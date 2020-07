Herätys: Yritysten energiayhteisö vaikeuksissa, hovioikeus antaa tuomion MV-lehden oikeudenkäynnissä, mielenosoitukset jatkuvat Bulgariassa

Marjamäen teollisuusalueella on kaksi 2 megawatin aurinkovoimalaa. Niissä on yhteensä noin 13 000 aurinkopaneelia.

Marjamäen teollisuusalueella on kaksi 2 megawatin aurinkovoimalaa. Niissä on yhteensä noin 13 000 aurinkopaneelia.

Valtio tuki 5 miljoonalla eurolla uraauurtavaa energiayhteisöä Lempäälässä

Pirkanmaalle Lempäälään on valmistunut koko Euroopan mittapuulla poikkeuksellinen energiahanke. Kyse on yrityksille tarkoitetusta energiayhteisöstä, joka pystyisi tuottamaan paikallisesti lähes kaiken tarvitsemansa energian. Valtiolta miljoonien eurojen tuen saanut hanke on kuitenkin vastatuulessa, sillä viranomainen ei ole myöntänyt lupaa kytkeä verkkoon asiakkaita.

Hovioikeus antaa tuomion MV-lehden oikeudenkäynnissä

Bäckman ja Janitskin tuomittiin maksamaan Arolle korvauksia ja hyvityksiä yhteensä yli 130 000 euroa. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomion toimittaja Jessikka Aroon kohdistuneessa häirinnässä. Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että Aroon kohdistuva vihakampanja sai alkunsa kun dosentti Johan Bäckman toimitti MV-verkkojulkaisusta vastanneelle Ilja Janitskinille Aroa koskevia aineistoja talvella 2016.

Sterilisaatio ei ole kaikille miehille ongelmaton toimenpide

Suomessa tehdään miehille vuosittain noin 2 800 sterilisaatiota. Kuvituskuva. Laura Hyyti / Yle

Miehen sterilisaation haittavaikutukset tunnetaan Suomessa huonosti. Sterilisaatiota pidetään yleisesti melko ongelmattomana toimenpiteenä ja vaivattomana tapana hoitaa ehkäisy miehillä, jotka eivät halua enää lapsia. Pitkittynyt kipu voi haitata arjessa tai estää seksin. Nelikymppinen kolmen lapsen isä kärsi pitkään hankalista kivuista sterilisaation jälkeen.

Mielenosoitukset jatkuvat Bulgariassa

Bulgarian Sofiassa osoitettiin eilen maanantaina mieltä maan hallitusta vastaan. Mielenosoittajat vaativat muun muassa pääministeri Boiko Borisovin eroa. Nikolay Doychinov / AFP

Tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään Bulgariassa kuluneen viikon aikana. Protestit saivat alkunsa siitä, kun maan entisen kärkipoliitikon väärinkäytökset paljastuivat. Protestien juurisyyt ovat kuitenkin syvemmällä. Keräsimme kolme syytä, miksi maassa nähdään liikehdintää juuri nyt.

Tiistain sää on vielä epävakainen

Yle

Sade- ja ukkoskuurot jatkuvat vielä tiistaina etenkin maan keskivaiheilla. Eteläisin sekä pohjoisin osa maasta ovat kuitenkin poutaisia. Lämpötiloissa ei vielä tiistaina tapahdu suurta muutosta. Tiistain jälkeen sadekuurot vähenevät selvästi.

