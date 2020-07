Metaanipäästöt ovat kasvaneet 2000-luvulla maailmanlaajuisesti – kasvun myötä ilmaston lämpeneminen kiihtyy

Metaanipäästöt ovat jatkaneet kasvuaan maailmanlaajuisesti viime vuosikymmeninä. Päästöjen kasvun seurauksena ilmakehän metaanipitoisuudet kasvavat ja ilmaston lämpeneminen kiihtyy. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Vuosina 2008–2017 maailmanlaajuiset metaanipäästöt olivat 576 miljoonaa tonnia vuodessa. Päästöt ovat olleet vuosittain 29 miljoonaa tonnia suuremmat kuin vuosina 2000–2009.

Metaanipäästöt koostuvat pääasiassa ihmisten aikaansaamista päästölähteistä, kuten maataloudesta, fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja jätteiden käsittelystä. Lisäksi esimerkiksi kosteikot ja sisävesialueet tuottavat metaania.

– Ihmisperäiset päästölähteet tuottavat noin 60 prosenttia metaanin kokonaispäästöistä, ja ne ovat pääasiallisessa vastuussa päästöjen viimeaikaisesta noususta, Ilmatieteen laitoksen tutkija Aki Tsuruta toteaa tiedotteessa.

Metaani on hiilidioksidin jälkeen toiseksi voimakkain ihmisen tuottama kasvihuonekaasu. Sen lämmityspotentiaali on 28 kertaa korkeampi kuin hiilidioksidin, joten sillä on voimakas vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Vuoden 2012 jälkeen maailmanlaajuiset metaanipäästöt ovat seuranneet hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n arvioimaa korkeiden päästöjen skenaariota, joka johtaa nopeimpaan lämpenemiseen.

*Lue lisää aiheesta: *Ilmastonmuutoksen pahinkin skenaario voi olla alakanttiin – Guardian-lehden haastattelema ilmastotutkija: "Erittäin huolestuttavaa"

Tuoreen tutkimuksen mukaan ilmakehän metaani saavutti 1 857 biljoonaosan pitoisuuden vuonna 2018. Se on noin 2,6 kertaa enemmän kuin esiteollisella ajalla.

Tutkimuksen taustalla on Global Carbon Project -tutkijayhteisö. Ilmatieteen laitoksen tutkijat (siirryt toiseen palveluun) osallistuivat yhteisön tutkimustyöhön nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimus julkaistiin Earth System Science Data -tiedelehdessä.

