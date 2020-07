Maailman suurin lentoyhtiö American Airlines varoittaa lomautuksesta 25 000 työntekijäänsä

Lentoyhtiö American Airlines aikoo varoittaa 25 000 työntekijäänsä mahdollisesta lomauttamisesta lokakuun alusta lähtien. Yhtiö kertoi asiasta keskiviikkona. Kyseessä on maailman suurin lentoyhtiö matkustajamäärältä ja laivaston kooltaan mitattuna.

Yhtiön mukaan sillä on yli 20 000 työntekijää enemmän kuin koronapandemian takia vähentyneen liikenteen pyörittäminen vaatii.

Yhteensä American Airlinesilla on yli 130 000 työntekijää. Toistaiseksi yhtiö on maksanut palkkojaan liittovaltion tuella, joka päättyy lokakuun alkuun. Palkkatuen saamisen ehtona on ollut, ettei henkilöstöä vähennetä sen aikana.

Keskiviikkona henkilöstölle lähetetyn tiedotteen mukaan matkustamohenkilökunnasta lähes 40 prosenttia, eli noin 10 000 henkilöä saa lomautusvaroituksen. Sama koskee 18 prosentin osuutta lentäjistä (2 500 ihmistä) ja 22 prosentin osuutta teknillisestä henkilöstöstä (3 200 ihmistä).

Delta uskoo välttävänsä lomautukset, United varoittanut lähes puolta

Maailman toiseksi suurimman lentoyhtiön paikkaa pitävä Delta on kertonut kykenevänsä välttämään syksyn lomautukset. Lähes 17 000 yhtiön työntekijää on ottanut vapaaehtoisen irtisanoutumispaketin, jollaisten avulla myös American arvelee vähentävänsä lomautusten tarvetta.

Vapaaehtoisten irtisanoutumispakettien tarjoaminen on yhtiöille kannattavaa, koska työehtosopimusten mukaan ensimmäisenä irtisanottavia ovat nuorimmat työntekijät. Kaikista vanhimpien ja kovapalkkaisimpien työntekijöiden lähtöä tukemalla yhtiöt voivat keventää henkilöstökulujaan, jotka ovat lentoyhtiöiden suurimpia kulueriä. Kulujen keventäminen antaisi arvioiden mukaan mahdollisuuksia aggressiivisempaan hinnoitteluun lentoliikenteen toipuessa koronakriisistä.

Aiemmin United Airlines on lähettänyt lomautusvaroituksen 36 000 työntekijälleen, mikä on lähes puolet yhtiön työntekijöistä. Myös Southwest on varoittanut, että irtisanomisilta on hankala välttyä.

Lähteet: REUTERS, AFP