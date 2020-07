Mietitkö ulkomaille matkustamista nyt, kun lisää rajoja avautui? Ota huomioon nämä asiat

Suomi avasi tänään rajansa monelle eurooppalaiselle maalle. Suomalaisten suosikkikohteista pääsee nyt matkustamaan vapaasti esimerkiksi Kreikkaan ja Italiaan.

Lisäksi matkustusrajoituksia höllennettiin 11 Euroopan ulkopuolisen maan kanssa.

Monia matkustamisen turvallisuus kuitenkin mietityttää. Mieliin on iskostunut väkijoukkojen välttely ja kehotukset suosia kotimaanmatkailua.

Tarkista kohdemaan omat säännöt, Kreikka vaatii koodin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoo, että ulkomailla pitää muistaa samat säännöt kuin kotimaassa.

– Kannattaa välttää kovin läheisiä kontakteja ja huolehtia käsienpesusta ja aivastushygieniasta.

Lisäksi pitää noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. EU-maissa ohjeet ovat varsin samantyyppisiä.

Eri mailla on omia korona-sääntöjään, joista kannattaa ottaa etukäteen selvää matkatoimistoista tai ulkoministeriöistä.

Mailla saattaa olla myös omia rajoituksia maahantulolle. Esimerkiksi Kreikka vaatii matkustajia täyttämään 24 tuntia ennen lähtöä lomakkeen, jossa kysytään muun muassa tietoja asuinmasta ja vierailusta Kreikassa. Lomake löytyy matkatoimistojen nettisivuilta. Lomakkeen täytettyään saa sähköpostiin koodin, joka vaaditaan maahan pääsyyn.

TUI-matkatoimisto opastaa, että QR-koodin puuttuminen johtaa lennolle pääsyn eväämiseen. QR-koodin puuttuminen voi tuoda henkilölle 500 euron sakon.

Kreikassa kannattaa myös varautua satunnaisesti tehtäviin koronatestauksiin.

Joissakin maissa on systemaattisia koronatestauksia. Esimerkiksi Etelä-Koreassa tehdään testi saman tien ja näyte valmistuu päivässä.

Muista maskit!

Maski on monelle uusi kokemus, sillä Suomessa ei ole ollut edes suositusta käyttää maskia. Finnairin lentoemäntä käytti maskia 9. heinäkuuta. Silja Viitala / Yle

Maski on laitettava suun suojaksi jo lentokentällä ja sitä pidetään myös lentokoneessa. Finavia suosittelee maskin käyttöä ja monet lentoyhtiöt vaativat sitä. Mukaan kannattaa pakata useita maskeja.

Monissa Euroopan maissa maskin käyttö on pakollista julkisilla paikoilla, kuten joukkoliikenteessä ja kaupoissa. Maski on ollut pakollinen esimerkiksi Saksassa, jossa osavaltiot päättävät maskipakosta itsenäisesti.

Maski on monelle uusi kokemus, sillä Suomessa ei ole ollut edes suositusta käyttää maskia.

– Jos on itse tietämättään oireeton taudinkantaja, maskin tarkoitus on suojata muita, näillä perusmaskeillahan ei kovin hyvää suojaa saa muilta itselle.

Maskin tarpeellisuudesta oli kiistaa, mutta nyt koronatilanne on Suomessa niin hyvä, ettei maskin käytöstä puhuta.

Lentokoneeseen takaovesta

Finavia suosittelee maskin käyttöä ja monet lentoyhtiöt vaativat sitä. Corendonin lomalento Amsterdamista Bulgarian Burgasiin lähti 26. kesäkuuta. Jeffrey Groeneweg / AFP

Lentoyhtiöt ottavat pääosin koneisiin jo täysiä matkustajamääriä. Aiemmin osa piti esimerkiksi penkkirivien keskimmäiset paikat tyhjinä.

Lentoyhtiöt pyrkivät ohjaamaan matkustajat koneisiin niin, ettei ihmisten tarvitse seistä jonossa lähekkäin eikä säntäillä vastakkaisiin suuntiin. Esimerkiksi Finnairin koneeseen mennään sisään takaosasta pienissä ryhmissä. Koneesta myös poistutaan ryhmissä.

Ihmisten mielikuvissa lentokoneissa on suuri riski saada tartunta. THL:n Salmisen mukaan tartuntariski on kuitenkin lennolla pieni.

– Hyvin harvoissa tapauksissa tartunta on tapahtunut lentokoneessa. Syynä on lentokoneen erittäin tehokas ilmanvaihtojärjestelmä. Ilma vaihtuu koko ajan ja kulkee suodattimien kautta.

Salmisen mukaan ilma ei kierrä koneen etuosasta taakse vaan paikallisesti yhden penkkirivin kohdalla. Tämä vähentää huomattavasti tartuntariskiä.

– Maskipakko on siellä ehkä vähän luottamuksen lisäämiskeino. Osa matkustajita myös toivoo sitä. Totta kai osaltaan voi vähentää riskiä.

Pidä turvaväli ja suosi ulkotiloja

Matkustaja odotti Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkopuolella 9. heinäkuuta. Silja Viitala / Yle

Tiiviitä ihmisryhmiä kannattaa välttää. Bussissa tai junassa täytyy pitää välimatkaa muihin, jos pystyy.

Esimerkiksi laivan tullessa satamaan ihmiset ovat yleensä pakkautuneet samaan kansikerrokseen odottamaan ulospääsyä.

Nyt niin ei pidä tehdä, vaan odotella rauhassa ovien avautumista väljemmissä tiloissa.

Tallinnan-risteilyllä oli heinäkuun alussa yksi lieväoireinen koronaan sairastunut henkilö, jolloin useita matkustajia altistui. Salmisen mukaan uusia sairastumisia ei ole ainakaan vielä ilmennyt.

Laivoille otetaan tavallista vähemmän matkustajia.

Salmisen mukaan pieniä tiiviitä sisätiloja, joissa ollaan pitkään yhdessä, olisi hyvä välttää.

– Ulkona on aina turvallisempaa kuin sisällä. Tällaisten infektioiden kannalta riskit ovat pienempiä kun ilma vaihtuu nopeasti ja auringonvalo vaikuttaa.

Maan tilanne voi muuttua äkkiä

Salmisen mukaan tilanne maailmalla vaihtelee paljon ja nopeat muutokset voivat olla mahdollisia.

– Kannattaa miettiä, onko kuitenkaan ihan välttämätöntä tänä vuonna matkustaa ulkomaille.

Miksi matkustamista tulisi yhä välttää, on Salmisen mukaan matematiikkaa:

– Suomessa tilanne on sen verran hyvä tällä hetkellä, että riski törmätä koronatapaukseen täällä on hyvin pieni verrattuna moneen muuhun maahan. Toki on maita, joissa se on yhtä pieni.

Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti on eri mieltä. Hän moittii, että rajoitusten purkamisesta huolimatta maan hallituksen linja on yhä, että älkää lähtekö.

– Viesti on ollut, että matkustus on negatiivista.

Mäki-Fränti toivoisi alan pääsevän jaloilleen. Hän muistuttaa, että matkailuala on kohdannut kriisin toisensa jälkeen. Muun muassa tuhkapilvi, tsunami ja terrori-iskut ovat opettaneet varautumista.

– Tämä on uudenlainen kriisi, mutta tällä alalla on paremmat valmiudet varautua kuin monella muulla.

Kukaan ei halua epidemian puhkeamista, joten eri maissa pyritään minimoimaan riskejä. Ihmisten halutaan myös tuntevan olonsa turvalliseksi. Monet matkanjärjestäjät hyväksyvät myös matkojen muutoksia ja perumisiakin tavallista joustavammin.

