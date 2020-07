Viisi vuotta sitten löytynyt polttohauta aukesi tutkijoille vasta nyt – Suomussalmella taas merkittävä löytö rautakaudelta

Suomussalmen viime päivien koekaivaukset Märännönkankaalla paljastivat tieteellisesti merkittävän löydön, arvioi työtä johtanut Museoviraston tutkija Jan-Erik Nyman.

Ryhmä löysi rautakauden lopulle sijoittuvan polttohaudan uumenista palaneiden luiden lisäksi kirveen, nuolenkärjen, puukon ja palan palanutta tuluspiitä eli tulen sytyttämiseen käytettyä piikiveä. Löydöt matkaavat tarkempien tutkimusten jälkeen Kansallismuseon suojiin.

– Näitä myöhäiselle rautakaudelle sijoittuvia hautoja ei juurikaan tunneta Kainuusta, eikä ylipäätänsä Itä-Suomesta, Nyman kertoo.

Myöhäisrautakausi on ollut Suomessa vuosina 800–1 200.

Suomussalmen polttohaudasta löytynyt nuolenkärki. Jan-Erik Nyman / Museovirasto

Nyman sanoo, että Kainuussa polttohautoja on muutamia kymmeniä. Hautapaikka kerkesi olla Suomussalmella koskemattomana löytönsä jälkeen viisi vuotta. Löydön teki silloin suomussalmelainen metalli-ilmaisinharrastaja Petri Anttonen.

– Lumi oli juuri sulanut sen verran, että äestetty metsäharjanne näkyi. Siinä kuljin metallipaljastimen kanssa ja siitä tuli selkeä signaali. Siitä löytyi kirves ja aloin katselemaan ympärilleni. Luunsiruja pilkotti myös, muistaa Anttonen.

Anttonen löysi edellisenä syksynä vastaavanlaisen paikan Suomussalmen Heinisaaresta, se tuntui hänestä hienolta.

– Olen seurannut alaa pitkään ja olen haaveillut löytäväni jotain arvokasta, kertoo Anttonen.

Metallinpaljastimet arkeologien ja harrastajien apuna

Arkeologisia löytöjä on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon, koska metallinpaljastimien käyttö on yleistynyt.

– Näitä kohteita löytyy joka vuosi ympäri Suomea, kaikkea ei pystytä tutkimaan. Tämä paikka oli vähän vaurioitunut jo löytyessään, siksi päätimme tutkia sen nyt, kertoo Jan-Erik Nyman.

Vaurioitumisella Nyman viittaa äestykseen, joka on metsänmuokkausmenetelmä, se paljastaa maata sammalkerroksen alta.

Nyman sanoo Kainuuseen sijoittuvien hautojen olevan erikoisia juuri siksi, että ne ovat aivan pintaturpeen alla, joten niitä on hankala havaita. Metalli-ilmaisimella ne löytyvät parhaiten.

Nyt esiin kaivetun haudan ikäarvio on karkeasti tuhat vuotta, tarkka ikä paljastuu tulevan talven aikana.

Suomussalmen viime aikojen löydökset selittyvät Nymanin mukaan juuri harrastajakunnan ja paikan aktiivisen historian kautta. Esimerkiksi tänä kesänä Suomussalmelta on jo löydetty Tsasounan jäänteet sekä muinaishauta, jossa oli rannerengas ja ohimokoru.

– Kyllä Suomussalmen alue on esihistorian kohdalla ollut aktiivinen alue, se on hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Sieltä on kuljettu ja sinne on kuljettu kaikista ilmansuunnista. Ihan kivikaudesta asti on löytöjä sieltä runsaasti, Nyman kertoo.

