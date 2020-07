Herätys: Maksuhäiriöiden ennakoidaan lisääntyvän, toiveet koronarokotteen onnistumisesta vahvistuvat, virus riehuu nyt Brasilian pääkaupungissa

Syksy saattaa tuoda tullessaan maksuhäiriöitä

Suomalaisten maksuvaikeuksien ennakoidaan pahenevan. Vakuudettomien kulutusluottojen ja pikavippien korkokattoa laskettiin heinäkuun alussa tilapäisesti kymmeneen prosenttiin. Korkokaton lasku vaikeutti monien lainansaantia koronakriisin keskellä.

Velkakierteessä olevan talous voi lainahanojen tyrehdyttyä kaatua nopeastikin, ja myös lomautuksen vuoksi väliaikaista luottoa tarvitseva voi ajautua maksuvaikeuksiin. Maksuhäiriöiden ennakoidaan kasvavan syksyllä.

Koronarokotteen valmistuminen ei lopeta odottamista

Australiassa Queenslandin yliopistossa on aloitettu ihmiskokeet koronaviruksen vastaisella rokotteella. Queenslandin pääministeri Annastacia Palaszczuk (keskellä) puhui vapaaehtoisille ja sanoi päivän olevan jännittävä 13. heinäkuuta. Dan Peled / EPA

Koronarokotteen onnistumiseen uskotaan yhä vahvemmin. Tuorein positiivinen uutinen tulee Yhdysvalloista, jossa on saatu varovaisen lupaavia tuloksia Moderna-yhtiön koronarokotteesta.

Rokotteen mahdollinen valmistuminen ei lopeta odottamista, sillä kysyntää on paljon enemmän kuin tarjontaa. Rokotettavien priorisointia pystytään tekemään vasta, kun viruksesta ja rokotteesta tiedetään nykyistä enemmän. Alustavat linjaukset ovat osittain ristiriitaisia.

Kolmea naista puukotettiin yöllä Norjassa

Poliisi on pidättänyt epäillyn. Kuvituskuva. Roland Magnusson / AOP

Yksi ihminen on kuollut ja kaksi haavoittunut vakavasti yöllä puukotuksissa Sarpsborgin kaupungissa Oslon eteläpuolella. Poliisi on pidättänyt veriteoista epäillyn miehen. Kaikki uhrit olivat naisia.

Trump vei Hongkongilta erityisaseman

Trumpin päätöksen taustalla on Kiinan hyväksymä kiistanalainen Hongkongin turvallisuuslaki. Lain katsotaan rajoittavan merkittävästi Hongkongin erityisvapauksia ja uhkaavan demokratiamielenosoittajia. Miguel Candela / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hänen hallintonsa on purkanut Hongkongin erityisaseman. Sitä kohdellaan vastedes samalla tavoin kuin Manner-Kiinaa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Hongkong menettää sillä aiemmin olleet tulli- ja muut erityisedut.

Koronavirus leviää nyt Brasilian pääkaupungissa

Kaupan työntekijöitä koronatestijonossa Brasilian pääkaupungissa Brasiliassa toukokuussa 2020. Joédson Alves / EPA

Koronavirus runtelee nyt etenkin Keski- ja Etelä-Brasiliaa. Koko maassa todettuja tartuntoja on lähes kaksi miljoonaa, ja koronaan on kuollut yli 74 000 ihmistä. Eräs tartuntapesäkkeistä on pääkaupunki Brasília, jossa päivittäiset kuolinluvut ovat kaksinkertaistuneet.

Luvassa poutainen päivä

Anniina Valtonen / Yle

Sää on enimmäkseen poutainen tänään. Lähinnä lännessä ja pohjoisessa voi tulla jokunen sadekuuro. Lämpötila on päivällä suurimmassa osassa maata 17–23 astetta. Tuuli on heikkoa.

