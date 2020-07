Viraston uudistus takkuaa yhä, virkatodistuksia odotetaan nyt 6 viikkoa – Asianajaja: Aikaisemmin uskalsin sanoa, että pitäkää ne hautajaiset ensin rauhassa

Perunkirjoituksia on jouduttu siirtämään aiempaa enemmän, koska virkatodistusten ja etenkin sukuselvitysten toimitusajat ovat venyneet.

Läheisen kuolema on kova paikka. Järkytyksestä ja surusta toipuminen ottaa aikansa ja hautajaisjärjestelytkin omansa.

Perunkirjoituksen toimittamiselle varattu kolme kuukautta on kuitenkin tullut tänä vuonna liian äkkiä vastaan tavallista suuremmalle joukolle omaisia.

Syynä on se, että virkatodistusten ja etenkin sukuselvitysten toimittaminen on kestänyt seurakunnilla ja uudessa Digi- ja väestötietovirastossa tavallista pidempään.

– Valitettavasti sukuselvitysten ja virkatodistusten tilaaminen kestää edelleen pitkään. Seurakunnista viipyy helposti viikkoja ja Digi- ja väestötietovirastosta kestää helpostikin kuukauden, sanoo Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räyhä-Mäntyharju Tempolaw.fi:stä.

Aiemmin virkatodistuksen saattoi saada käsiinsä jopa päivissä ja sukuselvityksenkin jopa parissa viikossa. Sukuselvitys-virkatodistuksella todistetaan vainajan perilliset ja ns. elää-virkatodistuksella perillisen henkilöllisyys.

– Jos on perunkirjoitusta varten jouduttu hankkimaan sukuselvitykset ja virkatodistukset vähänkin laajemmasta sukulaisjoukosta, niin melkein aina on jouduttu pyytämään verottajalta lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseeen, jotta on saatu kaikki asiakirjat hankittua, Räyhä-Mäntyharju sanoo.

Laskujen maksu ja perinnönjako viivästyvät

Virkatodistusten saapumisella nopeasti ennen perunkirjoitustakin on merkitystä monien asian hoitamisessa tai hoitamatta jäämisessä. Pankki nimittäin tarvitsee todistuksen, jotta kuolinpesän osakas voi maksaa laskuja vainajan tililtä.

Helsinkiläisen Kristina Solan isä kuoli helmikuussa. Asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastosta odoteltiin kahdeksan viikkoa.

– En osannut odottaa että kestää niin kauan, oli yllättävän pitkä aika. Siinä alkoi jo miettiä oliko tilaus mennyt perille. Jouduin siirtelemään isäni laskujen eräpäiviä, koska pankkiasioita ei pystynyt hoitamaan ennenkuin sain virallisen todistuksen siitä, että olen pesän osakas ja olen niitä pesän asioita oikeuskelpoinen hoitamaan, Kristina Sola kertoo.

Solan ei lopulta tarvinnut anoa verottajalta lisäaikaa perunkirjoitukselle, mutta hän ymmärtää hyvin, että aika ei läheskään kaikissa suvuissa riitä.

– En joutunut tekemään siirtoa, kun meillä oli yksinkertainen pesä, mutta ajattelin, että jos on suurempi kuolinpesä kyseessä niin voi olla vaikea noin lyhyellä varotusjalla saada kaikilta valtakirjat asioiden hoitamiseksi ja muut selvitykset. Siinä on kuitenkin niin monta asiaa, Sola miettii.

Ilman perukirjaa ei voi myöskään suorittaa perinnönjakoa.

Asiakirjat hakuun jo ennen hautajaisia

Läheisensä menettäneiltä vaaditaan nykytilanteessa aiempaa enemmän.

– Aikaisemmin uskalsin sanoa, että pitäkää ne hautajaiset rauhassa ja ruvetaan sitten niitä papereita hankkimaan, mutta tänä päivänä voi sanoa, että kannattaa ensimmäisenä panna ne sukuselvitykset ja virkatodistukset hakuun ja miettiä vasta sitten muuta, koska se kolme kuukautta voi käydä lyhyeksi, sanoo Räyhä-Mäntyniemi.

Ripeyttä suositellaan nyt myös Digi- ja väestötietovirastossa.

– Omaisen kuollessa on varmasti monella henkiset voimavarat koetuksella. Olisi silti hyvä tiedostaa, että aika on rajallista myös perunkirjoituksen ja perinnönjaon toimittamiselle. Tarvittavat asiakirjat kannattaa laittaa heti tilaukseen oli toimittajana seurakunta tai meidän virasto, koska toimitusajoissa on ollut pitenemistä monin paikoin, Salovaara sanoo.

Myös Kirkkohallitus lähettää omaisille vastaavia terveisiä.

– Aina se on suru jälkeenjääville, mutta silti pitäisi voimia riittää maallisiinkiin asioihin. Tarvittavia asiakirjoja pitäisi nyt ryhtyä hankkimaan samantien, sillä seurakunnissa ja keskusrekistereissä on muutoksista johtuen paikoin ruuhkaa, sanoo rekisterijohtaja Sanna Heickell Kirkkohallituksesta.

Sukuselvityksiä hidastavat digiuudistukset

Vuoden alusta toimintansa aloittanut Digi- ja väestötietovirasto myöntää, että etenkin alkutalvesta sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten toimitusajat venyivät jopa pariin kuukauteen.

– Kun uusi virasto perustettiin, niin toki siinä ilmeni tiettyä alkukitkaa. Toimitusajat olivat noin kahdeksan viikkoa, pikkuhiljaa tahti kuitenkin parani, kertoo Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Timo Salovaara.

Salovaaran mukaan kesän kynnyksellä sukuselvityksiä tehtiin jo neljässä viikossa, mutta lomakausi pidensi toimitusajat jälleen keskimäärin kuuteen viikkoon.

Maistraatit ja Väestörekisterikeskus yhdistyivät vuoden alusta Digi- ja väestötietovirastoksi.

Perunkirjoituksiin tarvittavia sukuselvityksiä Digi- ja väestötietovirasto toimittaa noin 15 000 kappaletta vuosittain ja seurakunnat loput. Kaikkiaan erilaisia virkatodistuksia Digi- ja väestötietovirasto toimittaa vuodessa noin satatuhatta.

– Virkatodistuksessa olemme ottaneet käyttöön sähköisen itsepalvelun, josta sen saa heti ja se on halvempi kuin virastolta erikseen tilattuna. Näissä todistuksissa, jotka tilauksesta toimitetaan, käsittelyajat ovat olleet pidempiä, sanoo Salovaara.

Myös seurakunnilla vaikeudet johtuvat uudistushankkeesta. Kirkolla on menossa laaja palvelujen digitalisointihanke, jonka valmistuttua palvelun pitäisi sujuvoitua.

– Evankelisluterilaisessa kirkossa on käynnissä muun muassa sukuselvitysten laatimiseen liittyvä uudistus. Olemme tilanteessa, jossa selvityksiä joudutaan tekemään uudella ja vanhalla tavalla, joten selvitysten laatiminen on paikoin ruuhkautunut, sanoo Heickell Kirkkohallituksesta.

Parin viikon tavoitetoimitusajasta on jouduttu tinkimään paikoitellen paljonkin.

– Tällä hetkellä toimitusajat ovat sukuselvityksessä keskimäärin noin kuukauden, Heickell sanoo.

Perunkirjoituksia ovat hidastaneet keväällä myös koronarajoitukset, kun omiset eivät voineet tulla tai eivät ole päässeet sopimaan asioita yhdessä.

Perunkirjoituksia 50 000 vuodessa

Suomessa kuolee vuosittain yli 50 000 ihmistä, kertoo Tilastokeskus (siirryt toiseen palveluun) ja kaikista pitää tehdä perukirjat.

Verohallinolle tulee vuosittain yhteensä noin 20 000 lisäaikapyyntöä perunkirjoituksen toimittamiseen ja perukirjan antamiseen Verohallinnolle. Toisin sanoen kolmen kuukauden aikaraja tulee jo normaalitilanteessakin monelle liian nopeasti vastaan.

Tammi-kesäkuussa lisäaikapyyntöjä tuli 11 000, mikä on toista tuhatta normaalia enemmän.

– Lisäaikapyyntöjä tulee olemaan tänä vuonna noin kymmenen prosenttia keskimääräistä enemmän, jos lisäaikapyyntöjä tulee loppuvuonna samaan tahtiin kuin tammi-kesäkuussa, sanoo veroasiantuntija Mika Eskelinen Itä-Suomen verotoimistosta.

