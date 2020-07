Kuningatar lyö koko Britannian koronasankariksi nousseen 100-vuotiaan sotaveteraanin ritariksi yksityisseremoniassa

Koronakeväänä koko Britannian yhteiseksi sankariksi noussut satavuotias sotaveteraani Tom Moore lyödään ritariksi yksityistilaisuudessa, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Kuningatar Elisabet lyö Mooren ritariksi Windsorin linnassa perjantaina järjestettävässä tilaisuudessa, jotta sekä 94-vuotias kuningatar että satavuotias ritari välttyisivät koronavirustartunnalta.

Koronavirus on taustalla myös tulevan sir Tom Mooren ritariudessa, sillä syynä on tämän Britannian terveydenhuoltojärjestelmälle keräämä valtava lahjoitussumma.

Mooren alkuperäisenä tavoitteena oli kerätä lahjoittajilta tuhat euroa lupaamalla kävellä puutarhassaan 25 metrin matkan sata kertaa.

Rollaattoria tukenaan käyttävän vanhuksen tempaus hellytti brittien sydämet ja kukkaronnyörit, joten lahjoituksia terveydenhuollolle tuli lopulta yli 32 miljoonaa puntaa eli yli 36 miljoonaa euroa. Lahjoituksen tekijöitä oli yli 1,5 miljoonaa.

Pääministeri Boris Johnson esitti Moorelle ritarinarvoa toukokuussa. Koronaviruksen vuoksi aatelointiseremoniat on pantu tauolle, mutta kuningatar on päättänyt tehdä Mooren kohdalla poikkeuksen ja kutsunut tämän luokseen Windsoriin.

Kuningatar käyttää ritariksi lyömisessä miekkaa, joka kuului hänen isälleen kuningas Yrjölle. Yrjö VI oli hallitsijana toisen maailmansodan aikana, jolloin kapteeni Tom Moore palveli Intiassa ja Burmassa (Myanmar).

Korona-aika on ollut Moorelle tapahtumarikas, sillä hän on ehtinyt päätyä myös muun muassa singlelistan kärkeen esiintymällä mukana You'll Never Walk Alone -laulun levytyksellä. Hän on vanhin kyseisen listan kärkipaikan saavuttanut artisti (siirryt toiseen palveluun).

Lisää aiheesta:

99-vuotias sotaveteraani ihastuttaa kävelyhaasteellaan – Britannian terveydenhuollolle kerättävä lahjoituspotti on rikkonut kaikki tavoitteet