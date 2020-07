Helsingin Kuninkaantammeen avattiin kassaton kauppa, josta varastaminen on lähes mahdotonta – 10 kysymystä ja vastausta omatoimikaupasta

Helsingin Kuninkaantammeen avattiin kassaton kauppa, josta varastaminen on lähes mahdotonta

Helsingin Kuinkaantammeen avattiin heinäkuun alussa Suomen ensimmäinen kassaton itsepalvelukauppa. Korttelikaupan kauppiaan Sanna Mäenpään mukaan vastaavaa ei löydy edes maailmalta, sillä kaikissa muissa itsepalvelukaupoissa ostoksilla käyntiin sisältyy jonkinlainen kassatapahtuma.

Korttelikauppaan ei myöskään tarvitse tunnistautua erikseen kännykkäsovelluksella tai maksukortilla, kuten esimerkiksi uusiin automatisoituihin huoltoasemamyymälöihin. Korttelikauppa on auki joka päivä aamuneljästä puoleenyöhön.

Sanna Mäenpää halusi kauppiaaksi Korttelikauppaan, sillä siellä hän pääsee tekemään asioita, joita ei ole tehty ennen. Matti Myller / Yle

Toistaiseksi Mäenpää viettää kaupalla paljon aikaa ja kyselee asiakkailta palautetta ostokokemuksesta ja tuotevalikoimasta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kauppiaan ei tarvitsisi olla kaupalla lainkaan. Silloin järjestelmien ja asiakaskokemuksen kehittäminen tapahtuu etänä.

Miten kassaton kauppa oikein toimii? Sanna Mäenpää vastaa kymmeneen asiakasta askarruttavaan kysymykseen.

1. Miten kassaton kauppa toimii?

Tämä on itsepalvelukauppa. Tuotteet ovat kaapeissa ja jokaisessa kaapissa on maksupääte. Kaapin ovi avautuu, kun maksukortin laittaa maksupäätteelle. Kun ovi avautuu, valitaan tuote. Laskutus tapahtuu automaattisesti, kun ovi menee kiinni.

2. Pystyykö täältä varastamaan?

Periaatteessa se ei ole mahdollista. Tuotteissa on tunnistetarrat. Kaappi tekee inventaarion siitä, mikä tarra puuttuu. Laskutus lähtee kortilta, jolla on tunnistautunut. Laskutus lähtee myös silloin, jos tarran yrittää irrottaa ja jättää kaappiin.

Tuotekaappi avautuu maksukortilla. Veloitus tapahtuu sen jälkeen, kun tuote on valittu ja ovi suljettu. Maksukortilla on oltava ostohetkellä vähintään 25 euroa katetta. Matti Myller / Yle

3. Onko asiakkaan maksukortilla merkitystä ostosten sujuvuuteen?

Meillä toimii kaikki yleisimmät lähimaksut, maksukortit ja puhelinsovellukset. On tietysti pankki- ja korttikohtaisia eroja. Jotta kaapin saa auki, pankki tarkistaa, onko tilillä katetta. Kun kaapin oven laittaa kiinni, veloitus vaihtuu ostosummaksi. Katevaraus oli ensimmäisenä päivänä 49 euroa, mutta se muutettiin heti seuraavana päivänä asiakaspalautteen vuoksi 25 euroon.

4. Miten varmistetaan asiakkaiden turvallisuus?

Meillä on kameravalvonta ja vartijakäynnit. Meillä on myös muita silmiä ja korvia, kuten siivouspalvelu ja muuta henkilökuntaa, jotka käyvät täällä säännöllisesti.

5. Entä jos tulee sähkökatko, miten käy tuotteille ja pääseekö täältä ulos?

Kaappien ovet menevät silloin lukkoon, ettei pääse tapahtumaan niin, että tuotteet menisivät pilalle ja asiakas ostaisi pilaantuneen tuotteen. Meillä on sähkölukot. Täältä pääsee silti kuitenkin ulos, vaikka ovet menisivät sähkökatkon ajaksi lukkoon.

6. Minkä takia juuri Helsingin Kuninkaantammeen avattiin ensimmäinen Korttelikauppa?

Täällä ei ole kauppaa tai kioskia lähimaillakaan. Lähimmät kaupat ovat melkein kahden kilometrin päässä. Ihmiset tarvitsevat lähikaupan, josta voi hakea sen maitolitran tai leipäpaketin. Lisäksi tässä sattui olemaan vapaana kivankokoinen liikehuoneisto. Tarkoituksena on laajentaa tätä tuonne takahuoneeseen.

7. Minne avaatte seuraavan itsepalvelukaupan?

Hyvä kysymys. Meillä on tarkoitus testata tässä konseptia ja asiakaskokemusta ja mahdollisimman nopealla aikataululla laajentaa pääkaupunkiseudulle. Yksi suuntalinja on, että siellä ei olisi muuta kauppaa lähellä. Meillä on muitakin ideoita, mutta niitä emme halua vielä paljastaa.

8. Miten tällaiseen kauppaan valikoidaan tuotteet?

Tarkoitus on olla paikallinen kauppa. Tuotteet valikoimaan valitaan sen mukaan, mitä paikalliset ihmiset haluavat ostaa. Meille saa esittää toiveita ja pyrimme täyttämään ne mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Meillä voi olla joka kaupassa oma valikoimansa sen alueen ihmisten mukaan. Meillä on yksilötason tuoteseuranta, jolla voimme seurata tuotteiden tuoreutta ja eräpäiviä.

9. Onko työntekijäkustannukset pienemmät itsepalvelukaupassa perinteiseen kauppaan verrattuna?

Itsepalvelukaupassa ei itsessään ole henkilökuntaa, mutta taustajärjestelmissä henkilökunnan määrä on aika iso. Ei voida sanoa suoraan, että henkilökunnan kustannus olisi pienempi. Työtehtävät ovat erilaiset.

Korttelikaupasta saa ostettua peruselintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Suomen laki kieltää ikärajallisten tuotteiden myymisen itsepalvelukaupoissa. Matti Myller / Yle

10. Onko teidän mahdollista kilpailla isojen kauppaketjujen kanssa?

Näemme, että meillä on oma paikkamme. Pyrimme pienemmille asuinalueille, jonne isot marketit eivät halua mennä.

