Oikeutta eläimille julkaisi kuvia poskestaan häkkiin kiinni jääneestä supikoirasta – terveysviranomaiset myöntävät käyneensä tilatarkastuksella Kokkolassa

Oikeutta eläimille -järjestö on tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaisille kokkolalaisesta turkistarhasta. He kuvasivat supikoiraa, joka oli jäänyt kiinni poskestaan häkin avaussalpaan.

Järjestön kampanjavastaava Kristo Muurimaa kuvailee kuvia poikkeuksellisen järkyttäviksi. Oikeutta eläimille julkaisi kuvat maanantaina Facebook-sivullaan. (siirryt toiseen palveluun)

Oikeutta eläimille -järjestön kuvaajat olivat menneet salaa Kokkolassa sijaitsevalle turkistarhalle viime viikonloppuna ja löytäneet poskestaan häkin rakenteisiin juuttuneen supikoiran. Häkin avaussalvan osa oli lävistänyt eläimen posken ja supikoira roikkui siitä. Kuvaajat irrottivat eläimen.

Viranomaiset vaitonaisia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto vahvistaa tehneensä alkuviikolla eläinsuojelutarkastuksen kokkolalaiselle turkistarhalle ilmoituksen perusteella.

Se ei voi kommentoida tarkastuksen tuloksia ennen kuin tarkastuskertomus tulee julkiseksi heinä-elokuun vaihteessa. Oikeutta eläimille -järjestö sanoo tehneensä ilmoituksen tapauksesta myös aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.

Oikeutta eläimille -järjestön kampanjavastaava Kristo Muurimaa sanoo, että kyseisellä turkistarhalla on heidän tietojensa mukaan Fifurin sertifiointi.

– Kyseinen tarha oli varsin tavallinen, keskikokoinen turkistarha. Sillä on tiettävästi Fifurin sertifiointi. Kuvaajille ei jäänyt juuri aikaa havainnoida muiden eläinten hyvinvointia, koska kiinni jääneen supikoiran irrottaminen oli hyvin työlästä, Muurimaa sanoo.

Sertifiointi on turkisalan vapaaehtoisen laatujärjestelmä. Sen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa suomalaisilla turkistiloilla kasvatettavien eläinten hyvinvointia ja tuotannon laatua. Valtaosa suomalaistarhoista on sertifioinnin piirissä.

"Tapahtunutta vaikea todentaa jälkeenpäin"

Kristo Muurimaa myöntää, että viranomaisten on vaikea todentaa tapahtunutta jälkikäteen.

– Toivon heidän kiinnittävän huomiota häkkien rakenteisiin. Käsittääkseni tässä häkissä oli standardirakenne. Toivomme kuvien herättävän keskustelua turkistarhauksesta. Aiemmat kuvamme suomalaistarhoilta ovat levinneet myös ulkomaille ja saaneet laajaa huomiota siellä, kertoo Muurimaa.

Eläinlääkäri Annukka Nikula Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollosta kertoo yleisällä tasolla, että eläinsuojelutarkistuksissa kiinnitetään aina huomiota häkkien turvallisuuteen.

Mikäli eläinsuojelutarkastuksessa ilmenee eläinten huonoa kohtelua, tarkastajan velvollisuutena on tehdä asiasta tutkintapyyntö poliisille.