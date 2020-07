Katso, kuinka hirviemo pitää uimakoulua vasoilleen – "Nyt sattui hyvä kuva", totesi Ismo Kreivi luontohetken ikuistettuaan

Tutkijan mukaan hirvi on taitava uimari, minkä lintuja laskemassa ollut Ismo Kreivi sai Tornionjoella todistaa.

Kokeneella lintuharrastajalla, rovaniemeläisellä Ismo Kreivillä on aina kamera hollilla. Viime sunnuntaina hän oli laskemassa lintuja Ylitorniolla, Tornionjoella, kun huomasi naarashirven kävelemässä rantaa pitkin.

Perässä seurasi kaksi vasaa ja hirvillä oli Kreivin mukaan selkeä paikka, josta kolmikko pulahti uimaan.

– Sitä oli hellyttävä seurata, kun vasat uivat perässä ja inusivat koko matkan. Emä meni edeltä ja kääntyi muutaman kerran vasojen luokse ja kävi ikäänkuin tsemppaamassa niitä, Kreivi kertoo.

Ylitorniolla hirvipesueen uimaretkeä todistanut Ismo Kreivi arvioi, olisiko kyseessä ollut hirvien uimakoulu. Ismo Kreivi

Hirvet näyttivät olevan matkalla saareen, mutta kääntyivätkin alavirtaan, suoraan Kreivin venettä kohti.

– Jaoin sen sosiaalisen mediaan ja laitoin tekstin, että äiteen uimakoulussa. Näytin kuvaa kotona ja totesin, että nyt sattui hyvä kuva, Kreivi nauraa.

Kreivi toteaa, että ei ole ammattikuvaaja, mutta huomasi heti, että otoksista tuli mainiot. Ne keräsivät heti paljon tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja Lapin kuviin keskittyvässä Facebook-ryhmässä.

– Vasat tosiaan inuivat koko ajan uidessaan. Emä kävi rohkaisemassa, että ei muuta kuin jatketaan matkaa. Mietin, että kuinka ne raukat jaksaa uida, mutta hyvin ne jaksoi. Aika pieniähän ne vielä oli, mutta kyllä hirvi on hyvä uimari. Minun oletus oli, että se oli opetusreissu, mutta hirvi yksin tietää, Kreivi sanoo.

"Hirvet ovat todella hyviä uimaan"

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juho Matala naurahtaa kuullessaan Kreivin tapauksen ja minkälaisesta kuvasta on kysymys. Uimakoulumainen tunnelma tilanteesta tosiaan välittyy. Matalan mukaan vesiympäristö on hirvelle tärkeä. Ne hakeutuvat veteen viilentymään ja se on myös ravinnon kannalta tärkeää, vesikasvien vuoksi.

– Hyvät perusteet hirvelle on oppia uimaan, Matala sanoo.

Vesiympäristö on hirville tärkeä ravinnon ja vilvoittelun kannalta. Tutkijan mukaan hirvet ovat todella hyviä uimareita. Ismo Kreivi

Matalan mukaan hirviä tavataan usein vesistöjen äärellä. Hirvien uimaretkiä on tutkittu Matalan mukaan Norjassa, jossa gps-pannoilla seurattiin hirvien liikkeitä Jäämeren saarilla.

– Ne tekivät lenkkejä avomerelle saakka, ilmeisesti ruokamaiden toivossa. Todella hyviä ovat uimaan, Matala vahvistaa.

Tiesitkö tämän hirven uimataidoista: voi ylittää kymmenien kilometrien vesistöjä ja sukeltaa metrien syvyyteen?