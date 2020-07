Vuokranantaja keksi, miten takuuvuokraa ei tarvitse ikinä palauttaa – nyt asukkaat kysyvät, voiko niin tehdä loputtomiin ilman rangaistusta

– Et muuten tule saamaan takuuvuokraa ikinä takaisin.

Naapurin varoitus kuulosti eteläsuomalaisen Minnan korviin oudolta. Vuokranantajan erikoisesta käytöksestä liikkui kyllä juttuja, mutta Minna oli tullut tämän kanssa toimeen varsin hyvin.

Vielä vähän ennen muuttoa yksityinen vuokranantaja oli vakuuttanut ystävälliseen sävyyn, ettei tällä ollut mitään erityistä syytä tyytymättömyyteen huoneiston kunnossa.

Mutta kun muutto oli tehty, Minna sai listan vaatimuksia. Talon yhteinen sauna oli pesty huonosti. Pihaa ei ollut hoidettu tarpeeksi. Muutto oli myöhästynyt sovitusta.

Olin epäuskoinen ja järkyttynyt. "Minna"

Lista oli pitkä ja jokaisen puutteen kohdalle vuokranantaja oli kirjoittanut rahasumman. Lopputulos oli, että vuokranantajan mielestä Minnalle kuuluisi palauttaa yli tuhannen euron takuuvuokrasta ainoastaan satanen.

Minna oli eri mieltä lähes koko listasta. Hänestä vaatimukset eivät perustuneet vuokrasopimuksiin eivätkä yleisiin vuokrakäytäntöihin. Hän ajatteli olleensa ihan tavallinen vuokralainen, joka oli pitänyt huoneiston kunnossa ja siistinä.

– Olin epäuskoinen ja järkyttynyt. Olen pienituloinen ja minulla oli monta käyttökohdetta mietittynä niille rahoille. En ole saanut edes sitä satasta, jonka hän lupasi minulle palauttaa.

"Enemmän tai vähemmän tekaistuja vaatimuksia"

Muuton jälkeen Minna mietti uudelleen naapurinsa sanomisia. Hän alkoi selvittää asiaa ja kuuli kuudesta muusta vuokralaisesta, joista kukaan ei ollut saanut takuuvuokraa takaisin. Kaava oli yleensä sama, kertoo yksi vuokralaisista, Kati.

– Vuokranantaja lähettää listan asioista, jotka ovat vialla ja hinnoittelun niistä. Enemmän tai vähemmän tekaistuja vaatimuksia. Minun kohdallani juristi totesi listan täysin perusteettomaksi, Kati sanoo.

– Olen itsekin ollut vuokranantaja. Tämän tapauksen yhteydessä olen ihmetellyt, että näinkö helppoa vuokravakuuksien pimittäminen on.

Takuuvuokriin liittyvissä riidoissa vuokranantajan on pystyttävä näyttämään, että vahingot ovat johtuneet vuokralaisista. Tavallisista elämisen jäljistä takuuvuokraa ei voi pidättää. Selkein peruste ovat maksamattomat vuokrat.

Mediassa leviää ajoittain kauhutarinoita vuokralaisista, jotka ovat jättäneet asunnon kaameaan kuntoon. Minna ja Kati vakuuttavat, että heidän tapauksissaan kyse ei ole tästä.

Yle on nähnyt vuokranantajan Minnalle ja Katille lähettämät vaatimuslistat saatesanoineen sekä tutustunut myös muihin kirjallisiin dokumentteihin tapauksista.

Vuokralaiset hankkivat oikeudellista apua ja laativat pitkät vastineet vuokranantajalle. Katin oikeusavustaja laati vielä erikseen kirjeen, jossa vuokranantajaa kehotettiin palauttamaan rahat. Ei vastausta.

Yhteiskunta on heidän edessään aika voimaton. Anne Viita

Tarina on osoitus siitä, miten ahtaalla vuokralainen on, jos vuokranantaja ei yksinkertaisesti suostu palauttamaan takuuvuokraa. Vuokralaisten oikeuksia ajavan Vuokralaiset ry:n mukaan vastaavia tapauksia on tullut vastaan muutamia. Epärehellisen vuokranantajan riski jäädä kiinni on pieni.

– Yhteiskunta on heidän edessään aika voimaton. Joku saattaa pidättää esimerkiksi sata euroa säännöllisesti siinä toivossa, että kukaan ei käytä aikaa niin pienen rahan takaisin saamiseksi, Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita sanoo.

Räikeimmistä tapauksista voi tulla rikostuomio

Takuuvuokraan liittyvät kiistat ovat yleensä siviilioikeudellisia riita-asioita. Laiton takuuvuokran pimittäminen voi kuitenkin täyttää myös kavalluksen tunnusmerkit.

Kavallus on virallisen syytteen alainen rikos. Syyttäjä voi siis nostaa syytteen, vaikka asianomistaja ei sitä vaatisikaan.

Tällaisessa tapauksessa pitäisi ainakin esitutkintakynnyksen ylittyä. Matti Tolvanen

Helsingin hovioikeus tuomitsi yhdessä Minnan tarinaa muistuttavassa jutussa vuokranantajan neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen petoksista ja kavalluksista vuonna 2019. Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä vuokranantaja on saanut valitusluvan korkeimmasta oikeudesta.

Mutta vaikka tapaus vaikuttaisi ilmeisen lainvastaiselta, voi poliisi olla haluton tutkimaan asiaa rikoksena. Näin kävi aluksi myös eteläsuomalaisen Minnan tapauksessa.

Hän sanoo kertoneensa poliisille, että vuokranantaja oli pimittänyt takuuvuokran useilta muiltakin vuokralaisilta. Rikosilmoituksen vastaanottaja oli kuitenkin kuitannut tapauksen yksittäisenä riita-asiana.

– Kun hän kuuli sanan "vuokravakuus", hän sanoi, ettei asia kuulu poliisille ollenkaan, hän kertoo.

Rikosoikeuden professori: "Ihan väärä vastaus" poliisilta

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta kummastelee poliisin väitettyä reaktiota. Jos vuokranantaja todella jättää takuuvuokran säännöllisesti palauttamatta ilman laillisia perusteita, se pitäisi vähintään tutkia.

– Jos poliisi on sanonut, että tällainen asia ei kuulu poliisille, se on ollut ihan väärä vastaus. Poliisi pyrkii näitä aika helposti torjumaan, mutta tällaisessa tapauksessa pitäisi ainakin esitutkintakynnyksen ylittyä. On eri asia, riittääkö näyttö tuomioon, Tolvanen sanoo.

Tavallisesti takuuvuokraa koskevat riidat sovitaan tai käsitellään siviilioikeudellisina riita-asioina käräjäoikeudessa. Arkistokuva. Derrick Frilund / Yle

Myös Katille on jäänyt hämmentynyt olo poliisin suhtautumisesta tapaukseen. Hän oli vuokralla asunnossa ennen Minnaa ja häneltäkin jäi takuuvuokra saamatta. Hänen tapauksessaan poliisi kuitenkin otti yhteyttä vuokranantajaan, jolloin tämä palautti rahat lähes kokonaan. Minnan kohdalla poliisi ei samaan suostunut.

"Tuhannen euron vakuudesta riitely voi maksaa 3 000 euroa"

Jos Minnan tapaus ei etene rikosasiana, hänen on haettava rahojaan muuta kautta.

Kuluttajariitalautakunta on maksuton ja se voi antaa suosituksen kiistan ratkaisusta. Mutta jos vuokranantaja ei noudata suositusta, osoite on käytännössä siviiliriita käräjäoikeudessa.

Uusimaa-lehdessä kerrottiin eräästä tällaisesta tapauksesta viime vuonna (siirryt toiseen palveluun). Siinä vuokranantaja joutui maksamaan vakuudet takaisin neljälle vuokralaiselle. Oikeuteen haastamisessa on kuitenkin omat riskinsä.

– Tuhannen euron vakuudesta riitely voi maksaa 3 000 euroa oikeudenkäyntikuluina. Joskus häviäjä määrätään maksamaan molempien kulut, mutta joskus kumpikin vastaa omistaan. Se on kuluriski, Vuokralaiset ry:n Anne Viita sanoo.

Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linnan mielestä Suomesta puuttuu väline, jossa takuuvuokrakiistojen kaltaisia juttuja voitaisiin käsitellä nopeasti, halvalla ja velvoittavasti. Nykymallissa osa unohtaa mieluummin koko asian kuin lähtee käräjöimään muutaman satasen tai tuhannen euron saatavasta.

"Toivon, että poliisi tutkii tämän"

Minna ei aio jättää asiaa kesken. Niin hän sanoo päättäneensä jo aivan alussa. Yhteys talossa aikaisemmin asuneeseen Katiin on merkinnyt paljon: he eivät ole koskaan tavanneet, mutta ovat pitäneet yhteyttä ja kannustaneet toisiaan vaikeassa asiassa.

Katin tapauksessa tarinassa on vielä yksi käänne. Hän on joutunut myöhemmin osalliseksi vielä toiseen samankaltaiseen vyyhtiin. Siinä toinen vuokranantaja jätti takuuvuokrat palauttamatta ainakin kahdelle vuokralaiselle, ilman perusteluita. Siitäkin Kati ilmoitti poliisille.

Ihan näin härskejä tapauksia tulee onneksi harvoin. Anne Viita

Myös Minna otti uudelleen yhteyttä poliisiin kesällä 2020. Hän jätti kirjallisen rikosilmoituksen, jossa kertasi vuokranantajan toiminnan itsensä ja edellisten vuokralaisten kanssa.

– Toivon, että poliisi tutkii tämän. Minulta on viety rahaa väärin perustein ja odotan saavani ne takaisin. Ennen kaikkea haluan, että tällaisen toiminnan täytyy loppua. Teen tätä myös tulevien vuokralaisten takia.

Nyt paikallinen poliisi vahvistaa Ylelle tutkivansa kahta epäiltyä kavallusta takuuvuokriin liittyen. Toisessa on kyse Minnan, toisessa Katin jälkimmäisestä tapauksesta.

Minna ja Kati eivät esiinny tässä jutussa omilla nimillään heidän suojaamisekseen. Heidän tapauksessaan ei ole pelkästään kyse yksittäisen vuokranantajan toiminnasta, vaan vuokralaisen asemasta laajemmin.

Kaksi hyvää neuvoa takuuvuokrariitojen välttämiseksi

Kuluttajaliiton mukaan vuokralaisella ja vuokranantajalla on keinoja ehkäistä takuuvuokrien palauttamiseen liittyviä epäselvyyksiä. Yksi niistä on perusteellisen katselmuksen tekeminen vuokrasuhteen alkaessa ja loppuessa.

– Otetaan valokuvia ja kirjataan ylös, missä on kolhuja ja kulumia. Vuokrasuhteen päätyttyä huoneiston kuntoa on helppo verrata muistiinpanoihin, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo.

Kuluttajaliitto suosittaa erillisten vuokravakuustilien käyttämistä. Derrick Frilund / Yle

Toinen hyvä konsti on takuuvuokran tallettaminen erilliselle vuokravakuustilille. Vuokralainen avaa tilin, siirtää sille sovitun summan ja tili pantataan vuokranantajalle. Näin kumpikaan osapuoli ei voi käyttää rahoja sellaiseen, mihin ne eivät kuulu.

– On tärkeä muistaa, että takuuvuokra ei ole vuokranantajan omaisuutta. Sitä ei pidä sekoittaa omaan omaisuuteensa ja käyttää, Beurling-Pomoell sanoo.

Kuluttajaliitto saa keskimäärin 2 500 yhteydenottoa joka vuosi. Niistä karkeasti puolet koskee asunnon vuokrausta. Luvut kertovat siitä, että asunnon vuokraamiseen liittyy paljon epätietoisuutta.

Näiden vinkkien noudattaminen säästää vuokralaiset ja vuokranantajat harmilta isossa osassa takuuvuokrakysymyksistä. Ne eivät kuitenkaan ratkaise tilanteita, joissa jompikumpi osapuoli kieltäytyy kaikesta yhteistyöstä.

– Ihan näin härskejä tapauksia tulee onneksi harvoin, sanoo Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

Mitä on tavallinen kuluminen? Lue täältä Vuokralaiset ry:n ohje (siirryt toiseen palveluun)