Meri Mäkkylä haluaa Norjaan, ja niin haluavat monet muutkin: rajanylitysten määrä on kymmenkertaistunut Lapissa

Helsinkiläinen Meri Mäkkylä on yksi jopa tuhansista suomalaisista, jotka ovat matkanneet Kilpisjärven kautta Norjaan tänä kesänä. Lähinaapurissa lomailu on ollut monelle hyvä kakkosvaihtoehto, kun aurinkorannoille ei ole voinut tai tohtinut matkustaa. Annu Passoja / Yle

Sadan asukkaan Kilpisjärven kylässä on todistettu viime viikkoina suomalaisten Norja-innostusta, joka on yltynyt ennennäkemättömiin mittoihin. Kun raja Norjaan avautui neljä viikkoa sitten, innokkaimmat olivat jo rajalla jonottamassa.

Helsinkiläinen Meri Mäkkylä kertoo, että nelihenkisen seurueen ex tempore -matkan suuntana on ensi alkuun Tromssa ja Senjan saari.

– Ja sitten katsotaan, että jäädäänkö pidemmäksi aikaa – viekö maa ja sen maisemat sydämen.

Myös norjalaiset matkustavat Suomen hiekkarannoille, mutta suurin osa rajanylittäjistä on suomalaisia matkalla Norjaan tai Norjasta pois. Monelle matka on mieluisa B-vaihtoehto, kun alkuperäinen suunnitelma kariutui matkustusrajoituksiin.

Rajanylitykset kymmenkertaistuivat nopeasti, kun matkustusrajoitukset Norjaan poistuivat. Ennen sitä ylittäjiä oli Lapin rajanylityspaikoilla vuorokaudessa noin 350–500, nyt päivittäinen määrä on Rajavartiolaitoksen mukaan noin 3500.

Matkailuauton perä häipyy valtatietä 21 kohti Norjan tuntureita. Ne ovat houkutelleet tänä kesänä myös monia ensi kertaa Norjaan matkaavia. Annu Passoja / Yle

– Meitä on varoiteltu että ottakaa teltta ja muistakaa varata majoitus. Että pääsettekö siellä minnekään, kun joka paikassa on suomalaisia, Meri Mäkkylä kertoo.

Teltta onkin mukana, ja se pystytetään "nätille rannalle", jos muualla ei tilaa ole.

Kovia kokeneen kauppiaan iloinen yllätys

Teltta on matkassa myös Pasi Jaatisella, joka on puolisonsa kanssa jo paluumatkalla Kvaløyan saarelta ja Tromssasta.

Kiipeilyä harrastava Jaatinen on reissannut Norjassa vuorten perässä jo toistakymmentä vuotta. Tänä kesänä tosin piti lähteä kolmeksi viikoksi Ranskaan kiipeilemään.

– Sitten piti keksiä korvaavaa toimintaa ja oli aika selvää, että mennään Norjaan.

Jaatisen silmämääräinen arvio Norjan puolelta on, että noin puolessa autoista oli suomalainen rekisterikilpi. Loput olivat norjalaisia. Saksalaisia ei näkynyt lainkaan.

Kilpishallin kauppias Mikko Rousun mukaan matkustuksen vapautuminen näkyi liikevaihdossa nopeasti: ensin tulivat norjalaiset ostosmatkailijat, sitten suomalaiset turistit. Annu Passoja / Yle

Jaatinen on pysähtynyt Kilpisjärven kaupan luona, jossa käy kuhina kuin suurenkin Citymarketin parkkipaikalla. Asuntoautot jonottavat tankille ja farmariautojen täpötäysiin takakontteihin yritetään sovitella ruokaostoksia.

Kauppias Mikko Rousulle viime viikot ovat olleet balsamia haavoihin, jotka rajan sulku aiheutti. Kaupan liikevaihdosta yli 90 prosenttia tuli norjalaisten ostoksista, joten taloudellinen katastrofi oli käsillä kun Norjan raja suljettiin.

Kun se kesäkuun puolivälissä jälleen avautui, viidessä päivässä tehtiin sama liikevaihto kuin edellisen kolmen kuukauden aikana. Ensin norjalaiset ryntäsivät ostamaan olutta ja naudanlihaa ja sitten tulivat suomalaiset

– Kun Ruotsi on kiinni, niin koko Suomi painaa tästä ohi Norjaan ja koko Pohjois-Norja ajaa Suomen puolelle. Kyllä tämä lähti paremmin liikkeelle kuin mitä osattiin odottaa.

Myynti on jo ylittänyt kolmanneksella normaalin heinäkuun myynnin.

Norjalaisten rynnistys Suomeen näkyy ainakin Rovaniemellä asti. Ensimmäistä kertaa Suomessa lomaileva Beate Bjørkli perheineen on suuntaamassa Ouluun.

– Normaalisti lomailisimme Ruotsissa, mutta nyt kun se ei ole mahdollista, tulimme Suomeen. Olemme kyllä halunneet tänne ennenkin, eli ei se toki ainoa syy ollut, Bjørkli sanoo.

Markus Rantasen mukaan Norjasta ei ole kiire takaisin kotiin, kun lomalla ollaan: "Tullaan sitten kun lystää." Annu Passoja / Yle

"Takaisin tullaan sitten kun lystää"

Myös Kilpisjärven retkeilykeskuksessa on hyvin tyytyväinen yrittäjä.

– Varauskirjat näyttivät kesäkuun alussa että tulee hiljainen kesä, mutta kun raja avautui niin varauksia alkoi tippua kovaa vauhtia, retkeilykeskuksen omistaja Antti Pyykkö kertoo.

Nyt petipaikat on varattu viimeistä myöten lähimmän kahden viikon ajalle ja karavaanaripaikatkin täyttyvät nopeammin kuin ne ovat aiempina kesinä tavanneet täyttyä.

Pyykkö on ehtinyt vilinän keskellä sen verran asiakkaiden kanssa jutella, että on huomannut liikkeellä olevan paljon ensikertalaisia Norjan reissaajia. Pyykkö itse on kokenut Norjan kävijä, sinne hän lähtee aina kun on vapaata.

Kilpisjärven Kilpishallissa kauppa on vilkastunut vauhdilla: ensin tulivat norjalaiset ostosmatkailijat, sitten suomalaisturistien laumat. Annu Passoja / Yle

Laihialainen Markus Rantanen kuuluu niihin, jotka ovat ensi kertaa matkalla vuonojen maahan. Rantanen kertoo, ettei reissu sinänsä ole koronakevään oheistuote, se on ollut mielessä pidempään. Toisaalta matkanteko omalla autolla tuntuu nyt hyvältä ajatukselta

– Ne jylhät maisemat kiinnostavat. Ensin mennään Lyngeniin ja sitten Lofooteille, tyttöystävän kanssa reissaava Rantanen kertoo.

Takakontissa on teltta, makuupussit, vaelluskengät ja hyttysmyrkyt, eikä lomalla aiota pitää kiirettä

– Takaisin tullaan sitten kun lystää.

