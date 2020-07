Omituiset tulipalot jatkuvat Iranissa – nyt liekkeihin syttyi useita aluksia Bushehrin satamassa

Iranissa on sattunut kesäkuusta lähtien useita outoja räjähdyksiä ja tulipaloja. Heinäkuun alussa viranomaiset tutkivat Teheranissa sattuneen räjähdyksen jälkiä.

Iranissa on sattunut kesäkuusta lähtien useita outoja räjähdyksiä ja tulipaloja. Heinäkuun alussa viranomaiset tutkivat Teheranissa sattuneen räjähdyksen jälkiä. Abedin Taherkenareh / EPA

Ydinlaitosten ja sotilaskohteiden alueella on ollut Iranissa viime viikkoina useita tulipaloja ja räjähdyksiä

Erikoisten tapahtumien sarja sai keskiviikkona jatkoa Iranissa, kun Bushehrin satamassa kerrottiin syttyneen tuleen useita aluksia.

Tasnim-uutistoimiston mukaan tulessa olisi ainakin seitsemän alusta. Uutistoimisto Irna raportoi aiemmin ainakin kolmesta palamaan syttyneestä aluksesta.

Tasnim kertoo, ettei palojen tiedetä vaatineen uhreja. Tulipalojen syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa.

Iranissa on kesäkuusta lähtien sattunut joukko outoja räjähdyksiä ja tulipaloja. Niitä on ollut esimerkiksi sotilas-, ydinvoimalaitos- ja teollisuuskohteissa. Oheiseen karttaan on merkitty näitä kohteita:

Harri Vähäkangas / Yle

Esimerkiksi Natanzin ydinlaitos ja Parchinin sotateollisuuslaitos, joilla molemmilla on keskeinen rooli Iranin kiistanalaisessa ydinohjelmassa, ovat olleet vahingoittuneiden kohteiden joukossa.

Lounais-Iranin Bushehrissa sijaitsee ydinvoimalaitos. Iranin on epäilty kehittävän ydinasetta, minkä maa on kiistänyt.

Iranilaiskohteiden räjähdyksistä ja tulipaloista on epäilty esimerkiksi Yhdysvaltoja ja Israelia. Todisteita tästä ei ole, mutta Israel ei ole osuuttaan suoraan kiistänytkään.

Israelin puolustusministeri Benny Gantz kommentoi Iranin tulipaloja ja räjähdyksiä heinäkuun alussa sanomalla, ettei hänen maansa välttämättä ole niiden takana.

Lisää aiheesta:

Mystisten tapahtumien sarja Iranissa ei hidasta ydinaseen kehittämistä, arvioi Iranin ydinlaitoksia kymmeniä kertoja tarkastanut Olli Heinonen

Iran: Torstain tulipalo aiheutti vakavaa tuhoa tärkeässä ydinlaitoksessa

IAEA:n raportti: Iranin rikastetun uraanin varastot kasvavat hälyttävästi – Epäilyksiä salaisista ydinlaitoksista

Iranin ydinsopimus murenee edelleen – Iran esti IAEA:n tarkkailijan pääsyn Natanzin ydinlaitokseen

Lähteet: Reuters