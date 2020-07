Huviveneilijä pääsee Ruotsista Suomeen rajatarkastuksitta, mutta satamassa voi saada pitkiä katseita – purjehtija: "Saaristossa riittää tilaa kaikille"

Ruotsalaisten huviveneilijöiden rantautuminen Suomen vierasvenesatamiin on herättänyt kummastelua Suomessa.

Esimerkiksi Kemissä vierasvenesataman lipputankoon tänä kesänä ensimmäistä kertaa noussut Ruotsin lippu herätti heti keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa. Tähän mennessä Kemissä on piipahtanut yksi ruotsalainen vene.

Maahantulorajoitukset ovat voimassa, eikä Suomi toistaiseksi salli ruotsalaisten tuloa maahan lomailutarkoituksessa. Länsi-Suomen merivartioston mukaan huviveneilijät on kuitenkin vapautettu rajatarkastuksista.

– Tämä on kohtuuttomuuskysymys, koska ainoa rajatarkastuspaikka Pohjanlahdella on Maarianhamina. Jos veneilijä on menossa esimerkiksi Luulajasta Kemiin, on ehkä hieman kohtuutonta vaatia häntä käymään Maarianhaminassa sinne päästäkseen, sanoo kapteeniluutnantti Tommy Håkans Länsi-Suomen merivartiostosta.

Saaristossa on tilaa

Torniolaisella Marko Mehtälällä on kesämökki Ruotsin puolella Haaparannan Nikkalan kylässä. Siellä Haparanda Hamnissa on myös miehen veneen kotisatama. Mehtälä kertoo, että niin Ruotsin kuin Suomen vesilläkin on saanut veneillä tänä kesänäkin rauhassa.

– Sen verran olen kuullut, että Ahvenanmaalla satamaan tulossa olleita suomalaisia on kääntynyt takaisin, kun ovat nähneet ruotsalaisten venekuntien sinne pysähtyneen. Täällä en ole vastaavanlaiseen törmännyt. Tuolla saaristossa kun seilailee, siellä kyllä tilaa riittää kaikille.

Mehtälä itse ei ole joutunut edes pitkien silmäysten kohteeksi, sillä hänen veneensä perässä liehuu Suomen lippu kipparin kansalaisuuden mukaan.

– Jos olisi Ruotsin lippu, olisi ehkä jollain voinut tulla jotain sanomistakin.

Kemin vierasvenesatamassa Ruotsin lippu on tänä kesänä nostettu salkoon vieraiden merkiksi yhden kerran. Tiinamaija Rantamartti / Yle

Karanteenisuositus koskee myös veneilijöitä

Niin veneilijöitä kuin muitakin Ruotsista tulijoita koskee kuitenkin yhä suositus kahden viikon omaehtoisesta karanteenista.

– Karanteenisuositus on yhä voimassa. Ei heille mitään erivapauksia ole suotu. Veneilijöiden kohdalla karanteeni tarkoittaa veneessä pysyttelyä ja kontaktien välttämistä, Tommy Håkans sanoo.

Maahantulorajoitusten mukaan Ruotsista saa tulla Suomeen kesämökille, hoitamaan kiinteää omaisuutta koskevia asioita tai tapaamaan perheenjäseniä tai sukulaisia. Merivartioston mukaan syyt maahantuloon puntaroidaan kuitenkin maarajalla, kuten esimerkiksi Torniossa, aina tapauskohtaisesti.

– Veneilijät ovat erilainen turistiporukka verrattuna esimerkiksi autoilijoihin. Heillä on veneessä yleensä se, mitä tarvitsevat ja he käyttävät palveluja maissa hyvin lyhyen aikaa, Tommy Håkans toteaa.

