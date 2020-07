Yhdysvalloissa ensimmäinen liittovaltion teloitus 17 vuoteen – myrkkyruiske perhesurmaajalle

Liittovaltion vankiloissa olevia vankeja ei ole teloitettu Yhdysvalloissa 17 vuoteen.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on suhtautunut myönteisesti kuolemanrangaistusten täytäntöönpanoon. Rangaistusmuoto on jäänyt pois yhä useamman osavaltion oikeustoimivalikoimasta ja niiden määrä on ollut laskussa.

Oikeus päätti Terra Hautessa Indianassa 47-vuotiaan tuomion täytäntöönpanosta äänin 5.-4. Useat teloitukset ovat viivästyneet maanantailta oikeudellisten epäselvyyksien vuoksi.

Tänään tiistaina myrkkyruiskeen saanut mies oli murhannut kolmen hengen perheen Arkansasissa.

Murhatun perheenisän äiti oli vaatinut tuomitulle elinikäistä vankeusrangaistusta. Murhaaja kidutti ja surmasi vanhemmat ja yhden lapsen vuonna 1996. Hän upotti veriteon jälkeen ruumiit läheiseen järveen.

Lähteet: Reuters