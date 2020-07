Korona leviää nyt Brasilian pääkaupungissa – "Tilanne on pahimmillaan"

MontevideoKoronavirus runtelee nyt etenkin Keski- ja Etelä-Brasiliaa. Koko maassa todettuja tartuntoja on lähes kaksi miljoonaa, ja koronaan on kuollut yli 74 000 ihmistä.

Eräs tartuntapesäkkeistä on pääkaupunki Brasília. Modernistisessa kaupungissa taloutta suljettiin ja etäisyyssuositukset otettiin käyttöön etunenässä maaliskuussa. Nyt heinäkuussa keskimääräiset päivittäiset kuolinluvut ovat kuitenkin kaksinkertaistuneet.

Asiantuntijoiden mukaan syynä on talouden liian varhainen avaaminen. Monet osavaltiot ovat sallineet liikkeiden, ravintoloiden, kuntosalien ja kampaamojen toiminnan vähitellen.

Ihmiset juhlivat kotikaranteenissa olevan ystävänsä syntymäpäiviä Brasíliassa heinäkuussa. Joedson Alves / EPA

Talouden avaamiseen on suuri paine, kertoo Brasílian kaupungissa asuva Alberto Santana.

– Ihmiset painostavat hallintoa, koska he eivät enää kestä ilman rahaa ja elantoa, eläkkeellä oleva Santana sanoo puhelimessa.

Hänen mukaansa Brasílian tartunnat saivat alkunsa vauraalta keskialueelta, josta ne levisivät köyhempiin esikaupunkeihin. Rikkailla on varaa noudattaa etäisyyksiä, kun köyhät asuvat tiiviisti pienissä asunnoissa, Santana sanoo.

– Tilanne on vakava ja huolestuttava. Moni uskoo, että tilanne on pahimmillaan, ja elokuussa helpottaa. Toivon niin. Köyhempien tilanne huolettaa eniten. Kerjäläisiä on kaduilla yhä enemmän.

São Paulossa ilman maskia kadulla liikkumisesta voi saada 500 realin eli noin 80 euron sakon. Sebastiao Moreira / EPA

"Hoitajat ovat sankareita"

Pääkaupungin terveydenhuolto on Alberto Santanan mukaan kapasiteettinsa rajoilla, varusteiden lisäksi pulaa on lääkäreistä ja sairaanhoitajista. Hän tietää sen, sillä sairasti puolisoineen koronan kesäkuussa.

– Minulla ei ole aavistustakaan, mistä saimme viruksen. Huolehdimme etäisyyksistä, liikuimme autolla, käytimme maskia ja puhdistusgeeliä.

69-vuotias Santana vietti sairaalassa kaksi viikkoa, josta osan teho-osastolla lisähappea hengittäen. Vaimo pärjäsi lievine oireineen kotona.

– Tiesin, että voin kuolla. Se ei ollut mukavaa, mutta se oli yksinkertaista. Kun hyväksyin asian, sain rauhan. Valitsin tuntea kiitollisuutta ja myötätuntoa vihan sijaan, Santana kertoo.

São Paulo on ollut Brasilian suurimpia koronakeskittymiä. Moni viruksen uhreista on haudattu Villa Formosan hautausmaalle. Miguel Schincariol / AFP

Hän vaikuttui sairaalahenkilökunnan omistautumisesta ja vakaumuksesta.

– Lääkärit ja hoitajat tekevät 12-tuntisia vuoroja useammassa sairaalassa. He tekevät kaikkensa ja yrittävät pelastaa ihmiset. He ovat pandemian todellisia sankareita.

Bolsonaro haikailee töihin

Koronatartunnan saanut presidentti Jair Bolsonaro kertoi maanantaina CNN Brasilin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että on hyvässä kunnossa. 65-vuotias presidentti on ollut viime viikosta lähtien karanteenissa presidentinpalatsissaan Brasíliassa.

Bolsonaron mukaan hänellä ei ole ollut hengitysvaikeuksia, eikä hän ole menettänyt makuaistiaan. Mikäli uusi testi osoittautuisi negatiiviseksi, hän kertoi palaavansa töihin, tosin eristävänsä itsensä.

Presidentti Jair Bolsonaro ulkoili virka-asuntonsa ulkopuolella 13. heinäkuuta. Sergio Lima / AFP

– Odotan innolla testin tulosta, koska en kestä kotona pysymistä. Voin hyvin, hän sanoi haastattelussa.

Puoliso Michelle Bolsonaron ja kahden tyttären koronatestit olivat viime viikolla negatiivisia. Uutistoimisto AP:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) pariskunta nukkuu eri huoneissa tartunnan välttämiseksi.

Karanteenistaan käsin Bolsonaro on pitänyt videokokouksia ja live-esiintynyt viikottaiseen tapaansa Facebookissa. Hänet on nähty palatsin ulkopuolella käyskentelemässä ja ruokkimassa nandu-lintuja.

Ennen tartuntaansa presidentti suhtautui koronaan vähätellen. Sairastuttuaan hän on sivunnut aihetta puheissaan niukasti.

– Minun ikäisteni vanhempien ihmisten, sairaiden ja heikkojen tulee suojautua koronalta. Muiden on oltava varovaisia, mutta jos saa tartunnan, ei ole syytä paniikkiin, Bolsonaro sanoi Facebook-videolla.

