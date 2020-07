Ansiosidonnaisten päivärahojen hakemusruuhka räjähti käsiin – 5 työttömyyskassaa kertoo, kuinka pahassa liemessä ne ovat

Lisääntyneet ansiosidonnaisten päivärahojen hakemusmäärät kuormittavat Suomen suuria työttömyyskassoja. Siksi myös käsittelyajat ovat osassa kassoja pidentyneet normaalista.

– Kun tilanne on ruuhkautunut, jono pitkittää hakemuksen käsittelyynottoa. Lisäksi käsittelyä voi pitkittää se, ettei hakija ole toimittanut tarvittavia tietoja tai ei ole tarvittavaa TE-toimiston lausuntoa, kertoo Korkeasti koulutettujen työttömyyskassan eli KOKO-kassan johtaja Outi Mäki.

Työttömyyskassoja valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Marko Aarnio kertoo, että monessa kassassa käsittelyajat menevät reilusti yli lakisääteisen 30 päivän. Sanktioita ei harkita nyt, vaan kassat raportoivat tilanteestaan ja tekemistään toimenpiteistä Finanssivalvonnalle.

– Sanktioilla tämä kriisi ei ratkea. Tilanne on karmea, kun vuosia käsittelyajat olivat noin kymmenen päivää ja yhtäkkiä hakemusmäärät pahimmillaan kaksikymmenkertaistuivat kuukauden aikana.

Kysyimme viidestä työttömyyskassasta, mitä ne ovat tehneet tilanteen ratkaisemiseksi.

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO

Käsittelyaika työttömien ja lomautettujen hakemuksissa on tällä hetkellä pisimmillään 46 päivää. Näin kertoo KOKO-kassan johtaja Outi Mäki. Jatkohakemukset eli kuukausittain lähetettävät hakemukset käsitellään enintään viidessä päivässä.

– Käsittelyaika on selvästi pidentynyt kevään ja kesän aikana. Ennen koronatilannetta ensihakemukset käsiteltiin noin viikossa.

KOKO-kassaan on saapunut huhtikuun alusta lukien yli 23 600 ensihakemusta eli uutta alkavaa hakemusta.

Koko viime vuoden aikana hakemuksia tuli yli 7 500. Ensihakemusmäärät ovat 12-kertaiset verrattuna viime vuoden huhti-heinäkuuhun.

– Näin voimakkaasti kasvaneet hakemusmäärät vaikuttavat totta kai käsittelyaikaan.

KOKO-kassassa työttömyysturva-asiantuntijana työskentelevä Teija Färm kertoo, että korona-aika on lisännyt työmäärää.

– Nyt huomaa, että meillä on hurjasti töitä. Ei tarvitse miettiä sen päivän aikana, mitä tekee. Tänä keväänä olemme priorisoineet töitä oman osaamisen mukaan. Itse käsittelen ansiosidonnaisen ensihakemuksia.

KOKO-kassaan on rekrytoitu 30 uutta henkilöä käsittelemään päivärahahakemuksia.

Yleinen työttömyyskassa YTK

Huhtikuun alussa Suomen suurin työttömyyskassa YTK varoitti vakavista ruuhkista työttömyysetuuksien käsittelyssä. Myöhemmin huhtikuussa kerrottiin, että lomautetut suomalaiset ovat saaneet päivärahansa huomattavasti nopeammin kuin mitä pelättiin.

Nyt käsittelytilanne on kuitenkin taas ruuhkautunut. Käsittelyaika ensihakemuksissa on 56 päivää ja jatkohakemuksissa 36 päivää.

– Suurin suma on saatu onneksi purettua. Olemme pahoillamme, että osa jäsenistä joutuu odottamaan päivärahaa liian kauan. Olemme tehneet ylitöitä koko kesän ja töitä tehdään seitsemänä päivänä viikossa, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Tänä vuonna Suomen suurimmassa työttömyyskassassa YTK:ssa on käsitelty yli 400 000 hakemusta.

YTK:n toimitusjohtajan Sanna Alamäen mukaan tavoitteena on, että hakemukset käsitellään 14 päivän aikana, mutta maksimissaan lakisääteisessä 30 päivässä. Nyt käsittelyajat venyvät ensihakemuksissa miltei kahteen kuukauteen.

– Kun useat työnantajat lomauttivat kerralla ison määrän väkeä, hakemuksia saattoi tulla parissa päivässä niin paljon kuin normaalisti tulee kuukaudessa tai kahdessa kuukaudessa.

Työttömyyskassoihin on tänä vuonna tullut huomattavasti enemmän hakemuksia kuin aiemmin. Tiina Jutila / Yle

Vuoden takaiseen verrattuna hakemuksia on tähän mennessä tänä vuonna tullut YTK:hon reilu puolitoista kertaa enemmän kuin normaalisti.

– Huhtikuussa ensimmäisiä hakemuksia tuli kymmenen kertaa enemmän kuin tavallisesti, toukokuussa seitsemän kertaa enemmän ja kesäkuussa kolme kertaa enemmän.

YTK on rekrytoinut tänä vuonna yhteensä 85 uutta käsittelijää.

– Ansiosidonnaisten käsittelyssä on paljon erilaisia poikkeuksia ja sen oppiminen vie oman aikansa. Ei voi kuitenkaan loputtomasti ottaa uutta porukkaa. Se halvauttaisi käsittelytyötä entisestään, koska käsittelijät perehdyttävät uudet työntekijät.

Alamäen mukaan tavoitteena on päästä syyskuussa parempaan tilanteeseen.

Teollisuuden työttömyyskassa

Teollisuuden työttömyyskassassa on hyvä tilanne. Heinäkuun puolessavälissä käsittelyaika on 1–2 viikkoa ensihakemuksissa. Jatkohakemukset käsitellään muutaman päivän sisällä.

Teollisuuden työttömyyskassan asiakkuuspäällikön Juha Vierimaan mukaan kassaan on rekrytoitu keväällä 27 ihmistä purkamaan hakemusruuhkaa.

Kesäkuun loppuun mennessä kassa maksoi päivärahaa yli 39 000 jäsenelle, joista lomautettujen osuus oli 25 000. Hakijoiden määrä on kasvanut kuukausi kuukaudelta maaliskuusta lähtien.

Vertailun vuoksi: Viime vuonna kesäkuun loppuun mennessä oli maksettu ansiopäivärahaa reilu 20 100 jäsenelle.

Hakemuksia on tullut tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä reilu 61 prosenttia enemmän kuin viime vuonna kesäkuun loppuun mennessä. Kesäkuu oli vaikein kuukausi, kun lomautetuilta tuli paljon hakemuksia kerralla.

– Hakemuksia on tullut tänä vuonna yhä enemmän ryppäinä. Saman viikon aikana voi tulla yli 2 000 ensihakemusta, kertoo asiakkuuspäällikkö Juha Vierimaa.

Kassassa otettiin kesäkuussa käyttöön ennakkomaksu, joka on Kelan peruspäivärahan suuruinen ja joka maksetaan kaikille ensihakemuksen lähettäneille.

– Käytämme ennakkomaksua aina, jos ensihakemusten käsittelyaika viivästyy.

Lisäksi käyttöön otettiin ylimääräinen maksuajo. Näin hakija saa nopeammin rahaa kassasta.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa JHL

Käsittelyajat ovat pidentyneet normaalista, mutta ne ovat edelleen kohtuullisia eikä myöskään käsittelyaikatakuuta ole ylitetty. Näin kertoo JHL:n työttömyyskassan johtaja Pasi Koskinen. Hän sanoo, että käsittelyaika on noin neljä viikkoa.

– Saanemme kurottua käsittelyaikaa lyhyemmäksi. JHL-työttömyyskassalla on ennakkomaksu käytössä ja peruspäivärahan tasoista ennakkomaksua on maksettu niille, joiden hakemus on saapunut runsaat kaksi viikkoa sitten. Loput päivärahasta maksetaan, kun hakemus on käsitelty.

Hakemusmäärät ovat kasvaneet touko-kesäkuussa kuukausitasolla noin kolmanneksella vuodentakaiseen verrattuna.

Valtaosa uusista hakemuksista on lomautettujen hakemuksia.

JHL on myös rekrytoinut yhteensä lähemmäs 20 uutta työntekijää käsittely- ja puhelinpalvelutehtäviin.

Palvelualojen työttömyyskassa PAM

Palvelualojen työttömyyskassassa ansiosidonnaisten päivärahahakemustenkäsittelytilanne on haastava. Näin luonnehtii PAMin työttömyyskassan johtaja Ilkka Nissilä. Nyt käsitellään vajaa pari kuukautta vanhoja ensihakemuksia. Soviteltu päiväraha käsitellään noin parissa viikossa, kun taas jatkohakemuksissa ei ole viivettä.

– Murheenkryyni ovat alkavien työttömyyksien ja lomautuksien hakemukset. Niissä käsittelyaika on venähtänyt, sanoo Nissilä.

Valoa kuitenkin on Nissilän mukaan tunnelin päässä.

– Pahin suma on selätetty. Jos tulevina viikkoina ei tule toista aaltoa ja sitä myötä lisää hakemuksia, saamme palautettua käsittelyn normaalimmalle tasolle lähiviikkoina.

PAMin toimitalo Helsingin Hakaniemessä. Tiina Jutila / Yle

Hakemusmäärien kasvusta kertoo se, että viime vuonna PAMin kassaan tuli yhteensä noin 18 200 hakemusta. Viikosta 13 lähtien hakemuksia on tullut noin 40 000 ja niistä on saatu käsiteltyä tähän mennessä noin 36 000.

– Myöhemmin kesäkuussa maksettiin noin neljännekselle jäsenistä päivärahaa eli ei työttömien hakemuksia juuri enempää voi enää tulla.

PAM on rekrytoinut kevään aikana noin kolmekymmentä henkilöä käsittelemään hakemuksia.

– Kaikki liikenevät henkilöresurssit on ohjattu hakemusten käsittelytoimintaan. On ylitöitä tehty niin paljon kuin on jaksettu. Koronakriisi iski niin nopeasti päälle, että noin räjähdysmäistä hakemusmäärän kasvua ei kukaan osannut odottaa.

Päätöksen viivästyminen johtuu siitä, että kassa joutuu pyytämään lisäselvityksiä hakijalta tai työnantajalta.

– Toivoisin työnantajilta ja palkanlaskijoilta, että tiedot menevät oikein tulorekisteriin. Kriisin aikana sinne on jonkun verran tullut virheellistä tietoa, sanoo Nissilä.

Jos Suomeen tulisi toinen korona-aalto, se voisi lisätä myös hakemusten määrää.

– Suurin pelko on se, että tauti lähtee taas ryöpsähtämään.

Haitko tänä vuonna ansiosidonnaista työttömyysetuutta työttömyyskassasta? Kerro kokemuksestasi tanja.kroger@yle.fi. Teen aiheesta jatkojuttua.

Voit myös keskustella aiheesta alla 23. heinäkuuta klo 23 asti.

Aiheesta lisää:

Akava ja STTK: Nykyinen työttömyysturvajärjestelmä on toimiva – EK: Yleinen ansiosidonnainen kasvattaisi menoja, heikentäisi työllisyyttä

Paavo Arhinmäki A-studiossa: Vasemmistoliitto kannattaa ansiosidonnaista kaikille – ehtona työttömyyskassojen pakkojäsenyys

Keskustan Kulmuni: Lomautetuista liki 30 000 jäi ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa – "Oikeudenmukaisuuskysymys, korjattava kuntoon"

Moni jää työttömyyskassan ulkopuolelle silkkaa tietämättömyyttään – Professori: "Typerin mahdollinen toimintatapa, jonka Suomessa voi valita"