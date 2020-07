Ranskan Alpeilta löytyi vanhoja sanomalehtiä, joiden uskotaan olevan vuonna 1966 vuoreen törmänneestä matkustajakoneesta

Hyväkuntoisen The National Heraldin etusivulla kerrotaan Indira Gandhin vaalivoitosta vuonna 1966.

Hyväkuntoisen The National Heraldin etusivulla kerrotaan Indira Gandhin vaalivoitosta vuonna 1966. AFP / Lehtikuva

Ranskan Alpeilta on löytynyt noin kymmenkunta intialaista sanomalehteä vuodelta 1966, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun) Lehtien uskotaan olevan peräisin Air India -matkustajakoneesta, joka törmäsi Alpeilla vuoreen 24. tammikuuta vuonna 1966. Kaikki koneessa olleet 117 ihmistä kuolivat onnettomuudessa.

Mont Blancin sulavan jäätikön alta löytyneiden lehtien joukossa on ainakin The National Herald ja The Economic Times.

Niiden etusivuilla kerrotaan muun muassa Intian ensimmäisen ja tähän mennessä ainoan naispääministerin Indira Gandhin vaalivoitosta.

Lehdet löysi Timothee Mottin, joka pyörittää ravintolaa lähellä laskettelijoiden suosimaa Chamonix-alppikylää.

– Lehdet ovat nyt kuivumassa, mutta ne ovat todella hyvässä kunnossa. Niitä voi lukea, kertoo Mottin uutistoimisto AFP:lle.

Mottin aikoo laittaa lehdet näytille ravintolaansa, missä on esillä muitakin matkustajakoneturman jäljiltä löytyneitä esineitä, joita mies on vuosien mittaan löytänyt alueelta.

Vuonna 2013 ranskalainen vuorikiipeilijä löysi Mont Blancin jäätikköalueelta satojen tuhansien eurojen arvoiset jalokivet. Niiden uskotaan olevan peräisin joko vuoden 1966 onnettomuudesta tai mahdollisesti toisesta intialaiskoneen turmasta vuodelta 1950.

Hieman kenkälaatikkoa pienempi rasia oli täynnä pieniä pusseja irtojalokiviä, enimmäkseen safiireita ja smaragdeja. Laatikon kyljessä luki ”Made in India”.

Vuoren jäätiköiltä löydetään säännöllisesti lento-onnettomuuksien jäljiltä romun palasia, laukkuja ja ruumiin jäännöksiä. Ilmastonmuutos on saanut Alppien jäätiköt sulamaan hälyttävää tahtia viime vuosina.

Kaksi intialaiskoneen turmaa lähes samassa paikassa

Air Indian lento 101 lähti 24. tammikuuta 1966 matkaan Mumbaista, joka tuolloin tunnettiin nimellä Bombay.

Delhissä ja Beirutissa välilaskun tehneen koneen määränpäänä Sveitsin Geneve, josta koneen oli tarkoitus jatkaa Lontooseen.

Koneen lähestyessä Geneveä se kuitenkin törmäsi vuoreen surmaten kaikki koneessa olleet 106 matkustajaa ja 11 miehistön jäsentä. Turman syyksi paljastui myöhemmin väärinymmärrys lentäjän ja tutkalennonjohtajan välillä.

Onnettomuus sattui lähes samassa paikassa, missä Air Indian lento 245 törmäsi vuoreen 16 vuotta aiemmin. Turmassa kuolivat kaikki koneessa olleet 48 ihmistä.

