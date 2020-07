Useita poliitikkojen ja julkisuuden henkilöiden Twitter-tilejä kaapattiin – Bitcoin-valuuttaa onnistuttiin huijaamaan yli 100 000 euron arvosta

Tunnistamattomat tahot ovat kaapanneet keskviikkona useiden teknologiavaikuttajien, poliitikkojen, julkisuuden henkilöiden ja suurten yritysten Twitter-profiileita. Tileiltä onnistuttiin lähettämään huijausviesti, jolla kalasteltiin bitcoin-valuuttaa.

Viestissä kehotettiin lähettämän 1 000 dollaria bitcoineina, jonka jälkeen summa maksettaisiin kaksinkertaisena takaisin.

Viestejä lähetettiin muun muassa Yhdysvaltojen entisen presidentin Barack Obaman, demokraattien tulevan presidenttiehdokkaan Joe Bidenin, Microsoftin perustajan Bill Gatesin, Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin, artisti Kanye Westin ja Applen tileiltä.

Nimetön bitcoin-osoite keräsi viestien perusteella noin 12,9 bitcoinia, eli noin 100 000 euroa talletuksia. Uutistoimisto AP:n mukaan tuntematon taho nosti osoitteesta puolet talletetusta summasta.

Suuri osa pikaviestipalvelussa levinneistä viesteistä on jo poistettu. Twitter kertoi omalla tilillään, että palvelu on tietoinen tapahtumasta ja selvittää asiaa. CNN:n mukaan kyse on selvästi laajimmasta turvaongelmasta palvelun historiassa erityisesti siksi, että se kohdistuu tunnettujen ihmisten ja mielipidevaikuttajien tileihin.

Muun muassa kryptovaluuttayritys Geminin toimitusjohtaja Tyler Winklevoss kertoi yhtiön tilin olleen hakkereiden kohteena. Hänen mukaansa samoin tapahtui useille muille kryptovaluuttafirmojen tileille.

Myös Twitterin sijoittajat näyttivät markkinan perusteella olevan huolissaan mahdollisen tietomurron seurauksista yhtiön liiketoiminnalle. Uutisen levitessä Twitterin osakekurssi oli jälkipörssissä kolmen prosentin laskussa.

Tilanteen edetessä Twitter esti viestien lähettämisen erikoismerkillä merkityiltä, varmistetuilta tileiltä kokonaan. Rajoitus poistettiin aamuyöllä noin puoli neljältä Suomen aikaa.

Lähteet: AP, STT