Kaupungit kehittelevät uusia keinoja estää polkupyörävarkauksia – Valvottu pyöräparkki voi lisätä myös viihtyisyyttä keskustassa

Pyörävarkaudet ovat kasvava ongelma kaupunkien keskustoissa. Arvokkaiden pyörien ilmestyminen kaduille on saanut myös kaupungit itse kehittelemään kameravalvontaa ja valvottuja parkkeja.

Edes korona-kevät ei ole hillinnyt pyörävarkaita, päinvastoin. Varkaudet näyttävät lisääntyneen eri puolilla maata erityisesti kaupunkialueilla.

Esimerkiksi Lahti on rikosylikomisario Martti Hirvosen mukaan ihan oma lukunsa. Lahdessa anastettiin tammi - kesäkuussa 300 pyörää. Eniten polkupyöriä on viime vuosina varastettu Oulussa, joka on tunnettu polkupyöräilykaupunki. Myös Turku on varkauslistan kärjessä.

Pyörävarkauksien selvitysaste on valtakunnallisesti keskimäärin kolmisen prosenttia, Hämeessä vastaava luku on vaihdellut viidestä kolmeen prosenttiin.

Martti Hirvosen mukaan pyörävarkaudet ovat tyypillisesti taparikollisuutta ja linkittyvät usein huumeisiin.

– Pyörävarkaus on yleisin omaisuusrikos. Kun siinä omaisuusarvo on pienimmästä päästä ja poliisin on pakko priorisoida tehtäviään, kovin paljon panostusta ei pyörävarkauksiin voida laittaa.

Muutama vuosi sitten Hämeen poliisi taltutti tilastolukemia tehoiskuilla, mutta vaikutus jäi lyhytaikaiseksi. Viime vuonna luvut pomppasivat jälleen huippuunsa: Hämeessä kirjattiin 1 400 pyörävarkautta, valtaosa niistäkin Lahdessa.

Varastettuja pyöriä kaupitellaan usein verkossa. Rikosylikomissario Martti Hirvosen mukaan ostajan kannattaa selvittää pyörän alkuperä ja pyytää ostokuitit nähtäville, jos ostaa käytettyä pyörää netistä Tuija Veirto/ Yle

Valvotut pyöräparkit ratkaisu?

Lisääntyneet pyörävarkaudet ovat saaneet kaupungit miettimään keinoja niiden suitsimiseen.

Vantaan Tikkurilassa pyörän saa sisätiloihin suojaan matkakortilla ja tiloissa on myös kameravalvonta.

Jyväskylässä puolestaan on pohdittu pyörien parkkeeraukselle tiloja autoparkin tapaan vireillä olevan torin paikanvaihdoksen yhteydessä, mutta suunnitelma ei ole edennyt ideointia pitemmälle. Ongelmaksi saattaa muodostua hinta, kertoo kaupungin katupäällikkö Tuula Smolander.

Lahdessa käynnistettiin vastikään kuukauden kestävä kokeilu maksuttomasta, osan aikaa valvotusta pyöräparkista torilla. Toive tuli asukkailta.

Kaupunki kustansi telineet ja mukaan saatiin toritoimijoiden ohella nuoria työllistävä Inspis-toimintaryhmä. Paikalla on Inspiksen kaupunkitalkkari aamupäivästä iltapäivään.

Inspis ylläpitää jo Lahden Matkakeskuksessa vastaavaa, pientä pyöräparkkia samalla kun pyörittää kaupunkipyörien lainaustoimintaa. Myös pienimuotoista pyöränkorjausta on tarjolla.

– Meillä on Matkakeskuksesta hyvät kokemukset. Tavoitteemme on kaikin tavoin edistää ihmisten viihtyisyyttä ja tähän oli helppo lähteä mukaan, kun kaupunki teki aloitteen, kertoo Inspis ry:n projektipäällikkö Janne Nurminen.

Pyöräparkin jatko mietitään käytön, palautteen ja koronatilanteen etenemisen perusteella. Myös aukioloaikaa on mahdollisuus laajentaa, jos tarvetta ilmenee.

Janne Nurminen toivoo, että pyöräparkin avulla lisätään ihmisten viihtyisyyttä ja turvallista oloa. Tuija Veirto/ Yle

Ensikokemukset hyviä

Tuomas Kuparinen on liikkeellä kahden kouluikäisen poikansa kanssa. Pyörät jäävät torin pyöräparkkiin.

– Sen verran arvokkaita pyörät ovat, että ne mielellään jätetään vähän turvallisempaan ja näkyvään paikkaan, kun tiedetään, että täällä pyöriä viedään.

Kuparinen pitää ideaa valvotuista, maksuttomista pyöräparkeista hyvänä.

– Tietysti se on aina kustannuskysymys, mutta toivottavaa olisi, että ne lisääntyisivät. Ainakin tässä kaupungin keskustan alueella siihen kannattaisi panostaa.

Myös poliisilta pyöräparkki saa kiitosta.

– Paikka on näkyvä ja väkeä liikkuu vilkkaasti ympärillä. Telineissä on vankat rakenteet ja niissä on hyvä pitää pyöriä. Tästä on hankala varastaa pyörää ja ainakin kiinnijäämisriski on korkea, rikosylikomisario Martti Hirvonen toteaa.

Pyöräparkkikokeilu aloitetiin heinäkuun alkupuolella. Valvottua aikaa on klo 10 - 15. Myös pyörien pienimutoista huoltoa voi kysyä. Tuija Veirto/ Yle

