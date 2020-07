Ihmiskaupan uhriksi joutuneet hakevat apua aiempaa aktiivisemmin

Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutuneet ohjautuvat Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään aiempaa tehokkaammin. Asia käy ilmi auttamisjärjestelmän puolivuotiskatsauksesta.

Tänä vuonna auttamisjärjestelmään ohjautui tammi–kesäkuun aikana 48 ihmistä, jotka ovat olleet ihmiskauppaan viittaavissa olosuhteissa Suomessa. Viime vuonna vastaavana aikana luku oli 34. Suurin osa tapauksista liittyy pakkotyöhön, useimmiten ravintola- ja siivousalalla.

– Nämä kaksi alaa ovat näkyneet tilastoissa jo useiden vuosien ajan. Myös uutisointi pakkotyöstä aina osaltaan lisää yhteydenottoja, kertoo ylitarkastaja Terhi Tafari Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä.

Tänä vuonna yhä useampi on hakenut apua oma-aloitteisesti.

– Median lisäksi tietoa on uskoakseni levinnyt myös suusta suuhun esimerkiksi niissä ryhmissä, joissa yleinen kielitaito on heikompi. On tärkeää kuulla toisilta, mitä oikeuksia työntekijällä on ja millaista kohtelua ei tarvitse hyväksyä, Tafari sanoo.

