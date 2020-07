Puutarhasta löytyi harvinaisuus Janakkalassa: haisumantumukulat piileskelivät mullan alla

Janakkalan Tervakoskella asuva Heli Lähteenmäki teki viime viikon torstaina erikoisen löydön puutarhastaan. Lähteenmäki oli siivoamassa vanhojen tuijien juurakoita, kun mullasta tuli esiin kummallisia papanoita.

– Ensin ajattelin, että ovatko ne jotain koksin kuonaa, koska sitäkin tulee laitettua kukkaruukkujen pohjalle vai ovatko ne multapaakkuja. Niissä oli kuitenkin jokin jännä, vähän voimakkaampi sienimäinen tuoksu, joka kiinnitti huomioni, Lähteenmäki muistelee löytöhetkeä.

Löydön tunnistamiseksi Heli Lähteenmäki laittoi kuvan Facebookin sieniryhmään. Ryhmässä oltiin heti kiinnostuneita sienestä ja neuvottiin ottamaan yhteyttä sieniasiantuntijaan. Tarkemman lajimäärittelyn niistä tekikin sitten Hämeenlinnan sieniseuran asiantuntija Mauri Lahti. Hän tutki sieniä muun muassa mikroskoopilla ja tunnisti ne haisumantumukuloiksi.

Haisumantumukulat Melanogaster ambiguus viihtyvät symbioosissa lehtipuiden, etenkin tammien kanssa, joten Helin löytö ei tullut Lahdelle yllätyksenä.

– Meidän puutarhassamme on paljon tammia. Niitä on ollut jo ennen kuin me rakensimme. Paikalta on kaadettu 1970-luvulla tammimetsä, kertoo Heli Lähteenmäki.

Ensimmäinen löytö tehtiin jo vuonna 1977

Kupusieniin kuuluvaa haisumantumukulaa esiintyy Euroopassa muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa, mutta Suomessa sieni on harvinaisuus. Ensimmäinen haisumantumukula löydettiin Suomesta yli 40 vuotta sitten ja kaikkiaan siitä on tehty Suomessa nyt kahdeksan havaintoa.

Tuijien alta löytyi kaikkiaan neljä haisumantumukulaa, kertoo Heli Lähteenmäki. Heli Lähteenmäki

– Ensimmäiset kaksi haisumantumukulaa löytyivät 8. heinäkuuta ja seuraavana päivänä, kun menin takaisin juurakoiden kimppuun, niin löysin kaksi sientä lisää. Mutta Turun yliopistolle lähetettyjen näytteiden päivämääräksi tuli tuo 8. päivä, kertoo Heli Lähteenmäki.

