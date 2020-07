Outo sana turkulaisessa bussissa sai nuoren skotin syttymään suomen kiellelle – nyt David Hackston kääntää Suomea maailmankartalle

David Hackston on harvoja ammattilaisia, jotka kääntävät suomalaista kirjallisuutta englanniksi. Töitä on jonoksi asti.

Pysähtyy. David Hackston oli 19-vuotias opiskelija, joka oli tullut Lontoosta Turkuun Åbo Akademihin lukemaan ruotsin kieltä vuodeksi. Hän istui ensimmäisellä bussimatkallaan ja ihmetteli sanaa pysähtyy.

Opettaja oli Lontoossa vakuuttanut, että Turku on oivallinen paikka ruotsin oppimiseen. Kaupungissa asioidaan ruotsiksi, kielellä, jota kaikki puhuvat. Hackston huomasi, että opettaja oli väärässä.

Hän istui bussissa ja tuijotti kummallista sanaa.

– Mietin, miten tämä kirjainyhdistelmä on mahdollinen. Miten sanassa voi olla kolme y:tä. Se oli kiehtovaa. Oli itsestäänselvää, että ryhdyn opiskelemaan suomea.

24 vuotta myöhemmin istumme Roihuvuoressa, helsinkiläisessä kaupunginosassa, josta on tullut Hackstonin koti. Haastattelua seuraavana päivänä Hackston kertoo tapaavansa kirjailija Pajtim Statovcin “skumpan merkeissä”.

Hackston on juuri saanut käännettyä englanniksi Statovcin Finlandialla palkitun Bollan. Suomalaisromaanin on tarkoitus ilmestyä Yhdysvalloissa ensi keväänä.

David Hackston on kääntänyt jo kaksi Pajtim Statovcin romaania ja kokee ymmärtävänsä, mitä kirjailija hakee. Hän ja Statovci ovat Hackstonin sanoin “hyvä matchi”, sopivat yhteen. Jyrki Lyytikkä / Yle

Statovci + Hackston = Suomen toivot

Hackston on kääntänyt myös kaksi aiempaa Statovcin romaania: Kissani Jugoslavian (My Cat Yugoslavia) ja Tiranan sydämen (Crossing). Ne ovat saaneet Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa poikkeuksellisen haltioituneen vastaanoton ja tehneet Pajtim Statovcista yhden Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä kirjailijoista.

Suomalaisen kirjallisuuden mainetta kasvattaa kaksikko, jolla on kansainvälinen tausta. 30-vuotias Statovci on Kosovon albaani, joka muutti Suomeen kaksivuotiaana.

43-vuotias Hackston on skotti, joka tuli ensin lukuvuodeksi Turkuun, vaihtoi pääaineensa suomen kieleen, viimeisteli opintonsa Lontoossa, palasi parin vuoden päästä Suomeen ja jäi.

– Kirjan maailma on kaikkea muuta kuin ne sanat. Sanat ovat rakennuspalikat. Käännän ajatuksia, en virkkeitä. Tätä ei moni oivalla: sanat voivat olla hyvin erilaiset, mutta ajatus on sama. Ajatus kantaa, Hackston sanoo. Jyrki Lyytikkä / Yle

Frankfurtin jälkeen lähti käsistä

Hackston on jo parikymmentä vuotta kääntänyt suomesta englanniksi ensin draamaa, sitten kaunokirjallisuutta. Parin viime vuoden aikana töitä on alkanut olla liiaksi asti.

Ratkaiseva käänne olivat vuoden 2014 Frankfurtin kirjamessut, joiden teemamaa Suomi oli. Ennen messuja Hackston käänsi kuusi romaania 14 vuoden aikana.

Messujen jälkeen tahti on kiihtynyt. Viimeisen kuuden vuoden aikana Hackston on kääntänyt jo 15 romaania.

– Se lähti käsistä, Hackston kuvailee.

Suomalainen kirjallisuus on alkanut vetää erityisesti juuri englanninkielisillä markkinoilla. Kirjallisuuden vientikeskus Filin tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan yli puolet kotimaisen kirjallisuuden ulkomaan myyntituloista tuli vuonna 2018 Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

"Käännämme, minkä pystymme"

Viime aikoina Hackston on jo joutunut myymään ei oota. Hänellä on jonotuslista.

Hackstonin laskujen mukaan hänellä on muutama kollega, jotka kääntävät suomesta englanniksi ja saavat siitä leipänsä.

– Me käännämme, minkä pystymme, noin 2–3 romaania vuodessa per kääntäjä. Se on aika kova vauhti. Päteviä kääntäjiä ei loihdita yli yön. Meillä jokaisella on yli 20 vuoden kokemus hommasta ja vielä enemmän kielen opiskelusta.

Tällä hetkellä Hackstonilla on työn alla Antti Tuomaisen vielä julkaisematon uutuus Jäniskerroin (The Rabbit Factor). Se ilmestyy suomeksi elokuussa.

On yhä yleisempää, että englanninnosta tehdään jo ennen kuin suomenkielinen kirja on kaupoissa. Sille on hyvä syy.

– Tuomaisen ruotsalainen agentti tietää, että Antti on kuumaa tavaraa myös muilla kielillä. Englanninnos avaa ovia. Kansainväliset kustantajat lukevat minun käännökseni ja agentti myy sillä oikeuksia ties minne.

Ensi keväänä David Hackstonilla on tuplasti jännitettävää. Häneltä ilmestyy Yhdysvalloissa myös toinen käännös: Finlandia-palkitun Laura Lindstedtin Ystäväni Natalia (My Friend Natalia). Jyrki Lyytikkä / Yle

Hyvän kirjan voi upottaa huono käännös

Hackston ja hänen kollegansa ovat siis oleellinen tekijä siinä, että suomalaiset saavat kustannussopimuksia maailmalla ja kotimaisen kirjallisuuden maine kasvaa.

Silti kääntäjien työ jää usein piiloon. Aina nimeä ei mainita edes arvosteluissa.

– Se on jatkuva murheenkryyni. Se on ärsyttävää. Siinä tehdään näkymättömäksi kääntäjän panos, joka on kuitenkin valtava.

Hackston korostaa, että kyse on periaatteesta: Olisi kohtuullista noteerata, että sillä, että kirja on olemassa englanniksi, on joku muukin tekijä kuin vain kirjailija.

– Siihen, että menestyy, tarvitaan hyvä alkukirja ja hyvä käännös. Hyvä käännös ei kuitenkaan pelasta huonoa kirjaa ja hyvän kirjan voi upottaa huono käännös.

David Hackstonilla on nykyisin myös Suomen kansalaisuus. Sen hän hankki kyllästyttyään Britannian brexit-politiikkaan. – Suomen kansalaisuus oli pelastus täällä poliittisessa maanpaossa, hän sanoo. Jyrki Lyytikkä / Yle

Bollaa odotetaan jo englanniksi

Odotukset Bollan suhteen ovat korkealla. Kissani Jugoslavia tuli Yhdysvaltojen markkinoille Hackstonin sanoin “puskista” vuonna 2016. Se herätti kiinnostuksen, jonka imussa Tiranan sydän (Crossing) sai jopa enemmän huomiota.

Kirja oli viime vuonna ehdolla arvostetun amerikkalaisen National Book Awards -palkinnon saajaksi. Hackston muistelee vieläkin, miten he jännittivät New Yorkissa yhdessä Statovcin kanssa.

– Se oli kreisiä. Olla siellä suurten kirjailijanimien kanssa. Itseltä unohtuu, että pikkuhiljaa myös Pajtim on maailmankuulu kirjailija. Koska tunnen hänet, sitä on vaikea pitää mielessä.

Hackstonin mukaan Statovcin ympärille on muodostunut oma englanninkielinen lukijakunta, joka jo odottaa kolmatta kirjaa.

– Pajtim on etabloitunut englanniksi, mikä on hieno asia. Niin tapahtuu todella harvalle ei-englanninkieliselle kirjailijalle.

David Hackston Syntynyt 1977 Skotlannissa. Kääntänyt suomesta englanniksi mm. Pajtim Statovcia, Katja Kettua ja Johanna Sinisaloa. On myös kontratenori, joka on esiintynyt solistina oratorioissa ja mm. Flash Flash -oopperassa. Laulaa eri kuoroissa ja on ollut perustamassa The English Vocal Consort of Helsinki -lauluyhtyettä. Viimeistelee maisterintutkintoa vanhasta musiikista Portugalin ESMAE-korkeakoulussa. Saanut Valtion kääntäjäpalkinnon 2007.

Joskus tulee kinaa

Kaikki ovat yhteisen matkan varrella kehittyneet ja oppineet ymmärtämään toisiaan: kirjailija, kääntäjä ja yhdysvaltalainen kustannustoimittaja.

– Tunnen Pajtimin tyylin ja hän tuntee minun tyylini käsitellä hänen tyyliään. Hän on tullut sinuiksi sen kanssa, miltä hänen proosansa kuulostaa englanniksi juuri minun käsissäni. Sekin on pitkä prosessi. Jos asialla olisi ollut eri kääntäjä, proosa olisi ollut erilaista.

The New York Timesissa (siirryt toiseen palveluun) Kissani Jugoslaviaa kuvataan ihmeeksi ja merkittäväksi saavutukseksi.

Kumpaa siinä itse asiassa kiitetään: kirjailijaa vai kääntäjää?

– Totta kai siinä on minun sormenjälkeni de facto, koska eri ihminen tulkitsisi kirjaa eri tavalla. Minä olen ikään kuin luonut Pajtimin äänen englanniksi, mutta sen olisi yhtä hyvin voinut tehdä kuka tahansa muu, Hackston vastaa.

Bollan käännökseen on nyt tutustunut sekä kirjailija että newyorkilainen kustannustoimittaja. Molemmat ovat toimittaneet kommenttinsa, mutta editointi alkaa vasta myöhemmin syksyllä.

Statovci osaa englantia ja käännöksistä on keskusteltu aiemminkin kirjailijan kanssa. Joskus tulee kinaa.

– Se on normaalia ja johtuu siitä, että asia on kummallekin tärkeä. Siksi ei ole yhdentekevää, miten jotain ajatusta ilmaistaan.

David Hackston on myös kontratenori. Katso, kuinka hän lauloi Ylen Aamu-tv:n lähetyksessä vuonna 2017. Video: Yle.

Kääntäjä laulaa harvinaisen korkealta

Hackston taitaa myös musiikin kielen. Hän on alttoviulisti ja laulaja, joka esiintyi viime vuonna muun muassa Flash Flash -oopperan pääroolissa.

Hackstonin fakki on harvinainen kontratenori, joka on tenoriakin korkeampi ääniala. (Klikkaamalla yllä olevaa kuvaa voit kuunnella, miltä Hackstonin kontratenori kuulosti Ylen Aamu-tv:ssä vuonna 2017.)

Musiikista ja kääntämisestä hän löytää paljon yhteistä.

– Kääntäjä tulkitsee tekstiä uudella tavalla. Laulaja tai soittaja tulkitsee partituuria. Siinä rakennetaan siltoja eri muotojen ja kielten väliin. Kummassakin tapauksessa kyse on tulkinnasta.

Kaikki kääntyy paitsi putkiremontti

Hackstonilla on nykyisin kaksoiskansalaisuus. Hän haki Suomen kansalaiseksi kyllästyttyään Britannian brexit-politiikkaan, jota hän kuvailee idioottimaiseksi.

Vielä hän ei kuitenkaan ajattele suomeksi – paitsi jos puhe kääntyy putkiremonttiin.

– Kävin tämän perisuomalaisen ilmiön läpi viime kesänä. Se on yhdistävä kokemus, mutta toivottavasti vain kerran elämässä.

Kun Hackston soitti äidilleen Britanniaan, hän huomasi, että oli vaikea löytää englanninkielisiä termejä sellaisille sanoille kuin “linjasaneeraus” tai “sukitus”.

Harva tietää, mitä ne tarkoittavat edes suomeksi.

David Hackstonin ikätoverit eivät yläasteella ymmärtäneet, kuinka ranskan kieli voi olla jonkun lempiaine. – On surullista, että jo 11-vuotiaat ajattelevat, että kielten opiskelu on tyhmää. Fast forward, kelataan eteenpäin. Vuonna 2016 meillä on brexit. Näiden välillä on selkeä yhteys: dissataan kielten osaamista ja opiskelua. Jyrki Lyytikkä / Yle

