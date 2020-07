Konfliktin repimään Jemeniin jumiin jääneitä siirtolaisia pakkosiirretään ja vainotaan koronapelon takia

Sisällissodan rikki repimässä Jemenissä on ollut vuosikaudet erittäin vaikeaa. Siirtolaisten olosuhteet ovat koronapandemian aikana muuttuneet maassa entistäkin kurjemmiksi.

Rajat suljettiin pandemian takia ja Jemeniin on jäänyt jumiin kymmeniätuhansia siirtolaisia. Heistä valtaosa oli menossa töihin naapurimaa Saudi-Arabiaan.

Suurin osa loukkuun jääneistä on etiopialaisia, jotka työskentelevät Saudi-Arabiassa siirtotyöläisinä esimerkiksi rakennustyöläisinä, siivoojina ja autonkuljettajina.

– Minulla ei ole paikkaa, jossa olla. En saa nukuttua, ei ole ruokaa eikä vettä, ei mitään. Me olemme kaikki erittäin väsyneitä, sanoi uutistoimisto Reutersin Adenin kaupungissa haastattelema nimettömänä pysytellyt siirtolainen.

Adenissa siirtolaisia näkyy kuvissa nukkumassa pahvien päällä ja puistonpenkeillä.

Afrikkalaisia siirtolaisia kävelemässä Maribin provinssissa Jemenissä. Monet kulkevat jalan satojen kilometrien matkoja. Kuva on otettu elokuussa 2018. Yahya Arhab / EPA

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n tiedottaja Paul Dillon toteaa Reutersille, että Jemeniin jumiin jääneitä kohdellaan kaltoin.

– Heitä on pakkosiirretty, pidätetty mielivaltaisesti ja pahoinpidelty. He ovat suojattomia koronaa vastaan ja heille on vähän apua tarjolla. Maan sisällä pakkosiirrettyjä on ainakin 14 500.

Dillon ei kertonut tarkemmin, mikä taho tai viranomainen tekee pakkosiirtoja.

Rajojen sulkemisen takia siirtolaisten määrä on vähentynyt Jemenissä paljon viime vuodesta, jolloin lähes 140 000 ihmistä pyrki Jemenin kautta Saudi-Arabiaan.

Riikka Tähtinen/Yle

Etiopialaiset tekevät Jemeniin pitkän matkan Djiboutin tai Somalian kautta ja sen jälkeen Adeninlahden yli. Usein siirtolaiset ovat salakuljettajien armoilla.

Siirtolaisista on tehty syntipukkeja

Paikalliset pelkäävät siirtolaisten levittävän koronavirusta ja heihin suhtaudutaan erittäin epäluuloisesti.

– Siirtolaisista on tehty syntipukkeja. Heitä syrjitään ja koronaviruksen pelko on johtanut sekä sanalliseen että fyysiseen ahdisteluun. Myös pidätykset ovat yleistyneet, sanoo IOM:n Paul Dillon.

Suurin osa siirtolaisista yöpyy joko ulkona tai hylätyissä rakennuksissa, joissa viruksen leviämisen riski on suuri. Samoin on täyteen ahdetuissa pidätyskeskuksissa.

Jemenissä on vahvistettu 1 516 koronatartuntaa ja 429 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Todelliset luvut ovat kuitenkin paljon suuremmat, koska Jemenin terveydenhuolto on romahtanut eikä testausta juurikaan ole.

Konfliktien takia koronaviruksen vastaisten toimien toteuttaminen on Jemenissä vaikeaa. Kuvassa jaettiin desinfiointiainetta pääkaupunki Sanaa'ssa 9. heinäkuuta. Yahya Arhab / EPA

Esimerkiksi Adenin kaupungissa ihmisiä kuoli kesäkuussa YK:n edustajan mukaan ainakin neljä kertaa normaalia enemmän.

YK on arvioinut, että todennäköisimmän skenaarion perusteella yli puolet noin 30 miljoonasta jemeniläisestä sairastuu koronaan.

Sisällissodan takia koronaviruksen vastaisia toimia on Jemenissä vaikea toteuttaa.

Jemenissä on yli viisi vuotta jatkuneen konfliktin ja köyhyyden takia valtava humanitaarinen kriisi. Ruokapula on massiivinen, maan oma tuotanto on romahtanut ja koronaviruspandemian takia ruoan tuonti ulkomailta on vaikeutunut. Valtaosa väestöstä tarvitsee humanitaarista apua.

Sodan pääosapuolet ovat Iranin tukemat huthi-kapinalliset ja Saudi-Arabian johtama hallitusta tukeva liittouma. Jemenissä on YK:n mukaan 25 rintamalinjaa.

