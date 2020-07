Keskiaikaiseen Suitian linnaan etsitään uutta omistajaa – naapurin pojat myyvät aatelissukujen asumusta, joka vaatii vaivannäköä ja mammonaa

Maanviljelijä Henrik Rehnberg ja hänen linnansa. Nykyinen ulkoasu on vapaaherra August Wreden 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa teettämien, keskiajasta innoituksensa saaneiden muutostöiden mukainen.

Nykyinen ulkoasu on vapaaherra August Wreden 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa teettämien, keskiajasta innoituksensa saaneiden muutostöiden mukainen. Olli-Pekka Kursi / Yle

Siuntiossa sijaitseva Suitian linna ei välttämättä vastaa länsimaisen populaarikulttuurin muokkaamaa käsitystämme linnasta. Siinä ei ole kymmeniä metrejä korkeita torneja, valtavaa ruokasalia tai muureja vallihautoineen.

Yksi torni löytyy, mutta sen yläosassa ei ole huonetta. Muutenkin huoneet ovat matalia ja niiden tunnelma tuo mieleen enemmän kirkon tai luostarin kuin hovitanssit kynttelikköjen alla. Varsinaista suursalia ei linnasta löydy.

Suition linnan rakennutti sotilas ja valtaneuvos Erik Fleming 1540-luvulla. Linnassa on asunut useita merkittäviä sotilashenkilöitä läpi vuosisatojen. Olli-Pekka Kursi / Yle

Linna se silti on. Ja Suomen mittakaavassa erittäin merkittävä sellainen.

Suitian tila on perustettu 1400-luvulla ja kartanolinnan vanhimmat rakenteet ovat 1500-luvulta, mikä tekee linnasta maamme parhaiten säilyneen omassa mittaluokassaan.

Linnan nykyinen omistaja, maanviljelijä Henrik Rehnberg osti Suitian linnan ja sen maat veljensä Gustav Rehnbergin ja Koneen suuromistajan Antti Herlinin kanssa vuonna 2015. Valtion omistama Senaattikiinteistöt myi tuolloin kartanolinnan, alueen 60 muuta rakennusta sekä 726 hehtaarin maa- ja metsäalueet 11,5 miljoonalla eurolla.

Nyt kartanolinnalle etsitään jälleen uutta omistajaa.

Suippoon kohoavista ikkunoista aukeaa näkymät lähipelloille. Olli-Pekka Kursi / Yle

Herlin myi osuutensa pois piakkoin ostamisen jälkeen. Linnaa osakeyhtiön muodossa pyörittävät Rehnbergin veljekset ovat nyt laittaneet sen uudestaan myyntiin – tällä kertaa ilman maa- ja metsäalueita.

Linna lähtee 4,8 miljoonalla eurolla.

– Haikein mielin myymme. Syynä on se, että päätoimintamme on maa- ja metsätalous, ja tämä linnan toiminnan pyörittäminen on ollut vähän liikaa siinä samalla, linnan nykyinen omistaja, maanviljelijä Henrik Rehnberg toteaa.

Ritarisaliksi kutsutussa huoneessa on seinämaalaus, joka kuvaa Kirkholman taistelua Ruotsin ja Puolan välisestä sodasta 1600-luvulta. Maalaus on August Wreden teettämiä muutostöitä. Olli-Pekka Kursi / Yle

Linnaa on asuttanut Suomen historian kannalta useat merkittävät henkilöt ja suvut. Flemingin suuraatelissuku asutti linnaa noin 200 vuotta ja rakennutti tiluksille muun muassa Suomen ensimmäisen rautataruukin.

Kenties tärkein linnaa asuttanut historian merkkihahmo on linnaa 1500-luvulla asuttanut sotapäällikkö ja vapaaherra Klaus Fleming, jonka moni muistaa historian oppikirjoista nuijasodat voittaneena talonpoikien kauhuna.

Linna on näytellyt osaansa tuoreemmissakin historian käänteissä.

– Vapaussodassa kaksisataa valkoisten suojeluskuntalaista puolusti linnaa sitä piirittäneitä punakaartilaisia vastaan, Rehnberg kertoo.

Takkoja löytyy linnasta useampi, erilaisin koristeluin. Olli-Pekka Kursi / Yle

Rehnbergit ovat naapurin poikia. He kasvoivat aivan Suitian vieressä, Gårdskullan tilalla. Rehnbergit juoksentelivat Suitian tiluksilla jo pikkutenavina.

– Gårdskullan tila irrotettiin suur-Suitiasta 1800-luvun alussa, samaa seutua, Rehnberg kertoo.

Yläkerran takan kaakeloinnissa on nähty vaivaa. Olli-Pekka Kursi / Yle

Nykyään Rehnbergit harjoittavat alueella maataloutta. Heidät tunnetaan esimerkiksi angus-karjan kasvattajina, pihvikauppiaina.

– Linnan omistamisesta jää toki työläät muistot, sen pyörittämiseen on saanut kunnolla paneutua. Restauroinnissa käytettiin kalkkimaalia ja perinteisiä menetelmiä. Mutta mielekästä tekemistä tämä on ollut.

Rehnbergit ovat pitäneet linnassa opastettuja kierroksia, kahvilaa ja vuokranneet sitä hää- ja kokoustilaksi. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot kuitenkin pysäyttivät toiminnan.

– Etsimme ostajaa, joka tarvitsisi tätä enemmän kuin me. Tänne voi ideoida vaikka minkälaista elämää, Rehnberg sanoo.

Ritarisalin puupaneloinnin teki veistäjä Carl Edward Österblom 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Vaakunoita löytyy joka lähtöön. Olli-Pekka Kursi / Yle

Linnan ylläpitäminen ja sen tuotteistaminen ei ole kuitenkaan Rehnbergin mukaan itsestäänselvyys.

– Pitää olla varaa ylläpitää paikkaa sekä kunnollinen konsepti liiketoiminnalle. Tämä on ainutlaatuinen linna, mutta kannattavuus on toinen asia, Rehnberg miettii.

Linnan sisätilat on koristeltu viimeisen päälle. Ritarisalin puupanelointi vilisee linnaa asuttaneiden aatelissukujen vaakunoita. Osa paneeleista on vielä tyhjiä.

– Meiltä Rehnbergeiltä ei vaakunaa löydy, olemme tavallisia maanviljelijöitä. Mutta jos tämä aateliselle menisi, niin puupaneeleita olisi vapaana, Rehnberg kaupittelee.

Lähteenä on käytetty myös arkkitehtitoimisto Schulmanin rakennushistoriallista selvitystä (siirryt toiseen palveluun) Suitiasta.

