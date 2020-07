Ostaisitko kesämökin näkemättä? Nämä siskokset ostivat – kesämökkikaupassa jopa kymmenien prosenttien kasvu

Mökki vaikuttaa samalta kuin kuvissakin.

– Aivan ihana!

Sisarukset Hanna Luoma-aho ja Venla Kuusela hihkuvat innostusta ostamansa kesämökin saunan terassilla.

Kauppa ei ollut tavanomainen. Mökki ostettiin etukäteen kohdetta näkemättä, pelkästään valokuvien perusteella.

– Käytännössä lounastunnin aikana. Tässä oli sellainen nopeat syövät hitaat -tilanne ja siinä piti tarttua hetkeen, Hanna Luoma-aho kertoo nauraen.

Alajärveltä ja Tampereelta kotoisin olevat sisarukset ostivat kesämökin 400 kilometrin päästä Kainuusta, Kuhmosta.

Mökki sijaitsee saaressa, lyhyen venematkan päässä.

Sisarusten erikoinen kesämökin osto kuvaa hyvin mökkikaupan tilannetta Suomessa. Kesämökit käyvät nyt kaupaksi.

Suosituimmilla kesämökkipaikkakunnilla kauppoja on tehty jo 34 prosenttia viime vuotta enemmän.

Viime vuonna oli jo ennätysvuosi. Tuolloin tehtiin koko maassa 3 700 kauppaa rantaan rajautuvissa kesämökeissä.

Maanmittauslaitoksen valtakunnallisten palveluiden rekisteripäällikkö Taisto Toppinen ennustaa kovaa kasvua tälle vuodelle.

– Tässä on päästy hyvin vauhtiin. Uskoisin että päästään tuollaiseen 40 prosentin tasolle.

– Se tarkoittaisi noin 5 200 kauppaa, vähän ylikin tänä vuonna. Se on kyllä valtavan iso määrä, mutta ennustaminen on todella vaikeata, Toppinen sanoo Ylelle.

Maanmittauslaitoksen rekisteritietojen perusteella mökkikauppojen keskihinta on ollut tänä vuonna 100 000 euroa koko maassa.

Vaikuuttaako korona mökkikaupoissa?

Ylempi kiinteistövälittäjä Miia Karppinen Re/Max:lta Päijät-Hämeestä pitää kevättä ja alkukesää erittäin poikkeuksellisina.

– Huomattavasti enemmän on mökinetsijöitä. Varmasti korona on tuonut oman lisänsä. Toivotaan että korona selätetään ja tämä on pysyvä buumi, Karppinen sanoo.

Karppinen esittelee lahtelaiselle Nokelaisen pariskunnalle kesämökkikohdetta Asikkalassa.

– Kuin kissa pistoksissa, Johanna Nokelainen kuvaa pariskunnan kesämökkikuumetta.

Johanna ja Jukka Nokelainen etsivät kesämökkiä perheelleen Lahden seudulta. Pasi Peiponen / Yle

Kuinka paljon mökkikuumeen takana vaikuttaa koronapandemia?

– Se ei ehkä ole pääsyy, mutta voi se ehkä jollain tapaa vaikuttaa siihen, miksi haemme mökkiä tällä hetkellä, Jukka Nokelainen sanoo.

Kesämökin Kainuusta ostaneet sisarukset olivat miettineet pitkään mökin ostamista.

– Korona ehkä vauhditti päätöstä, koska mitään reissuja ei tälle kesää oltu sovittu, Hanna Luoma-aho sanoo.

“Eihän kukaan järkevä ihminen näin toimi”

Sisarukset ovat näkemäänsä tyytyväisiä kainuulaisessa saaressa.

– Kyllä tässä saa nyt onnitella, Venla Kuusela nauraa.

– Oikeastaan pitäisi olla vähän kateellinen, siskonsa Hanna Luoma-aho nauraa vieressä.

– Perheen lapsille on hienoa tarjota tällaisia kokemuksia, Venla Kuusela sanoo. Pasi Peiponen / Yle

Voisivatko sisarukset suositella metodia ostaa kesämökki valokuvien perusteella myös muille mökkikuumeisille?

– Eihän tällaista tietenkään kenellekään voi suositella, eihän kukaan järkevä ihminen näin toimi, Luoma-aho sanoo.

– Ehdottomasti, sisko Venla Kuusela huikkaa vierestä.

– Niin, meidän kohdalla toimi ja jokainen voi kokeilla, Hanna Luoma-aho naurahtaa.

