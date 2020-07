Yksinyrittäjille olisi tarjolla koronahuoliin rahaa, miksi se ei kelpaa? – Anni Jokinen osti tietokoneen ja alkoi kehittää verkkokauppaa

Yrittäjä Anni Jokisen myyntikanavat sulkeutuivat yksi toisensa jälkeen koronan takia, joten hän on keskittynyt nyt verkkokaupan kehittämiseen.

Yksinyrittäjille varatun tuen melko vähäinen kysyntä on yllättänyt monissa kunnissa. Hakuaikaa on vielä jäljellä.

Yllättävän harva yksinyrittäjä on hakenut koronatukea. Kertaluonteinen 2 000 euron koronatuki on käynyt huonosti kaupaksi.

Esimerkiksi Tampereen kaupungin varaamasta 10,2 miljoonan euron tukipaketista on jaettu vasta 3,6 miljoonaa.

Suomen Yrittäjät kertoi kesäkuussa (siirryt toiseen palveluun), että yli 28 000 yksinyrittäjää on hakenut kuntien koronatukea. Kysynnän vähäisyys yllätti yrittäjäjärjestön ja se arveli, että varatusta 250 miljoonasta eurosta menee tällä tahdilla reilu neljännes.

Hakuaikaa on vielä jäljellä syyskuun loppuun.

Tietokone ja verkkokauppa

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2 000 euron suuruista kertakorvausta, joka on tarkoitettu yrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tänä keväänä yrittäjät ovat voineet hakea myös työttömyyskorvausta. Niin teki myös yli kymmenen vuotta yrittäjänä toiminut Anni Jokinen.

Jokisen yritys Humbugi Accessories valmistaa koruja ja asusteita.

Korona toi suuren epävarmuuden.

– Käsityöläisen kevät on ollut aika hiljainen, koska kaikki tapahtumat ovat peruuntuneet ja jälleenmyyjät sulkivat ovensa.

Koruja ja asusteita valmistava Anni Jokinen keskittyi koronakevään aikana tuotekehittelyyn ja koulutukseen. Marko Melto / Yle

Jokinen käytti korona-ajan kehittääkseen uusia juttuja. Hän osti Tampereen kaupungilta saamallaan tuella uuden tietokoneen. Lisäksi hän kävi verkkokauppakoulutuksen.

– Ryhdyin kehittämään verkkokauppaa isommaksi osaksi myyntiä, koska se oli ainoa myyntikanava siinä kohtaa.

Jokinen sanoo, että nyt verkkokaupan osuus myynnistä on suurin. Jokisen jalka on murtunut, ja hän on sairaslomalla. Syksy näyttää koronan takia vielä epävarmalta.

– Joulu on käsityöläiselle tärkein sesonki. Toivottavasti verkkokauppa auttaa siinä.

Vain kolmannes muuttaa toimintaa

Harva yksinyrittäjä on tehnyt Anni Jokisen tavoin. Tampereen kaupungin teettämän tuoreen kyselyn perusteella vain kolmannes tuen saajista kertoi tekevänsä muutoksia yrityksen toimintaan. Kyselyyn vastasi lähes 900 yrittäjää.

Tutkimuksen tehnyt Innolink Oy haki ja sai itsekin Business Finlandin tukea. Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela näkee suomalaisessa keskustelussa yritystuista paljon epätervettä verrattuna Saksan tilanteeseen. Hänen mukaansa yhteiskunnallinen keskustelu keskittyy liikaa Suomessa vahtimiseen ja valittamiseen, ei rakentavaan toimintaan.

– Yhteiskunnallinen keskustelu on ollut aika kriittistä ja leimaavaakin. Uskon, että osa yksinyrittäjistä pelkää leimautumista tämän negatiivisen keskustelun takia, Vuorela sanoo.

Pekka Vuorelan johtama Innolink Group Oy on viimeisen vuoden ajan pyrkinyt myös Saksan konsultti- ja tutkimusmarkkinoille. Hän näkee suuria eroja yhteiskunnallisessa keskustelussa yritystuista Saksan ja Suomen välillä. Marko Melto / Yle

Toinen syy tuen hakijoiden vähyyteen on hakukokemus. Moni yksinyrittäjä haki tukea nyt ensimmäistä kertaa.

Kolmannen syyn Vuorela löytää rahoituksen suuruudesta.

– 2 000 euroa on aika pieni tuki yrityksen kehittämiseen pitkällä aikavälillä.

Niin pienet kuin suuret yritykset tarvitsevat nyt sparrausta ja tukea.

– Korona on ollut niin voimakas isku, että myös kehittämismyönteiset organisaatiot ovat hiukan jäässä, Vuorela arvioi.

Moni keskittyi selviämiseen

Tampereen kaupungin kasvupalveluiden palvelupäällikkö Elina Wallin löytää vielä neljännen syyn. Koronakriisin iskiessä moni keskittyi vain selviytymiseen.

Nyt kun pahin sokkivaihe alkaa hellittää, saattaa yrittäjillä riittää energiaa muuhunkin. Siksi tutkimusta jatketaan, ja selvitellään tarkemmin yrittäjien tulevaisuuden suunnitelmia ja tuen tarvetta.

Wallin kannustaa yksinyrittäjiä hakemaan vielä rahaa. Esimerkiksi Pirkanmaalla tukea voi hakea täällä (siirryt toiseen palveluun).

– Rahaa on jaettu tällä hetkellä 3,6 miljoonaa euroa, ja koska rahaa on varattu noin 10 miljoonaa, se tarkoittaa sitä, että hyvin ehtii vielä hakea.

Tampereen kaupungin palvelupäällikkö Elina Wallin muistuttaa, että hakuaikaa on vielä jäljellä. Marko Melto / Yle

Moni on turvautunut koronakriisissä toiseenkin oljenkorteen, kun valtio laajensi työttömyysturvan koskemaan myös yksinyrittäjiä. Tätä mahdollisuutta aikoo käyttää Pirkanmaalla kyselyyn vastanneista noin puolet. Anni Jokinen on heistä yksi.

– Tuki turvasi sen kuukauden aina eteenpäin, mutta oli tosi hämmentävää olla yhtäkkiä työtön työnhakija, vaikka on yrittäjä, Jokinen kertoo.

