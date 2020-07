Yritykset koronakriisissä: Elisa haluaa eroon kännykkäliittymien sopimuslukoista – ja näyttää olevan immuuni koronakriisille

Alkukesän aikana Elisan kännykkäverkoissa on liikkunut dataa yli 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan yhtiön verkkokaupassa tehtyjen ostosten määrä on kasvanut neljänneksen.

Kyse ei ole vain kännyköistä, esimerkiksi sähköpotkulaudat (siirryt toiseen palveluun)on ajoittain myyty loppuun.

Korona kasvatti myös operaattorin televisiosisältöjen kysyntää. Sillä saralla Elisa on tehnyt kesän mittaan mielenkiintoisia peliliikkeitä. Yhtiö esimerkiksi kehuu olevansa (siirryt toiseen palveluun)ensimmäinen pohjoismainen teleoperaattori, joka tuo Amazonin Prime-videopalvelun tarjontaansa.

Lisäksi Elisa ja Viaplay-palvelun takana oleva NENT Group kertoivat yhdistävänsä elokuvia ja tv-sarjoja tarjoavat palvelunsa.

Kaiken huipuksi keskiviikkoaamun tulosjulkistus ylitti analyytikkoennusteet.

Koronarokotetta ei vielä ole kehitetty, mutta Elisa näyttää olevan immuuni viruksen tuhovoimalle.

– Olemme varmaan immuunimpi kuin moni muu, mutta emme mekään täysin suojassa ole, Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila sanoo.

– Esimerkiksi matkustusrajoitukset ovat vähentäneet radikaalisti roaming-tuottojamme ja urheilusisältöjen myyminen on ollut merkittävästi alhaisempaa.

Mattila huomauttaa myös, ettei verkkojen käytön kasvu näy suoraan tulosrivillä, sillä Suomessa liittymät myydään pääosin kiinteillä datahinnoilla.

– Nopeampien liittymien kysyntä on toki kasvanut.

Ei enää kahden vuoden liittymälukkoja

Suomen hallitus antoi kesällä eduskunnalle ehdotuksen lakimuutoksista, joka tuo toteutuessaan muutoksia kännykänkäyttäjien ja teleoperaattoreiden arkeen.

Merkittävä muutos on esimerkiksi se, että määräaikaisiin liittymäsopimuksiin liittyvä sopimusaika voi jatkossa olla korkeintaan 12 kuukautta. Esityksen mukaan taustalla ovat viime vuosina lisääntyneet negatiiviset ilmiöt, jotka liittyvät siihen, etteivät kuluttajat saa markkinoinnista riittävää ja oikeaa tietoa.

– Meillä on kuukausittain tuhansia asiakkaita, jotka eivät edes tiedä sopimusaikansa pituutta. Se, että tähän saadaan selkeyttä, on hyvin merkittävä parannus, Mattila sanoo.

Telia ja DNA vastustivat lausunnoissaan liittymäsopimusten maksimiajan rajaamista lainsäädännöllä, mutta Elisa olisi toivonut sopimusajan lyhentyvän jopa puoleen vuoteen.

– Asiakkaista pitäisi kilpailla asiakastyytyväisyydellä sen sijaan, että heitä lukitaan sopimuksiin, Mattila sanoo.

Kuluttajat lienevät tyytyväisiä myös siihen, että yritysten palvelunumeroihin soittaminen saa jatkossa maksaa vain matkapuhelinmaksun tai paikallispuhelumaksun verran. Tätä uudistusta suomalaiset operaattorit eivät luonnollisistakaan syistä kannata.

Yhtenä rintamana Elisa, Telia ja DNA vastustavat myös ns. yleispalvelunopeuden nostoa nykyisestä kahden megabitin sekuntinopeudesta viiteen megabittiin sekunnissa. Kyse on siis vähimmäisnopeudesta, joka operaattoreiden on taattava haja-asutusalueilla asuville asiakkailleen.

– Tämä on aika pieni asia – näitä yleispalveluliittymiä on Suomessa todella vähän. Tämän asian reguloiminen ei ole oleellinen asia, Mattila sanoo.

Iso-Britannia kielsi kiinalaisteknologian

Viidennen sukupolven tekniikka on tehnyt kännykkäverkoista turvallisuuspoliittisen kysymyksen. Tällä viikolla Iso-Britannia linjasi pitkän soutamisen ja huopaamisen jälkeen, että se laittaa Huawein verkkolaitteet boikottiin 5G-verkoissaan.

Näin Iso-Britannia asettuu selvästi Yhdysvaltain johtaman Huawein vastaisen liittoutuman kannalle.

Suomessakin on jatkossa kiellettyä käyttää verkkolaitteita, jotka voisivat vaarantaa kansallisen turvallisuuden.

– Meillä Suomessa on ollut jo aiemminkin hyvää lainsäädäntöä sen suhteen, että operaattoreilla on velvollisuus poistaa laitteet, jotka aiheuttavat häiriöitä turvallisuuteen tai muutoin. Tämä laki vahvistaa tuota lainsäädäntöä, Veli-Matti Mattila sanoo.

Elisa asentaa Huawein teknologiaa 5G-verkkoihinsa. Tämä lakimuutos ei toteutuessaan tuo muutosta nykytilanteeseen, vaikka Suomen televerkoissa käytetäänkin laajalti kiinalaisvalmistajan teknologiaa. Hallituksen esityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) "saatujen tietojen mukaan viestintäverkkojen kriittisissä osissa ei nykytilanteessa ole kansallista turvallisuutta vaarantavia laitteita".

Veli-Matti Mattilan mukaan turvallisuuskysymyksissä kaivattaisiin yhteistä eurooppalaista linjaa – toistaiseksi on jätetty hyvin paljon tilaa maakohtaisille tulkinnoille.

– Yhdysvaltalaiset ovat kiinalaisen teknologian suhteen erittäin kriittisiä ja tietenkin geopoliittinen tilanne vaikuttaa. Mutta Euroopalla on myös omat näkökantansa ja arvonsa, joita olisi hyvä ajaa yhtenä rintamana eteenpäin.

Mattilan mukaan eurooppalainen näkökulma on löytynyt esimerkiksi tietosuoja-asetus gdpr:n osalta. Muissakin kysymyksissä pitäisi pyrkiä samaan.

Onko Elisassa kasvupotentiaalia?

Elisaa kutsutaan kansanosakkeeksi. Termillä viitataan siihen, että aikanaan Helsingin Puhelinyhdistykseksi kutsutun yhtiön omistajien joukossa on yhä paljon suomalaisia piensijoittajia.

Elisa on kansan lemmikki, mutta ammattisijoittajat ja analyytikot suhtautuvat kriittisesti. Tänään Elisan osake on laskussa, vaikka myynti että tulos kasvoivat jopa enemmän kuin analyytikot ennustivat.

Yksinkertainen selitys on se, että Elisan osake on nykyisellään erittäin kallis. Elisan markkinahinta on yli viisi kertaa korkeampi kuin sen liikevaihto. Esimerkiksi Telian sekä DNA:n ostaneen Telenorin markkinahinnat ovat alle kolminkertaisia liikevaihtoon nähden.

Infront-palvelun tietojen mukaan yli puolet Elisaa seuraavista analyytikoista suosittaakin osakkeen myyntiä.

Toimitusjohtaja on näihin laskelmiin jo tottunut. Elisaa on pidetty kalliina alhaisemmallakin arvostustasoilla.

– Me toimimme pitkäjänteisesti ja näemme, että meillä on erittäin paljon mahdollisuuksia parantaa ja kasvaa kotimarkkinoilla Suomessa sekä Virossa, ja myös kansainvälisesti digitaalisissa palveluissa, Veli-Matti Mattila sanoo.

Elisan alkuvuosi:

Tammi–kesäkuu 2020 Milj. € Muutos* Liikevaihto 929 4,2 % Liikevoitto 200 9,6 %

* Muutos verrattuna vastaavaan aikaan vuotta aiemmin.

