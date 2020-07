Helvetin enkeleihin liittyvän kansainvälisen huumejutun käsittely alkoi – Katso videolta, miten syytetyt astuvat poliisin ansaan

Kaksi suomalaismiestä on syytettynä useista eri rikoksista tänään käräjäkäsittelyyn edenneessä kansainväliseen rikollisuuteen liittyvässä tapauksessa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Hyvinkäällä.

Suomalaiskaksikolle syytteet nousivat kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta, kahdesta vaarallisen esineen hallussapidosta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja räjähderikoksesta. Syyttäjä vaatii syytetyille ehdotonta vankeusrangaistusta.

Suomen poliisi oli osana kansainvälistä esitutkintaa, jossa Alankomaiden poliisi takavarikoi yhteensä 96 kiloa amfetamiinia. Takavarikko tehtiin maaliskuun alussa Alankomaissa Nieuweschansin kunnassa.

Alankomaan viranomaiset pysäyttivät huumausaineita kuljettaneen auton ja ottivat kiinni autossa olleet henkilöt.

Autosta takavarikoitiin 86 kiloa amfetamiinia ja myöhemmin syytettyjen käyttämältä varastolta vielä 10 kiloa lisää. Auton epäiltiin olleen matkalla Suomeen.

Alankomaan poliisi sai syytetyiltä haltuunsa puhelimen, jossa oli huumelastin Suomen-vastaanottajan yhteystiedot.

Vantaalla toteutettu ansa johti pidätyksiin ja isoihin takavarikoihin

Keskusrikospoliisi järjesti yhdessä Alankomaiden viranomaisten kanssa yhteisoperaation huumausaineiden vastaanottajan selvittämiseksi, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Sainio Keskusrikospoliisin tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

– Operaatiossa selvinneiden asioiden takia epäilimme, että huumausaineiden vastaanottajia olivat vuonna 1976 syntynyt, viranomaistiedon mukaan Helvetin enkelien suomalainen täysjäsen ja tämän vuonna 1984 syntynyt epäilty rikoskumppani, Sainio toteaa.

Keskusrikospoliisi järjesti suomalaismiehille ansan Vantaalle. Toinen miehistä luuli noutavansa huumelastia pysäköidyn henkilöauton perästä Ikea-kasseissa, kun todellisuudessa kyseessä oli keskusrikospoliisin auto, johon oltiin asetettu kamera kuvaamaan tilannetta.

Amfetamiini oltiin korvattu muulla aineella. Lastin noutanut henkilö pidätettiin saman päivän aikana.

Miesten kiinnioton yhteydessä poliisi takavarikoi 9 kiloa hasista, 38 kiloa räjähteitä sekä huomattavan määrän ampuma-aseita, niiden osia ja ammuksia.

Keskusrikospoliisi takavarikoi syytetyiltä muunmuassa katkaistun Baikal-haulikon. Keskusrikospoliisi

Juttuun liittyen Suomessa otettiin kiinni myös kolmas henkilö, joka on luovutettu Alankomaiden viranomaisille. Hän on Suomen Helvetin enkeleiden täysjäsen. Häntä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä rahanpesusta.

Tutkinta on osa Alankomaiden poliisin Vidare-operaatiota, jossa on tutkittu huumeiden salakuljetusta Alankomaista esimerkiksi Iso-Britanniaan ja Suomeen. Hollannissa tapauksen tiimoilta on syytettynä useita paikallisen Helvetin enkelit - sekä Red Devils -moottoripyöräjengien jäseniä.

