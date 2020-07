Henriksson: Suomi on käytännössä jäädyttänyt Hongkongin kanssa tekemänsä luovutussopimuksen

– Tällä hetkellä ja niiden tietojen valossa, mitä meillä nyt on, mitkään luovutukset (Hongkongiin) eivät tulisi kysymykseen Suomen osalta, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.). Kuvassa Henriksson saapumassa Säätytalolle 17. kesäkuuta.

– Tällä hetkellä ja niiden tietojen valossa, mitä meillä nyt on, mitkään luovutukset (Hongkongiin) eivät tulisi kysymykseen Suomen osalta, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.). Kuvassa Henriksson saapumassa Säätytalolle 17. kesäkuuta. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Suomen luovutussopimus Hongkongin kanssa on käytännössä jäädytetty, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) Ylelle.

Vuonna 2005 solmittua sopimusta on jouduttu arvioimaan uudelleen, kun Kiina on kiristänyt otettaan erityishallintoalueestaan. Hongkongissa tuli voimaan heinäkuun alusta uusi kansallisen turvallisuuden laki.

Henriksson sanoo, että Suomelle on tällä hetkellä epäselvää, mikä Hongkongin oikeudellinen asema on turvallisuuslain säätämisen jälkeen.

– Käytännössä voidaan sanoa, että se (luovutussopimus) on jäädytetty, koska Hongkongin oikeudellinen tilanne on niin epäselvä. Tällä hetkellä ja niiden tietojen valossa, jotka meillä nyt on, mitkään luovutukset eivät tulisi kysymykseen Suomen osalta.

Luovutussopimusten nojalla Suomi voi luovuttaa vieraan maan pyynnöstä rikoksesta epäillyn, syytetyn tai rangaistuksesta tuomitun tietyin ehdoin tälle maalle.

Suomen ja Hongkongin välistä sopimusta ei ole koskaan sovellettu käytännössä.

Oikeusministeriö selvittää, tarvitaanko asiasta muodollinen päätös

Euuropan unioni on ilmaissut huolensa siitä, että uusi turvallisuuslaki murtaa Hongkongin laajan autonomian. Kiina sopi Britannian kanssa Hongkongin asemasta saadessaan alueen haltuunsa vuonna 1997.

– Siinähän on odotettua voimakkaampia toimia, joita Kiina tarvittaessa voi käyttää, muun muassa suljettuja oikeudenkäyntejä ja mahdollisuus siirtää syytetty Manner-Kiinaan, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi maanantaina.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson katsoo, että uusi laki merkitsee Hongkongin aseman rajua muutosta.

– Hongkong vuonna 2005 on eri maa, kuin Hongkong tänään. Siksi pitää tietysti pohtia, onko (luovutussopimuksen) sopimuskumppani enää sama kuin silloin, kun tämä sopimus solmittiin, Henriksson sanoo.

– Sen takia voidaan perustellusti kysyä, voidaanko sopimuksen enää katsoa sitovan Suomea.

Oikeusministeriö on selvittänyt, miten sopimuksen purkaminen tai jäädyttäminen virallisen prosessin mukaan tapahtuisi.

Henriksson kertoo oikeusministeriön pohtivan, sitooko sopimus ylipäätään Suomea tilanteen muututtua vai tarvitaanko asiasta vielä muodollinen päätös.

