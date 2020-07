Armeijan yhteistuvista tuli niin suosittuja, etteivät läheskään kaikki halukkaat niihin mahdu – 3 yhteistupalaista kertoo, miksi he halusivat sinne

Yhteistupakokeilu on noussut kovaan suosioon Karjalan prikaatissa Kouvolan Vekaranjärvellä.

Reilu viikko sitten palveluksensa aloittaneista 2000 alokkaasta noin 1500 antoi etukäteen suostumuksensa yhteistupakokeiluun osallistumiselle. Yhteistupiin mahtui heistä vain murto-osa.

Puolustusvoimat kertoi viime viikolla, että Karjalan prikaatiin muodostetaan 10–15 yhteistupaa. Yhteen tupaan mahtuu enintään 14 henkilöä, eli kokeiluun pääsee noin 140–210 alokasta.

Naisten ja miesten yhteistupia kokeillaan Karjalan prikaatin lisäksi Kainuun prikaatissa, jossa noin puolet kertoi etukäteen haluavansa yhteistupaan.

Haminan reserviupseerikoulussa kokeilu alkoi jo toukokuussa. Tuolloin vajaasta 600 upseerikokelaasta noin 550 antoi suostumuksensa yhteismajoitukselle.

Kysyimme kahdelta Karjalan prikaatin alokkaalta ja yhdeltä alokkaita ohjaavalta ryhmänjohtajalta, miksi he valitsivat yhteistuvan ja mitä he ajattelevat kokeilusta.

Alokas Stella Saarelainen, Kouvola

Stella Saarelainen ei miettinyt ennen armeijan alkua tulevan tuvan sukupuolijakaumaa. Sen sijaan häntä kiinnosti se, millaisia persoonia tupakaverit ovat. Karjalan prikaati

"Selasin tammi-helmikuussa Facebookia ja mietin, laitanko nämä paperit inttiin. Siinä huomasin, että Vekaranjärvellä on yhteistupakokeilu.

Päätin, että haluan mukaan siihen. Mietin, että yhteistupa on kivempi vaihtoehto. Ei tarvitse olla pelkästään naisten kesken.

Tuvassamme on yhteensä 12 alokasta, kahdeksan miestä ja neljä naista. Totta kai vähän jännitti, kun ei tiennyt, mistä päin ja minkälaisia ihmisiä on tulossa samaan tupaan.

Meillä on onneksi tosi hyvä porukka, jossa kukaan ole ole jäänyt ulkopuoliseksi. Olemme kaikki samanhenkisiä persoonia. Jotkut ovat tulleet keskenään läheisemmiksi kuin toiset, mutta kaikki otetaan mukaan ja huomioon.

Naisille löytyy omat suihkut ja wc-tilat. Minusta on hyvä, että pääsee esimerkiksi omaan rauhaan vaihtamaan vaatteet. Jos jotakuta ahdistaa vaihtaa vaatteita tuvassa, voi mennä vessaan.

Intissä on ollut odotusten mukaista. Moni kavereistani on jo käynyt intin tai on vielä tällä hetkellä intissä, ja sitä kautta olen kuullut juttuja. Sellaista täällä on ollut, ei helpompaa eikä vaikeampaa."

Alokas Markku Luostarinen, Enäjärvi

Markku Luostarinen on jutellut yhteistupakokeilusta ystäviensä kanssa. Yhteinen näkemys on se, ettei yhteistuvassa majoittuminen muuta inttiaikaa miksikään. Karjalan prikaati

"Törmäsin ennen inttiä armeijan sosiaalisen median tiliin, jossa kerrottiin RUK:n yhteistupakokeilusta ja siitä, että kokeilu alkaa myös Karjalan prikaatissa toisen saapumiserän alokkaille. Mietin, että ihan siisti homma – pääsee kokeilemaan jotain uutta.

Oli ihan selvää, ettei yhteistupa eroa mitenkään tuvassaolosta äijien kanssa. Oletin, ettei mikään muutu eikä eroavaisuuksia ole ollutkaan.

Meitä on kymmenen miestä ja neljä naista. Tulemme kaikki hyvin juttuun, ja meillä on erittäin hauskaa iltavapaalla.

Hyötynä on myös se, että kun tytöt ja pojat ovat samoissa tuvissa, tytöt eivät jää harjoituksissakaan ulkopuolelle vaan hitsautuvat ryhmään mukaan.

Intti on ollut minulle ihan mukavaa ja helppoa. Ei edes nukuta aamuisin. Kun tottelee käskyjä, niin täällä pärjää hyvin."

Ryhmänjohtaja Saana Hautala, Hyvinkää

Alikersantti Saana Hautala uskoo yhteistupien parantavan tiedonkulkua ja yhteishenkeä. Hänen alokaskaudellaan naisten tupa oli eri kerroksessa kuin miesten tuvat, eikä tieto aina kulkenut. Karjalan prikaati

"Aloitin oman alokaskauteni tammikuussa naisten tuvassa. Tupaporukka oli hyvä silloinkin, mutta tuvan koko väki oli naisia.

Yhteistupakokeilusta oli keskustelua jo silloin. Seurasin suurella mielenkiinnolla, miten ajatus kokeilusta kehittyy. Kun kokeilu aloitettiin keväällä RUK:n puolella, mielenkiinto heräsi vielä enemmän. Olisi todella siistiä, että kokeilu alkaisi myös Karjalan prikaatissa.

Olin mukana yhteistupakokeilun järjestelyissä sen verran, että keskustelimme ryhmänjohtajien kesken jo ennen alokkaiden saapumista näiden ryhmien johtamisesta. Kävimme läpi normaaleja pelisääntöjä ja ihan itsestäänselvyyksiäkin.

Kun pääsin tutustumaan omaan tupaani, keskustelimmetupalaisten kesken siitä, millaisia pelisääntöjä yhteistuvassa on. Kaikki tietävät pelisäännöt ja ovat ihan rehellisesti mukana pelissä.

Jos tuntee olonsa yhtään sellaiseksi, ettei halua jatkaa yhteistupakokeilussa, se pitää tuoda heti ilmi. Puhuimme myös siitä, että toiminnan pitää olla täysin sotilaallista ja kohteliasta.

Yhteistupa helpottaa huomattavasti naisten mukaanpääsyä ryhmään tässä alkuvaiheessa. Olemme yhteisissä tuvissa ja samassa kerroksessa miesten kanssa.

Minusta olisi hienoa, että yhteistuvat yleistyisivät ja niistä tulisi normaali käytäntö. Ne luovat tasa-arvoa varusmiespalvelukseen ja naisten vapaaehtoiseen palvelukseen. Ehkä naisilla olisi pienempi kynnys tulla vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen, jos olisimme enemmän samaa porukkaa."

