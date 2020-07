Valekuolleeksi epäillyn irakilaismiehen tutkinta laajenee: poliisilla nyt uusia epäiltyjä Ruotsissa ja Irakissa

Keskusrikospoliisilla on uusia epäiltyjä valekuolleeksi epäillyn irakilaismiehen jutussa. Poliisi epäilee nyt yhteensä kuutta ihmistä kahdesta törkeästä petoksesta ja kahdesta törkeästä väärennyksestä.

Heistä kaksi on ollut vangittuna Suomessa. Toinen on Ylen tietojen mukaan kuolleeksi väitetyn miehen tytär ja toinen tämän aviomies. Kaksikosta mies on edelleen vangittuna, mutta nainen on vapautettu tutkintavankeudesta.

Heidän lisäkseen jutussa epäillään nyt yhteensä neljää muuta ihmistä samoista rikoksista. Kahta on kuultu viime viikkoina Ruotsissa, lisäksi poliisilla on vielä tavoittamatta epäiltyjä Irakista.

Ylen tietojen mukaan yksi epäillyistä on aiemmin kuolleeksi luultu irakilaismies, joka oleskeli ainakin keväällä Irakissa. Poliisi ei ole kuitenkaan kertonut hänen tilanteestaan tai olinpaikastaan.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalon mukaan kuulustelut Ruotsissa ovat vahvistaneet sitä kuvaa, mikä poliisilla on ollut tapahtumista.

Keskusrikospoliisin mukaan epäillyt harhauttivat hallinto-oikeutta ja myöhemmin Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta luulemaan, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut mies olisi surmattu kotimaassaan.

Todisteeksi tästä esitettiin poliisin mukaan väärennetty kuolintodistus ja väärennettyjä poliisiraportteja. Esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella kuolleeksi epäilty mies on todellisuudessa elossa.

Irakilaismies sai kielteisen turvapaikkapäätöksen Suomesta vuonna 2016. Hän palasi Irakiin seuraavana vuonna, minkä jälkeen hänen väitettiin saaneen surmansa. Suomi tuomittiin tapauksesta ihmisoikeussopimuksien rikkomuksesta. Valtio tuomittiin myös maksamaan korvauksia miehen tyttärelle, mutta maksu pantiin jäihin petostutkinnan vuoksi.

