkeissa se ei pysy hengissä, eikä pysty lisääntymään, toteaa Räsänen yksiselitteisesti.

Räsänen viittaa kansainvälisiin tutkimuksiin, joissa on kartoitettu koronaviruksen leviämistä.

– Yhdenkään koronavirukseen sairastuneen ei tiedetä saaneen tartuntaa elintarvikkeiden välityksellä, painottaa Räsänen.

Karanteeni estää viruksen tarttumisen ihmisten välillä

Kausityöntekijät ovat yleisesti olleet kahden viikon karanteenissa ennen töiden aloittamista, mikä ehkäisee viruksen leviämisen heidän kauttaan.

– Tässä on kyse nimenomaan siitä, että ehkäistään virusten leviäminen ihmisten välillä, painottaa Räsänen.

Sekä kotimaiset että ulkomailta tuodut elintarvikkeet ovat suomalaisille kuluttajille koronan kannalta siis turvallisia.

– Suomalaiset voivat huoletta syödä sekä kotimaisia marjoja sekä ulkomailta tuotuja elintarvikkeita, sanoo Räsänen.

Sairastuneet kausityöntekijät eivät ole riski kuluttajille

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella on todettu viime viikolla yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa maatalouden ulkomaalaisilla kausityöntekijöillä yhden työnantajan palveluksessa. Sairastuneiden lähikontaktit on selvitetty ja altistuneet on testattu. Viimeisestä testauksesta on saatu tulokset tänään maanantaina eikä uusia tartuntoja ole löytynyt.

Kausityöntekijät elävät keskenään hyvin suljetussa yhteisössä eivätkä he ole olleet kontaktissa alueen muuhun väestöön.