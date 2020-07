Autolla Merenkurkun yli Vaasasta Ruotsiin? Vanha unelma sillasta heräsi taas henkiin – nyt hinta-arvion ja toteuttamissuunnitelmien kanssa

Asiantuntijoiden mukaan hankkeen vaikea osuus on silloissa. Kuvassa näkyvästä tekniikasta on saatu hyvää kokemusta esimerkiksi Porin merituulipuistossa. Siltarakenteiden kansirakenteet on suuniteltu tehtävän sarjatyönä telakalta noin sadan metrin pätkinä. Ne nostetaan perustuksille raskaalla merinosturilla. Vis Graphics